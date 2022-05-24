Чемпион РПЛ-2022/23: сможет «Спартак» стать конкурентом «Зенита»?

У команды Сергея Семака будет шанс выиграть турнир в пятый раз подряд.

Прошедший сезон РПЛ получился необычным и, как всегда, скандальным. «Сочи» спустя три года после рождения выиграл серебро, «Динамо» впервые за 14 лет стало призером, «Спартак» проболтался в середине таблицы, а Слуцкий вместе с «Рубином» пошел на дно — в ФНЛ. Все это действие сопровождалось уходом легионеров, санкциями и прочими судейскими разборками.

Единственный, кто был стабилен, — «Зенит». Петербуржцы на автопилоте вырулили к четвертому подряд и восьмому в своей истории чемпионству. Интрига была жива пару недель в начале чемпионата и пару — в дебюте весны, когда к команде Семака подобралось «Динамо». Но сине-бело-голубые добавили скорости и ушли от конкурента.

Новый сезон придется ждать несколько месяцев, и пока даже неизвестно, в каком формате он пройдет. Но уже сейчас можно поразмышлять, какие команды будут претендентами на победу. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ с удовольствием это сделали.

Кто фаворит РПЛ помимо «Зенита»?

Как показывает практика последних лет, у петербуржцев нет конкурентов. Они обладают самым крепким и дорогим составом в лиге — одни бразильцы стоят больше, чем половина команд РПЛ. Поэтому неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили очередное возможное чемпионство питерцев коэффициентом 1.40. На то, что их кто-то обойдет, котировка 2.95.

Многое поменяется, если в текущей геополитической ситуации легионеры будут вынуждены покинуть Санкт-Петербург. В таком случае состав «Зенита» будет не сильнее, чем у тех же «Динамо» или «Спартака». Но пока сообщений о том, что Малком, Клаудиньо и остальные собираются покинуть Северную столицу, нет.

Что касается «Динамо», то они — вторые фавориты турнира. Такие же шансы взять титул, как и у них, только у «Сочи» — 12.0. В конце сезона южане показали потрясающую стабильность — из восьми матчей выиграли пять и еще три свели вничью. У команды Владимира Федотова интересный состав, в котором легионеры не играют такую определяющую роль, как во многих других клубах. Но этот коллектив пока тяжело воспринимать как один из флагманов отечественного футбола — нужно пару лет, чтобы они доказали состоятельность.

В пятерку претендентов ожидаемо вошли «Спартак» и ЦСКА (коэффициент на победу — 15.0). Красно-белые, если ничего кардинально не поменяется, начнут новый сезон под руководством Паоло Ваноли. Итальянец проведет с командой межсезонье и еще лучше донесет идеи до игроков. Если они впитают все правильно, то в розыгрыше-2022/23 красно-белые не будут волочиться во второй половине таблицы.

У армейцев многое зависит от того, каких лидеров они оставят в команде. Фернандес, Гбамен и Дзагоев ушли, ничего не ясно по контракту с Языджи. Чтобы претендовать на чемпионство, красно-синим точно потребуется усиление.

Наконец, шестой в списке жаждущих кубок — «Локомотив» (20.0). Железнодорожники четыре сезона подряд заканчивали в тройке призеров, но в этот раз отстали. Не помогли даже точечные трансферы и аренды интересных молодых европейцев. Команде в первую очередь не хватает лидера, которым был Алексей Миранчук. А еще нет ощущения, что на пользу пошло назначение Заура Хапова — с ним команда стала слишком пластилиновой.

Какие шансы у остальных команд?

Остальная восьмерка (пока не прошли стыковые матчи или РПЛ не расширилась до 18 команд) отстает очень сильно.

Четыре команды после «Локомотива» — «Ахмат», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Ростов». Коэффициент на них — 250. Чемпионство «Нижнего Новгорода» или «Урала» оценено в 1000, «Торпедо» и «Факела» — в 2500.