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Сегодня, 18:15

Три гола за пять минут принесли «Сити» титул, а клиенту букмекерской компании — больше 200 000 рублей

Команда Пепа Гвардиолы спаслась с 0:2 и обеспечила игроку приятный выигрыш.
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Команда Пепа Гвардиолы спаслась с 0:2 и обеспечила игроку приятный выигрыш.

«Манчестер Сити» в последнем туре АПЛ обыграл «Астон Виллу» (3:2) и на одно очко опередил в чемпионской гонке «Ливерпуль». Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ собрал небольшой экспресс в начале второго тайма матчей с участием конкурентов и заработал 222 250 рублей. Он поставил 100 000 рублей на итоговый коэффициент 2.2225.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
Голы
Кэш, 37 (0:1), Коутинью, 69 (0:2), Гюндоган, 76 (1:2), Эрнандес, 78 (2:2), Гюндоган, 81 (3:2)
Манчестер Сити
Эдерсон Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва (Гюндоган, 68) Фернандинью (Зинченко, 46) Габриэл Жезус Махрез (Стерлинг, 56) Фоден
Астон Вилла
Ульсен Кэш Мингс Чемберс Динь Дуглас Луис Макгинн Коутинью (Накамба, 72) Рэмси (Ингс, 83) Буэндия (Янг, 88) Уоткинс
Предупреждения
Мингс 49’, Накамба 87’
Судьи
Оливер (Англия)

В победный купон вошли следующие исходы:

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла», П1 при счете 0:1 — 1.75 (счет — 3:2)

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», П1 при счете 1:1 — 1.27 (счет — 3:1)

Итоговый коэффициент: 1.75 х 1.27 = 2.2225

«Сити» обеспечил выигрыш камбэком в стиле «Реала»

Развязка сезона АПЛ получилась волшебной, но точно добавила клиенту букмекерской компании седых волос. Он наверняка рассчитывал, что после перерыва «Ливерпуль» быстро забьет победный мяч и удержит преимущество, а «Манчестер Сити» отыграет гандикап, но все пошло не по плану.

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На «Этихаде» парни Пепа Гвардиолы неистово зажимали «Астон Виллу» в ее штрафную и транжирили моменты, а на 69-й минуте произошло страшное — экс-полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо забил второй мяч. Автору экспресса нужны были три гола «Сити», но в то же время на «Энфилде» хозяева не торопились добивать «Вулверхэмптон».

За 15 минут до завершения матчей вряд ли кто-то мог предположить, чем в итоге все закончится. «Я позвонил «Реалу», мне дали хорошие советы. Ни у того камбэка Мадрида нет объяснения, ни у нашего сегодняшнего. Это импульс», — прокомментировал произошедшее в конце встречи Гвардиола. На 76-й Илкай Гюндоган отыграл один мяч, через две минуты Родри сравнял счет ударом из-за штрафной, а на 81-й все тот же Гюндоган замкнул прострел Де Брейне.

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«Сити» за пять минут вышел вперед, и, пока весь мир осознавал безумство произошедшего, «Ливерпуль» также забил. Радости отличившегося Мохамеда Салаха не было предела. Но, в отличие от автора ставки, для которого гол обернулся выигрышем 222 250 рублей, египтянин был счастлив всего несколько секунд. Фанат показал Мо, что «Сити» превратил 0:2 в 3:2 и тем самым сделал нападающего самым несчастным человеком на планете.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астон Вилла
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Стыковые матчи РПЛ: у команд из ФНЛ нет шансов против «Химок» и «Уфы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 17 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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