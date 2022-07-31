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«Рубин» — «Уфа»: жажда мести помешает команде Слуцкого одержать легкую победу

Прогноз и ставка на матч ФНЛ «Рубин» — «Уфа» 1 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Илья Самошников, «Рубин».
Фото Global Look Press
«Горожане» готовы снова подставить подножку.

1 августа в ФНЛ состоится топ-матч: между собой сыграют прошлогодние участники РПЛ — «Рубин» и «Уфа». Встреча третьего тура пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.55 мск.

Россия. ФНЛ. 3-й тур
01 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Уфа

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Рубин» — «Уфа» 1 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам поля. Победа «Рубина» оценена коэффициентом 2.24, вероятность — около 44%. Успех «Уфы» можно взять за 3.10 (30%), ничью — за чуть большие 3.50 (26%).

В последнем туре прошлого сезона уфимцы обыграли казанцев и выкинули их из РПЛ. Правда, позднее они сами оказались в ФНЛ после неудачи в стыках против «Оренбурга». На то, что «Уфа» снова не проиграет, котировка — 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.

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«Рубин» в первых двух турах первой лиги играет достаточно результативно — забивает больше одного гола. ИТБ1 (1.5) можно оформить за 2.23, ИТМ1 (1.5) — за 1.61.

«Уфе» забитые мячи даются тяжелее, поэтому на индивидуальный тотал больше 1.5 гола коэффициент — 2.70.

Победа хозяев хотя бы в одном тайме оценена в 1.65, гостевой успех в каком-то из отрезков — в 2.03.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.

«Рубин» — «Уфа»: прогноз и анализ матча 3-го тура ФНЛ 1 августа 2022 года

«Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма. Но, к сожалению, стандарт соперник реализовал, а мы не использовали возможности, которые у нас были», — оправдывался после поражения от «Енисея» во втором туре ФНЛ Слуцкий. «Рубин» уступил при странных обстоятельствах — матч в 30-градусную жару провели в манеже. Естественно, гостям было трудно сразу показать свой лучший уровень, поэтому итоговый результат казанцев разочаровал.

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В итоге после двух матчей в первой лиге «Рубин» идет в середине таблицы, а поджимает его другой бывший клуб РПЛ — «Уфа». Та в первом туре проиграла 0:2 «Кубани», но затем исправилась против «Ульяновска» — волевая победа 2:1.

Казанцам и уфимцам приходится привыкать к реалиям нового турнира. Во-первых, в ФНЛ более жесткий футбол. Главный тренер «горожан» Сергей Томаров связал это с тем, что у судей нет возможности воспользоваться ВАР. А еще командам приходится больше сил и времени тратить на переезды из города в город, так как футбольная карта ФНЛ намного шире, чем в РПЛ.

Пока бывшие команды элиты вливаются в процессы соревнования, у них могут возникнуть проблемы, однако чувство мести никто не отменял — ведь именно «Уфа» выбила «Рубин» из РПЛ в последнем туре прошлого сезона. Казанцы будут максимально мотивированы поквитаться с обидчиком, чтобы оставить ему меньше шансов вернуться в РПЛ.

Например, на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча котировка высокая и приятная — 3.70.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Уфа»

Состав казанцев серьезно обновился по сравнению с прошлым сезоном (не все захотели играть в ФНЛ), но при этом клуб приобрел многих квалифицированных и известных исполнителей. И хотя «Рубин» продуктивно провел межсезонье, футболистам все равно потребуется время, чтобы сыграться и не допускать обидных промашек, как против «Енисея».

«Уфа» — один из самых опасных соперников команды Слуцкого в ФНЛ, с которым нужно быть осторожным и внимательным. Но при этом жажда отыграться за последнее поражение в РПЛ должна превозобладать, и тогда на поле будет горячо и результативно.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
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Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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