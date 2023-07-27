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Сегодня, 18:15

Mou, Dosia и StRoGo примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE

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Турнир пройдет в два этапа с 14 по 20 августа в Москве. Участники поборются за призовой фонд в размере 2 миллионов рублей.

Групповой этап четвертого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет в онлайн-формате 14 и 15 августа. По его итогу будет составлена сетка плей-офф. Матчи плей-офф и гранд-финал турнира пройдут в LAN-формате на киберарене «Colizeum Шелепиха» c 18 по 20 августа.

В проект приглашены: Dosia, anastaze, mou, pokanoname, airscape, fANDER, del1ght, StRoGo,des0ut, almazer и другие.

Ростеры команд будут объявлены на жеребьевке 3 августа в лайв-формате на официальном Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

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Прогнозы на спорт
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