Франция — Хорватия: Бензема и Мбаппе спасут сборную от вылета из элиты
Франция и Хорватия неожиданно плохо провели первый круг Лиги наций и замыкают группу, причем чемпионы мира идут последними и рискуют вывалиться из высшего дивизиона. 13 июня 2022 года аутсайдеры сойдутся на главной французской арене «Стад де Франс». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Хорватия 13 июня 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безусловные фавориты матча: поставить на победу Франции можно с коэффициентом 1.55, это примерно 63% вероятности. Успех Хорватии оценен в 6.10 (15%). Даже на ничью котировка заметно ниже — 4.20 (22%).
В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Верите, что хорваты снова не проиграют «Трехцветным»? Коэффициент на Х2 — 2.45.
Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.50, Ф2(+1.5) — за 1.53;
• Ф1(-2.5) можно взять за 5.00, Ф2(+2.5) — за 1.17.
В Хорватии отличились обе команды. Рынок «обе забьют» на предстоящую встречу доступен за 2.06, обратная ставка идет за 1.76.
Франция — Хорватия: прогноз и анализ матча Лиги наций 13 июня 2022 года
Чемпионы мира неожиданно плохо выступают в Лиге наций: проиграли Дании (1:2) и сгоняли по 1:1 с Хорватией и Австрией. Французы просматривают варианты состава, ведь во многих матчах выходили неосновные футболисты: Мусса Диаби, Маттео Гендузи, Вильям Салиба и другие. Главная звезда команды Килиан Мбаппе тоже получил немного игрового времени: с хорватами он не вышел вообще, с Данией провел на поле 45 минут, с Австрией — 27 и забил гол.
В условиях активной ротации Франция откатилась на последнее место в группе, набрав всего два очка. Хорватия, которая идет третьей, выковала четыре балла. «Шашечные» разгромно проиграли Австрии (0:3), но, в отличие от французов, обыграли Данию (1:0).
Обе команды неожиданно скатились к борьбе за выживание в элитном дивизионе, но из-за высокой плотности результатов сохранили шансы на борьбу за плей-офф. У лидера Дании не такой большой гандикап: от Хорватии датчане улетели на два очка, от Франции — на четыре.
У обеих команд проблемы в атаке: и французы, и хорваты еще ни разу за три матча не забили больше одного мяча. Всего в активе коллектива Дидье Дешама три забитых мяча, у команды Златко Далича — два. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить с коэффициентом 1.94, ТМ 2.5 идет за 1.86.
В обороне соперники тоже испытывают проблемы: на двоих выдали только один сухой матч из шести возможных. Хорватия тоже просматривает различные варианты состава: например, в обороне не хватает двух звезд — Дуже Чалета-Цар пропустил игры с Францией и Данией, а Йошко Гвардиол отсутствует на играх Лиги наций из-за повреждения.
Прогноз и ставка на матч Франция — Хорватия
Несмотря на провальный старт, французы еще сохранили шансы даже на первое место в группе, но для этого надо уже сейчас побеждать, иначе можно еще больше усложнить задачу и вообще бороться за выживание.
К хорватам лидеры французов должны подойти в неплохом физическом состоянии благодаря ротации и отдыху в предыдущих играх. Карим Бензема и Килиан Мбаппе уже отметились забитыми мячами. В матче с «Шашечными» звездное нападение «Трехцветных» может наконец порадовать яркой игрой, особенно перед родными болельщиками на главном стадионе страны.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0