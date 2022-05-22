Роберт Левандовски в «Барселоне»: в чемпионате Испании появится конкурент Бензема?
Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону». Об этом уже несколько месяцев твердят инсайдеры, а последним информацию подтвердил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что Роберт, несмотря на желание боссов «Мюнхена» оставить его в команде до истечения контракта летом 2023 года, подпишет с каталонцами соглашение на три года.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили шансы 33-летнего поляка стать лучшим нападающим ла лиги.
Сколько голов Роберт забьет за «Барселону»?
В завершившемся сезоне бундеслиги Левандовски был как всегда прекрасен: заколотил 35 мячей в 34 матчах и с преимуществом в 11 голов выиграл гонку бомбардиров у Патрика Шика из «Байера». Роберт забрал «Золотую бутсу» чемпионата Германии пятый раз подряд (всего побеждал семь раз), а этот сезон стал для него вторым самым успешным после прошлогоднего — тогда он установил исторический рекорд турнира (41 гол).
Вероятный переезд в Испанию станет для Левандовски настоящим вызовом. Последние 12 лет он играл в Германии, а до этого пять сезонов провел в трех различных клубах Польши, включая «Лех». Ла лига — абсолютно новый турнир со своей спецификой и футболом, поэтому будет интересно, сможет ли Роберт и там продемонстрировать выдающиеся бомбардирские способности.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на количество голов в исполнении поляка. На тотал больше 24.5 забитых мяча можно поставить с коэффициентом 1.85. С той же котировкой идет ТМ 24.5.
Помимо 35 голов Роберт выкатил партнерам четыре ассиста. Не самый выдающийся показатель — меньше было только в двух сезонах. Еще в одном — столько же. На тотал больше 4.5 голевые передачи коэффициент 1.75, на ТМ 4.5 — 1.95.
Также можно сделать комбинированную ставку — голы + ассисты. Тотал больше 29.5 оценен котировкой 1.90, ТМ 29.5 — 1.80.
Прошедший сезон для Левандовски был богат на голы дуплетом. В чемпионате Германии он оформил семь дублей, еще два — в Лиге чемпионов, один — в Суперкубке страны. 2.03 — коэффициент на то, что Роберт сделает 4.5 дубля за первый год в Испании. На ТМ 4.5 котировка 1.70.
В новом клубе у поляка будет возможность забивать не только с игры и с пенальти, но и со штрафных — после ухода Месси в «Барселоне» так и не появился постоянный исполнитель стандартов. Сколько Роберт забьет ударами по статичному мячу? Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 2.75, ТМ 2.5 — 1.40.
Левандовски будет груб в Испании?
Роберт — достаточно спокойный нападающий, который редко вписывается в потасовки и получает за это карточки. Также он почти не фолит на соперниках — значительно чаще все происходит наоборот. Конечно, Левандовски не удается совсем избегать желтых карточек, но их явно меньше, чем могло быть.
Только в двух сезонах поляк заработал пять карточек, в остальных — меньше. В прошедшем розыгрыше бундеслиги — вообще только две. На тотал больше 3.5 желтых в Испании коэффициент 1.96, на ТМ 3.5 — 1.75.
Красную карточку Роберт видел много раз, но адресованную конкретно ему — всего дважды. Впервые — в стартовом сезоне в Польше, вторую — в Бундеслиге. Еще в период выступления за «Боруссию» в матче против «Гамбурга» 9 февраля 2013 года Левандовски едва не сломал ногу сопернику, а затем потолкался с другими игроками и заслуженно схлопотал удаление. На то, что поляк поступит похожим образом и поймает дисквалификацию в составе «Барселоны», коэффициент 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0