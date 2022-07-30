«Спартак» — «Оренбург»: Абаскаль замахнется на первое место в таблице РПЛ?
31 июля «Спартак» проведет очередной матч в РПЛ. Соперником москвичей в третьем туре будет новичок турнира — «Оренбург». Встреча состоится в столице на «Открытие Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru с 17.25 мск. За решения ответственность перед красно-белыми в этот раз понесет арбитр из Азова Артем Чистяков.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 31 июля 2022 года
«Спартак» — абсолютный фаворит предстоящего матча. Победу красно-белых можно взять за 1.55, это около 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (23%), успех «Оренбурга» — за еще более высокие 6.30 (13%).
Если вам кажется, что фанатам москвичей не стоит ждать успеха против новичка, сделайте ставку на вариант «Оренбург» не проиграет" за 2.55.
Или подстрахуйте гостей с форой (1.5) за приятные 1.60.
Обе команды результативно выступили в последнем туре: «Спартак» забил четыре мяча «Краснодару» (4:1), а «Оренбург» положил трешку «Уралу» (3:0). На тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре котировка 1.77, на ТМ 2.5 — 2.13.
При этом эксперты так и не определились, случится ли обмен голами в матче или нет: «обе забьют» оценен в 1.90, с тем же коэффициентом идет «обе забьют — нет».
На то, что одна из команд забьет три гола подряд, можно поставить за 3.10.
А на гол игрока, вышедшего на замену, — за 2.55.
Также есть сразу четыре наиболее вероятных точных счета:
«Спартак» — «Оренбург»: прогноз и анализ матча 3-го тура РПЛ 31 июля 2022 года
«Спартак» постепенно набирает ход и показывает характер. После громкого поражения в Суперкубке, где красно-белые показались бесхребетными, они в меньшинстве вытащили тяжелый матч в Грозном (1:1) и очень уверенно разобрались с «Краснодаром» (4:1). Да, соперник играл вдесятером, но это не умаляет заслуг москвичей, которые наконец показали зубы и большое желание. При этом нельзя забывать, что все три официальных матча команда Абаскаля провела в гостях. При своих фанатах она должна сыграть еще ярче.
К счастью, для первого домашнего матча соперник выпал очень удобный. Именно такой сейчас «Спартаку» очень нужен — чтобы почувствовать победный ритм и с ним пройти стартовую дистанцию чемпионата. Хотя «Оренбург» в прошлом туре набрал три очка, а чуть раньше забил два мяча в Самаре — это все пыль. «Урал» сейчас одна из худших команд РПЛ, и не выиграть у него в большинстве было бы большим разочарованием. А «Крылья» забили команде Марцела Лички четыре мяча, но не использовали еще добрый десяток отличных моментов.
В этих матчах вырисовалась главная проблема новичка — слабая игра в центре поля. В обоих матчах «Оренбург» проигрывал подбор и слишком просто подпускал соперников к воротам. Это будет большой проблемой в игре со «Спартаком», у которого насыщенная середина и резкие фланги.
При своих болельщиках москвичи постараются продавить соперника уже в стартовые минуты игры и спокойно довести игру до победы. На успех красно-белых в первом тайме и в матче коэффициент 2.23.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Оренбург»
В том, что москвичи возьмут три очка, нет никаких сомнений. Несмотря то что «Спартак» только прокачивает уровень игры и еще не вышел на оптимальные мощности, он уже значительно лучше «Оренбурга». Аутсайдеру нужно решить проблему в обороне и плотнее держать линии, но это достигается не одной неделей тренировок. Уследить за всеми атакующими футболистами москвичей у команды Лички не получится, и в череде ошибок они точно пропустят несколько мячей.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1