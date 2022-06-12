Французы не должны подвести болельщиков на «Стад де Франс».

Франция и Хорватия неожиданно плохо провели первый круг Лиги наций и замыкают группу, причем чемпионы мира идут последними и рискуют вывалиться из высшего дивизиона. 13 июня 2022 года аутсайдеры сойдутся на главной французской арене «Стад де Франс». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Хорватия 13 июня 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безусловные фавориты матча: поставить на победу Франции можно с коэффициентом 1.55, это примерно 63% вероятности. Успех Хорватии оценен в 6.10 (15%). Даже на ничью котировка заметно ниже — 4.20 (22%).

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Верите, что хорваты снова не проиграют «Трехцветным»? Коэффициент на Х2 — 2.45.

Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.50, Ф2(+1.5) — за 1.53;

• Ф1(-2.5) можно взять за 5.00, Ф2(+2.5) — за 1.17.

В Хорватии отличились обе команды. Рынок «обе забьют» на предстоящую встречу доступен за 2.06, обратная ставка идет за 1.76.

Франция — Хорватия: прогноз и анализ матча Лиги наций 13 июня 2022 года

Чемпионы мира неожиданно плохо выступают в Лиге наций: проиграли Дании (1:2) и сгоняли по 1:1 с Хорватией и Австрией. Французы просматривают варианты состава, ведь во многих матчах выходили неосновные футболисты: Мусса Диаби, Маттео Гендузи, Вильям Салиба и другие. Главная звезда команды Килиан Мбаппе тоже получил немного игрового времени: с хорватами он не вышел вообще, с Данией провел на поле 45 минут, с Австрией — 27 и забил гол.

В условиях активной ротации Франция откатилась на последнее место в группе, набрав всего два очка. Хорватия, которая идет третьей, выковала четыре балла. «Шашечные» разгромно проиграли Австрии (0:3), но, в отличие от французов, обыграли Данию (1:0).

Обе команды неожиданно скатились к борьбе за выживание в элитном дивизионе, но из-за высокой плотности результатов сохранили шансы на борьбу за плей-офф. У лидера Дании не такой большой гандикап: от Хорватии датчане улетели на два очка, от Франции — на четыре.

У обеих команд проблемы в атаке: и французы, и хорваты еще ни разу за три матча не забили больше одного мяча. Всего в активе коллектива Дидье Дешама три забитых мяча, у команды Златко Далича — два. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить с коэффициентом 1.94, ТМ 2.5 идет за 1.86.

В обороне соперники тоже испытывают проблемы: на двоих выдали только один сухой матч из шести возможных. Хорватия тоже просматривает различные варианты состава: например, в обороне не хватает двух звезд — Дуже Чалета-Цар пропустил игры с Францией и Данией, а Йошко Гвардиол отсутствует на играх Лиги наций из-за повреждения.

Прогноз и ставка на матч Франция — Хорватия

Несмотря на провальный старт, французы еще сохранили шансы даже на первое место в группе, но для этого надо уже сейчас побеждать, иначе можно еще больше усложнить задачу и вообще бороться за выживание.

К хорватам лидеры французов должны подойти в неплохом физическом состоянии благодаря ротации и отдыху в предыдущих играх. Карим Бензема и Килиан Мбаппе уже отметились забитыми мячами. В матче с «Шашечными» звездное нападение «Трехцветных» может наконец порадовать яркой игрой, особенно перед родными болельщиками на главном стадионе страны.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 1.72.