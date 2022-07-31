«Рубин» — «Уфа»: жажда мести помешает команде Слуцкого одержать легкую победу
1 августа в ФНЛ состоится топ-матч: между собой сыграют прошлогодние участники РПЛ — «Рубин» и «Уфа». Встреча третьего тура пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Рубин» — «Уфа» 1 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам поля. Победа «Рубина» оценена коэффициентом 2.24, вероятность — около 44%. Успех «Уфы» можно взять за 3.10 (30%), ничью — за чуть большие 3.50 (26%).
В последнем туре прошлого сезона уфимцы обыграли казанцев и выкинули их из РПЛ. Правда, позднее они сами оказались в ФНЛ после неудачи в стыках против «Оренбурга». На то, что «Уфа» снова не проиграет, котировка — 1.65.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.
«Рубин» в первых двух турах первой лиги играет достаточно результативно — забивает больше одного гола. ИТБ1 (1.5) можно оформить за 2.23, ИТМ1 (1.5) — за 1.61.
«Уфе» забитые мячи даются тяжелее, поэтому на индивидуальный тотал больше 1.5 гола коэффициент — 2.70.
Победа хозяев хотя бы в одном тайме оценена в 1.65, гостевой успех в каком-то из отрезков — в 2.03.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.
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«Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма. Но, к сожалению, стандарт соперник реализовал, а мы не использовали возможности, которые у нас были», — оправдывался после поражения от «Енисея» во втором туре ФНЛ Слуцкий. «Рубин» уступил при странных обстоятельствах — матч в 30-градусную жару провели в манеже. Естественно, гостям было трудно сразу показать свой лучший уровень, поэтому итоговый результат казанцев разочаровал.
В итоге после двух матчей в первой лиге «Рубин» идет в середине таблицы, а поджимает его другой бывший клуб РПЛ — «Уфа». Та в первом туре проиграла 0:2 «Кубани», но затем исправилась против «Ульяновска» — волевая победа 2:1.
Казанцам и уфимцам приходится привыкать к реалиям нового турнира. Во-первых, в ФНЛ более жесткий футбол. Главный тренер «горожан» Сергей Томаров связал это с тем, что у судей нет возможности воспользоваться ВАР. А еще командам приходится больше сил и времени тратить на переезды из города в город, так как футбольная карта ФНЛ намного шире, чем в РПЛ.
Пока бывшие команды элиты вливаются в процессы соревнования, у них могут возникнуть проблемы, однако чувство мести никто не отменял — ведь именно «Уфа» выбила «Рубин» из РПЛ в последнем туре прошлого сезона. Казанцы будут максимально мотивированы поквитаться с обидчиком, чтобы оставить ему меньше шансов вернуться в РПЛ.
Например, на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча котировка высокая и приятная — 3.70.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Уфа»
Состав казанцев серьезно обновился по сравнению с прошлым сезоном (не все захотели играть в ФНЛ), но при этом клуб приобрел многих квалифицированных и известных исполнителей. И хотя «Рубин» продуктивно провел межсезонье, футболистам все равно потребуется время, чтобы сыграться и не допускать обидных промашек, как против «Енисея».
«Уфа» — один из самых опасных соперников команды Слуцкого в ФНЛ, с которым нужно быть осторожным и внимательным. Но при этом жажда отыграться за последнее поражение в РПЛ должна превозобладать, и тогда на поле будет горячо и результативно.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0