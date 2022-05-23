Команда Пепа Гвардиолы спаслась с 0:2 и обеспечила игроку приятный выигрыш.

«Манчестер Сити» в последнем туре АПЛ обыграл «Астон Виллу» (3:2) и на одно очко опередил в чемпионской гонке «Ливерпуль». Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ собрал небольшой экспресс в начале второго тайма матчей с участием конкурентов и заработал 222 250 рублей. Он поставил 100 000 рублей на итоговый коэффициент 2.2225.

В победный купон вошли следующие исходы:

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла», П1 при счете 0:1 — 1.75 (счет — 3:2)

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», П1 при счете 1:1 — 1.27 (счет — 3:1)

Итоговый коэффициент: 1.75 х 1.27 = 2.2225

«Сити» обеспечил выигрыш камбэком в стиле «Реала»

Развязка сезона АПЛ получилась волшебной, но точно добавила клиенту букмекерской компании седых волос. Он наверняка рассчитывал, что после перерыва «Ливерпуль» быстро забьет победный мяч и удержит преимущество, а «Манчестер Сити» отыграет гандикап, но все пошло не по плану.

На «Этихаде» парни Пепа Гвардиолы неистово зажимали «Астон Виллу» в ее штрафную и транжирили моменты, а на 69-й минуте произошло страшное — экс-полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо забил второй мяч. Автору экспресса нужны были три гола «Сити», но в то же время на «Энфилде» хозяева не торопились добивать «Вулверхэмптон».

За 15 минут до завершения матчей вряд ли кто-то мог предположить, чем в итоге все закончится. «Я позвонил «Реалу», мне дали хорошие советы. Ни у того камбэка Мадрида нет объяснения, ни у нашего сегодняшнего. Это импульс», — прокомментировал произошедшее в конце встречи Гвардиола. На 76-й Илкай Гюндоган отыграл один мяч, через две минуты Родри сравнял счет ударом из-за штрафной, а на 81-й все тот же Гюндоган замкнул прострел Де Брейне.

«Сити» за пять минут вышел вперед, и, пока весь мир осознавал безумство произошедшего, «Ливерпуль» также забил. Радости отличившегося Мохамеда Салаха не было предела. Но, в отличие от автора ставки, для которого гол обернулся выигрышем 222 250 рублей, египтянин был счастлив всего несколько секунд. Фанат показал Мо, что «Сити» превратил 0:2 в 3:2 и тем самым сделал нападающего самым несчастным человеком на планете.