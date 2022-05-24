Чемпион РПЛ-2022/23: сможет «Спартак» стать конкурентом «Зенита»?
Прошедший сезон РПЛ получился необычным и, как всегда, скандальным. «Сочи» спустя три года после рождения выиграл серебро, «Динамо» впервые за 14 лет стало призером, «Спартак» проболтался в середине таблицы, а Слуцкий вместе с «Рубином» пошел на дно — в ФНЛ. Все это действие сопровождалось уходом легионеров, санкциями и прочими судейскими разборками.
Единственный, кто был стабилен, — «Зенит». Петербуржцы на автопилоте вырулили к четвертому подряд и восьмому в своей истории чемпионству. Интрига была жива пару недель в начале чемпионата и пару — в дебюте весны, когда к команде Семака подобралось «Динамо». Но сине-бело-голубые добавили скорости и ушли от конкурента.
Новый сезон придется ждать несколько месяцев, и пока даже неизвестно, в каком формате он пройдет. Но уже сейчас можно поразмышлять, какие команды будут претендентами на победу. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ с удовольствием это сделали.
Кто фаворит РПЛ помимо «Зенита»?
Как показывает практика последних лет, у петербуржцев нет конкурентов. Они обладают самым крепким и дорогим составом в лиге — одни бразильцы стоят больше, чем половина команд РПЛ. Поэтому неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили очередное возможное чемпионство питерцев коэффициентом 1.40. На то, что их кто-то обойдет, котировка 2.95.
Многое поменяется, если в текущей геополитической ситуации легионеры будут вынуждены покинуть Санкт-Петербург. В таком случае состав «Зенита» будет не сильнее, чем у тех же «Динамо» или «Спартака». Но пока сообщений о том, что Малком, Клаудиньо и остальные собираются покинуть Северную столицу, нет.
Что касается «Динамо», то они — вторые фавориты турнира. Такие же шансы взять титул, как и у них, только у «Сочи» — 12.0. В конце сезона южане показали потрясающую стабильность — из восьми матчей выиграли пять и еще три свели вничью. У команды Владимира Федотова интересный состав, в котором легионеры не играют такую определяющую роль, как во многих других клубах. Но этот коллектив пока тяжело воспринимать как один из флагманов отечественного футбола — нужно пару лет, чтобы они доказали состоятельность.
В пятерку претендентов ожидаемо вошли «Спартак» и ЦСКА (коэффициент на победу — 15.0). Красно-белые, если ничего кардинально не поменяется, начнут новый сезон под руководством Паоло Ваноли. Итальянец проведет с командой межсезонье и еще лучше донесет идеи до игроков. Если они впитают все правильно, то в розыгрыше-2022/23 красно-белые не будут волочиться во второй половине таблицы.
У армейцев многое зависит от того, каких лидеров они оставят в команде. Фернандес, Гбамен и Дзагоев ушли, ничего не ясно по контракту с Языджи. Чтобы претендовать на чемпионство, красно-синим точно потребуется усиление.
Наконец, шестой в списке жаждущих кубок — «Локомотив» (20.0). Железнодорожники четыре сезона подряд заканчивали в тройке призеров, но в этот раз отстали. Не помогли даже точечные трансферы и аренды интересных молодых европейцев. Команде в первую очередь не хватает лидера, которым был Алексей Миранчук. А еще нет ощущения, что на пользу пошло назначение Заура Хапова — с ним команда стала слишком пластилиновой.
Какие шансы у остальных команд?
Остальная восьмерка (пока не прошли стыковые матчи или РПЛ не расширилась до 18 команд) отстает очень сильно.
Четыре команды после «Локомотива» — «Ахмат», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Ростов». Коэффициент на них — 250. Чемпионство «Нижнего Новгорода» или «Урала» оценено в 1000, «Торпедо» и «Факела» — в 2500.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0