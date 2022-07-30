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«Спартак» — «Оренбург»: Абаскаль замахнется на первое место в таблице РПЛ?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 31 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль и Георгий Джикия.
Фото Global Look Press
Главное — правильно расставить команды.

31 июля «Спартак» проведет очередной матч в РПЛ. Соперником москвичей в третьем туре будет новичок турнира — «Оренбург». Встреча состоится в столице на «Открытие Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru с 17.25 мск. За решения ответственность перед красно-белыми в этот раз понесет арбитр из Азова Артем Чистяков.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 31 июля 2022 года

«Спартак» — абсолютный фаворит предстоящего матча. Победу красно-белых можно взять за 1.55, это около 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (23%), успех «Оренбурга» — за еще более высокие 6.30 (13%).

Если вам кажется, что фанатам москвичей не стоит ждать успеха против новичка, сделайте ставку на вариант «Оренбург» не проиграет" за 2.55.

Или подстрахуйте гостей с форой (1.5) за приятные 1.60.

Обе команды результативно выступили в последнем туре: «Спартак» забил четыре мяча «Краснодару» (4:1), а «Оренбург» положил трешку «Уралу» (3:0). На тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре котировка 1.77, на ТМ 2.5 — 2.13.

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При этом эксперты так и не определились, случится ли обмен голами в матче или нет: «обе забьют» оценен в 1.90, с тем же коэффициентом идет «обе забьют — нет».

На то, что одна из команд забьет три гола подряд, можно поставить за 3.10.

А на гол игрока, вышедшего на замену, — за 2.55.

Также есть сразу четыре наиболее вероятных точных счета:

  • 1:0 и 2:0 в пользу «Спартака» идут за 6.90;

  • 2:1 и 1:1 — за 7.90.

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«Спартак» постепенно набирает ход и показывает характер. После громкого поражения в Суперкубке, где красно-белые показались бесхребетными, они в меньшинстве вытащили тяжелый матч в Грозном (1:1) и очень уверенно разобрались с «Краснодаром» (4:1). Да, соперник играл вдесятером, но это не умаляет заслуг москвичей, которые наконец показали зубы и большое желание. При этом нельзя забывать, что все три официальных матча команда Абаскаля провела в гостях. При своих фанатах она должна сыграть еще ярче.

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К счастью, для первого домашнего матча соперник выпал очень удобный. Именно такой сейчас «Спартаку» очень нужен — чтобы почувствовать победный ритм и с ним пройти стартовую дистанцию чемпионата. Хотя «Оренбург» в прошлом туре набрал три очка, а чуть раньше забил два мяча в Самаре — это все пыль. «Урал» сейчас одна из худших команд РПЛ, и не выиграть у него в большинстве было бы большим разочарованием. А «Крылья» забили команде Марцела Лички четыре мяча, но не использовали еще добрый десяток отличных моментов.

В этих матчах вырисовалась главная проблема новичка — слабая игра в центре поля. В обоих матчах «Оренбург» проигрывал подбор и слишком просто подпускал соперников к воротам. Это будет большой проблемой в игре со «Спартаком», у которого насыщенная середина и резкие фланги.

При своих болельщиках москвичи постараются продавить соперника уже в стартовые минуты игры и спокойно довести игру до победы. На успех красно-белых в первом тайме и в матче коэффициент 2.23.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Оренбург»

В том, что москвичи возьмут три очка, нет никаких сомнений. Несмотря то что «Спартак» только прокачивает уровень игры и еще не вышел на оптимальные мощности, он уже значительно лучше «Оренбурга». Аутсайдеру нужно решить проблему в обороне и плотнее держать линии, но это достигается не одной неделей тренировок. Уследить за всеми атакующими футболистами москвичей у команды Лички не получится, и в череде ошибок они точно пропустят несколько мячей.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.81.

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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
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Зенит

 2
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Ростов

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И К Ж
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Урал

 2 1 0
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