«Рейнджерс» пережил банкротство и вернулся в финал Лиги Европы. Но его снова ждет неудача

Без домашней поддержки будет очень тяжело.

14 лет назад «Зенит» из Санкт-Петербурга победил в финале Кубка УЕФА и добыл для России второй крупный международный трофей. В том матче соперником российского клуба «Глазго Рейнджерс», который за 14 лет прошел очищение низшими лигами Шотландии и вернулся за еврокубком. В этот раз его соперником будет не менее опасный, чем «Зенит» с Андреем Аршавиным и Фатихом Текке, немецкий «Айнтрахт». Добавить интереса финалу вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс»

Решающий матч второго по значимости европейского клубного турнира примет стадион «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра между немецким «Айнтрахтом» и шотландским «Глазго Рейнджерс» назначена на 18 мая 2022 года и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 22.40 мск. Главным арбитром назначен 42-летний словенский арбитр Славко Винчич.

«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на финал Лиги Европы 18 мая 2022 года

Шотландские клубы — редкие гости в решающих стадиях еврокубков. Увидеть в финале команду из страны виски и мужчин в юбках — чудо. А наблюдать победителем турнира — вообще фантастика. Европейские соревнования покорились лишь трем клубам за всю историю — «Селтику», «Абердину» и «Рейнджерс». Последние в 1972-м взяли Кубок обладателей Кубков.

С тех пор «Джерс» лишь раз играли в финале. В 2008-м они вылетели из группы в Лиге чемпионов с «Лионом», «Барселоной» и «Штутгартом», но обрели счастье в Кубке УЕФА — поочередно прошли «Панатинаикос», «Вердер», «Спортинг», «Фиорентину» и оказались в шаге от титула. Путь преградил питерский «Зенит» с Андреем Аршавиным, Романом Широковым, Игорем Денисовым и многими другими топовыми российскими игроками. Матч в Манчестере завершился 2:0 в пользу клуба из России.

Казалось, тот задорный «Рейнджерс» совсем скоро получит второй шанс, но вместо него в 2012-м клуб объявил о банкротстве и был сослан в четвертую лигу. Однако возвращение одной из сильнейших команд Шотландии получилось стремительным — за четыре сезона «Джерс» преодолели три ступени и вышли обратно в высший дивизион.

С тех пор за шесть лет клуб сменил нескольких тренеров и нарастил бюджет, а в сезоне-2020/21 под руководством Стивена Джеррарда впервые за 10 лет выиграл домашний титул. Спустя год «Рейнджерс» преодолел групповую стадию, выбил в плей-офф дортмундскую «Боруссию», «Црвену звезду», «Брагу», «Лейпциг» и спустя 14 лет вернулся в финал Кубка УЕФА, ставшего за эти годы Лигой Европы.

При Джованни ван Бронкхорсте клуб такой же веселый и неутомимый, как в том финале с «Зенитом». Светло-синие постоянно играют в атаку, поэтому их матчи так интересно смотреть даже стороннему болельщику. Правда, концепция «футбол-зрелище» имеет свои минусы — клуб достаточно много пропускает. Начиная с группового этапа «Рейнджерс» завершил всухую только две встречи и ни одну — в плей-офф. Наверное, поэтому «Айнтрахт» — небольшой фаворит финала.

Фанаты «Рейнджерс». Фото Global Look Press

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на успех немецкого клуба с коэффициентом 2.33, это примерно 43% вероятности исхода. На ничью в основное время котировка 3.50 (25%), на победу «Рейнджерс» — за 3.10 (32%).

Еще одна проблема шотландцев в предстоящем матче — отсутствие активной поддержки родного стадиона и фанатов. Дома у команды всего одно поражение и пара ничьих в 2022 году, а вот на выезде дела значительно хуже. Например, в той же Лиге Европы «Джерс» трижды проиграли в плей-офф и добились одной победы. Поэтому «Айнтрахт», фанатов которого в Испании будет явно больше, чем у шотландцев, получит небольшое, но такое важное преимущество.

Прогноз от «СЭ»: победа «Айнтрахта» с форой (0) за 1.69.

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