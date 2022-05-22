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Роберт Левандовски в «Барселоне»: в чемпионате Испании появится конкурент Бензема?

Лучший нападающий бундеслиги близок к переезду в другую страну.
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски на праздновании чемпионства «Баварии».
Фото Global Look Press
Лучший нападающий бундеслиги близок к переезду в другой чемпионат.

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону». Об этом уже несколько месяцев твердят инсайдеры, а последним информацию подтвердил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что Роберт, несмотря на желание боссов «Мюнхена» оставить его в команде до истечения контракта летом 2023 года, подпишет с каталонцами соглашение на три года.

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«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили шансы 33-летнего поляка стать лучшим нападающим ла лиги.

Сколько голов Роберт забьет за «Барселону»?

В завершившемся сезоне бундеслиги Левандовски был как всегда прекрасен: заколотил 35 мячей в 34 матчах и с преимуществом в 11 голов выиграл гонку бомбардиров у Патрика Шика из «Байера». Роберт забрал «Золотую бутсу» чемпионата Германии пятый раз подряд (всего побеждал семь раз), а этот сезон стал для него вторым самым успешным после прошлогоднего — тогда он установил исторический рекорд турнира (41 гол).

Вероятный переезд в Испанию станет для Левандовски настоящим вызовом. Последние 12 лет он играл в Германии, а до этого пять сезонов провел в трех различных клубах Польши, включая «Лех». Ла лига — абсолютно новый турнир со своей спецификой и футболом, поэтому будет интересно, сможет ли Роберт и там продемонстрировать выдающиеся бомбардирские способности.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на количество голов в исполнении поляка. На тотал больше 24.5 забитых мяча можно поставить с коэффициентом 1.85. С той же котировкой идет ТМ 24.5.

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Помимо 35 голов Роберт выкатил партнерам четыре ассиста. Не самый выдающийся показатель — меньше было только в двух сезонах. Еще в одном — столько же. На тотал больше 4.5 голевые передачи коэффициент 1.75, на ТМ 4.5 — 1.95.

Также можно сделать комбинированную ставку — голы + ассисты. Тотал больше 29.5 оценен котировкой 1.90, ТМ 29.5 — 1.80.

Прошедший сезон для Левандовски был богат на голы дуплетом. В чемпионате Германии он оформил семь дублей, еще два — в Лиге чемпионов, один — в Суперкубке страны. 2.03 — коэффициент на то, что Роберт сделает 4.5 дубля за первый год в Испании. На ТМ 4.5 котировка 1.70.

В новом клубе у поляка будет возможность забивать не только с игры и с пенальти, но и со штрафных — после ухода Месси в «Барселоне» так и не появился постоянный исполнитель стандартов. Сколько Роберт забьет ударами по статичному мячу? Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 2.75, ТМ 2.5 — 1.40.

Левандовски будет груб в Испании?

Роберт — достаточно спокойный нападающий, который редко вписывается в потасовки и получает за это карточки. Также он почти не фолит на соперниках — значительно чаще все происходит наоборот. Конечно, Левандовски не удается совсем избегать желтых карточек, но их явно меньше, чем могло быть.

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Только в двух сезонах поляк заработал пять карточек, в остальных — меньше. В прошедшем розыгрыше бундеслиги — вообще только две. На тотал больше 3.5 желтых в Испании коэффициент 1.96, на ТМ 3.5 — 1.75.

Красную карточку Роберт видел много раз, но адресованную конкретно ему — всего дважды. Впервые — в стартовом сезоне в Польше, вторую — в Бундеслиге. Еще в период выступления за «Боруссию» в матче против «Гамбурга» 9 февраля 2013 года Левандовски едва не сломал ногу сопернику, а затем потолкался с другими игроками и заслуженно схлопотал удаление. На то, что поляк поступит похожим образом и поймает дисквалификацию в составе «Барселоны», коэффициент 8.00.

Роберт Левандовски
Футбол
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ФК Бавария
ФК Барселона
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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