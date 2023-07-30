Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Спартак» — «Балтика»: каким получится первый официальный матч красно-белых и калининградцев за 25 лет?

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Балтика» 31 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кейта Бальде и Георгий Джикия («Спартак»).
Фото Global Look Press
Парни Гильермо Абаскаля мощно стартовали в новом сезоне.

31 июля «Спартак» и «Балтика» закроют программу второго тура РПЛ. Поединок москвичей и калининградцев пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Арбитр встречи — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
31 июл, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Балтика

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика» 31 июля 2023 года

В букмекерской компании ФОНБЕТ считают хозяев безоговорочными фаворитами. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.48, вероятность такого исхода — примерно 64%. Раздел очков доступен за 4.70 (16%), успех «Балтики» — за 6.10 (20%).

Калининградцы дебютировали в РПЛ сухим поражением от «Сочи» на выезде (0:2) — зато в Кубке России прихлопнули «Крылья Советов», и тоже в гостях (3:2). Считаете, что на «Открытие Арене» сине-белые как минимум не уступят? Опция Х2 идет за 2.65.

Обмен голами предлагают взять за 1.80, обратный рынок — за 2.00. Минувшим летом команды провели товарищеский матч, в котором огорчили друг друга не по одному разу (все закончилось викторией москвичей 3:2).

Аналитики ожидают результативный поединок: на тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.68, на ТМ 2.5 — 2.20.

В первом туре коллектив Гильермо Абаскаля на своем поле одолел «Оренбург» (3:2). Индивидуальный тотал «Спартака» выше двух точных ударов в ворота «Балтики» оценили в 2.00.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу красно-белых. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 7.50.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

«Спартак» — «Балтика»: прогноз и анализ матча РПЛ 31 июля 2023 года

Москвичи ворвались в новый сезон с двух ярких викторий в разных соревнованиях. В первом туре РПЛ красно-белые отобрали три очка у «Оренбурга» (3:2). Схватка на «Открытие Арене» получилась кипучей: хозяева повели перед свистком на перерыв благодаря точному выстрелу Виктора Мозеса, но к середине второго тайма уже уступали в счете. Главным героем концовки стал Даниил Хлусевич: на 76-й он восстановил равенство, а на первой минуте компенсированного времени ввалил победный гол.

Даниил Хлусевич. Гол «Спартака» на 91-й минуте принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 726 000 рублей. Он угадал точный счет трех игр РПЛ

В поединке Кубка России против «Краснодара» левый латераль «Спартака» тоже отличился результативным действием — ассистировал Роману Зобнину, когда тот открывал счет на 21-й минуте. На 67-й парни Гильермо Абаскаля удвоили преимущество: дебютный мяч за новый клуб оформил Тео Бонгонда. Именно он и стал решающим: незадолго до финального свистка Кади сократил отставание. На большее хозяев, которые с 44-й минуты играли в меньшинстве из-за прямого удаления Эдуарда Сперцяна, не хватило.

Калининградцы квалифицировались в РПЛ в статусе вице-чемпиона первой лиги-2022/23. Коллектив Сергея Игнашевича отстал от «Рубина» всего на два балла и спустя 25 лет вернулся в высший дивизион. Первая с 1990-х игра «Балтики» в чемпионате России прошла на выезде и обернулась поражением — всухую влетели «Сочи» (0:2). При этом сине-белые были лучше по владению (52% — 48%), лишь ненамного уступили по ударам (9 — 12) и одинаковое количество раз попали в створ (3 — 3). Статистика ожидаемых голов (xG) тоже показывает, что проигрыш с разницей в два мяча не слишком справедлив (1.51 — 0.56 в пользу южан).

После этого Сергея Игнашевича и компанию ожидала встреча с «Крыльями Советов» в Кубке России. «Балтика» прежде никогда не побеждала зелено-бело-синих в Самаре. А в трех последних визитах и вовсе не смогла поразить ворота соперника ни разу (0:2, 0:3 и 0:0). Казалось, что нечто похожее будет и сейчас: хозяева повели уже на 10-й минуте и ушли в раздевалку при минимальном лидерстве. Но во втором тайме калининградцы устроили ярчайший камбэк и за 18 минут вонзили волжанам три гола. Гленн Бейл сократил отрыв на 89-й минуте, но на этом все: сине-белые отпраздновали исторический триумф в Самаре (3:2) и вместе с «Зенитом» возглавили группу C на этапе Пути РПЛ.

«Спартак» и «Балтика» не сталкивались в официальных встречах 25 лет — два последних свидания в чемпионате России-1998 помнят лишь олды. В Москве красно-белые разгромили соперника всухую (3:0), а в Калининграде поделили очки (1:1). В сезоне-1997 сине-белые тоже добыли ничью дома (1:1), а на выезде уступили крупно (1:4). Самой неудачной в истории противостояния с балтийцами для «Спартака» получилась кампания-1996: проиграли в гостях (0:1), а на своем поле разошлись «миром» (0:0).

В июне прошлого года красно-белые и калининградцы провели товарищеский поединок. Уже к 35-й минуте москвичи оформили три мяча — Михаил Игнатов открыл счет, Квинси Промес отметился дублем. Но во втором тайме парни Гильермо Абаскаля сбавили обороты, и на 58-й и 79-й минутах балтийцы этим воспользовались. Правда, удержать победу москвичи все-таки сумели (3:2).

FONBET MEDIA ELEAGUE. Mou, Dosia и StRoGo примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Балтика»

На старте сезона москвичи очень хороши у чужих ворот: «Оренбург» получил три мяча, «Краснодару» повезло чуть больше — только два. В большом порядке Даниил Хлусевич (2+1 по «гол+пас») и новичок «Спартака» Тео Бонгонда (1+1). Да, игра с оренбуржцами вскрыла некоторые проблемы в красно-белой обороне, и настырные балтийцы могут нащупать там новые уязвимости. Но даже если сине-белые ввяжутся в перестрелку, Квинси Промес и компания в состоянии выйти из нее победителем.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше двух мячей за 2.00 (если москвичи оформят ровно два гола, случится возврат).

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Порье и Гейджи подерутся за титул «самого крутого ублюдка». Он вакантен после ухода Масвидаля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Ростов

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости