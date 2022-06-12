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Франция — Хорватия: Бензема и Мбаппе спасут сборную от вылета из элиты

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Франция — Хорватия 13 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Карим Бензема (сборная Франции).
Фото Global Look Press
Французы не должны подвести болельщиков на «Стад де Франс».

Франция и Хорватия неожиданно плохо провели первый круг Лиги наций и замыкают группу, причем чемпионы мира идут последними и рискуют вывалиться из высшего дивизиона. 13 июня 2022 года аутсайдеры сойдутся на главной французской арене «Стад де Франс». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 1
13 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Хорватия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Хорватия 13 июня 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безусловные фавориты матча: поставить на победу Франции можно с коэффициентом 1.55, это примерно 63% вероятности. Успех Хорватии оценен в 6.10 (15%). Даже на ничью котировка заметно ниже — 4.20 (22%).

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Верите, что хорваты снова не проиграют «Трехцветным»? Коэффициент на Х2 — 2.45.

Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.50, Ф2(+1.5) — за 1.53;

• Ф1(-2.5) можно взять за 5.00, Ф2(+2.5) — за 1.17.

В Хорватии отличились обе команды. Рынок «обе забьют» на предстоящую встречу доступен за 2.06, обратная ставка идет за 1.76.

Килиан Мбаппе, сборная Франции. Франция считалась фаворитом Лиги наций. Почему же команда борется за выживание в группе?

Франция — Хорватия: прогноз и анализ матча Лиги наций 13 июня 2022 года

Чемпионы мира неожиданно плохо выступают в Лиге наций: проиграли Дании (1:2) и сгоняли по 1:1 с Хорватией и Австрией. Французы просматривают варианты состава, ведь во многих матчах выходили неосновные футболисты: Мусса Диаби, Маттео Гендузи, Вильям Салиба и другие. Главная звезда команды Килиан Мбаппе тоже получил немного игрового времени: с хорватами он не вышел вообще, с Данией провел на поле 45 минут, с Австрией — 27 и забил гол.

В условиях активной ротации Франция откатилась на последнее место в группе, набрав всего два очка. Хорватия, которая идет третьей, выковала четыре балла. «Шашечные» разгромно проиграли Австрии (0:3), но, в отличие от французов, обыграли Данию (1:0).

Обе команды неожиданно скатились к борьбе за выживание в элитном дивизионе, но из-за высокой плотности результатов сохранили шансы на борьбу за плей-офф. У лидера Дании не такой большой гандикап: от Хорватии датчане улетели на два очка, от Франции — на четыре.

У обеих команд проблемы в атаке: и французы, и хорваты еще ни разу за три матча не забили больше одного мяча. Всего в активе коллектива Дидье Дешама три забитых мяча, у команды Златко Далича — два. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить с коэффициентом 1.94, ТМ 2.5 идет за 1.86.

В обороне соперники тоже испытывают проблемы: на двоих выдали только один сухой матч из шести возможных. Хорватия тоже просматривает различные варианты состава: например, в обороне не хватает двух звезд — Дуже Чалета-Цар пропустил игры с Францией и Данией, а Йошко Гвардиол отсутствует на играх Лиги наций из-за повреждения.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Хорватия

Несмотря на провальный старт, французы еще сохранили шансы даже на первое место в группе, но для этого надо уже сейчас побеждать, иначе можно еще больше усложнить задачу и вообще бороться за выживание.

К хорватам лидеры французов должны подойти в неплохом физическом состоянии благодаря ротации и отдыху в предыдущих играх. Карим Бензема и Килиан Мбаппе уже отметились забитыми мячами. В матче с «Шашечными» звездное нападение «Трехцветных» может наконец порадовать яркой игрой, особенно перед родными болельщиками на главном стадионе страны.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 1.72.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
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