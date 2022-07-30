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«Крылья Советов» — «Торпедо»: Бородюк по-прежнему без Кутепова и без побед

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» 31 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Бородюк, «Торпедо».
Фото Группа «Торпедо» в ВК.
Бывший защитник «Спартака» должен прибавить команде класса.

31 июля «Крылья Советов» сыграют с одним из аутсайдеров старта РПЛ — московским «Торпедо». Игру примет «Самара Арена», она начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 17.25 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Торпедо М

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» 31 июля 2022 года

«Торпедо», по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, снова серьезный аутсайдер матча. Уже в третьем кряду туре РПЛ на черно-белых можно поставить с очень высоким коэффициентом — на этот раз за 5.20, это всего 17% вероятности. В то же время победа «Крыльев» доступна за 1.65 (60%), ничья — за 4.20 (23%).

Может, хотя бы в этот раз автозаводцы наберут очки? Поставить на это предлагается за 2.32.

Во всех матчах нового сезона с участием этих команд было забито от трех мячей и больше. На ТБ 2.5 котировка 1.77, на ТМ 2.5 — 2.13.

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Эксперты считают, что «Крыльям» по силам отличиться минимум дважды: ИТБ1 (1.5) оценен в 1.67. У «Торпедо» такой же рынок можно взять за вполне серьезные 3.50.

При этом есть повод задуматься над ставкой на «обе забьют»: такой вариант доступен за 1.80, а противоположный — за 2.00.

В матчах между средними командами, которым нужны очки, обычно летят искры, поэтому рассмотрите ставку на пенальти за 2.35 или на удаление за 2.95.

На удар в штангу или в перекладину коэффициент 2.20.

«Крылья Советов» — «Торпедо»: прогноз и анализ матча 3-го тура РПЛ 31 июля 2022 года

«Крылья Советов» в первом туре исполнили маленькую мечту фанатов: победили 4:2 «Оренбург» и на неделю возглавили таблицу РПЛ. Однако радость оказалась слишком кратковременной, потому что злой после ничьей в Химках «Зенит» отправил в ворота самарцев три мяча и скинул их с трона. При этом во встрече против чемпиона от команды Игоря Осинькина ожидали намного большего: как минимум — гола, как максимум — отобранных очков. Но ничего из этого и близко не получилось.

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«Крылья» выглядели испуганными, а два пенальти в первые 15 минут игры мгновенно деморализовали их на весь оставшийся матч. В результате самарцы нанесли всего два удара по воротам соперника и ни разу не попали в створ. Возможно, футболистам было непросто играть в полную силу из-за истории с Сергеем Пиняевым, который попал в больницу и пропустит не меньше полутора месяцев. Хотя статус соперника, конечно, в большей степени сыграл свою роль.

Если «Крылья» уступили сильнейшей команде страны, то «Торпедо» в двух турах развалилось в играх с «Сочи» и «Динамо». Черно-белые суммарно пропустили семь мячей, а единственный гол забили благодаря срезке от соперника. Пока автозаводцы показывают слабейший футбол среди всех участников РПЛ, и непонятно, за счет чего они собираются набирать очки и остаться в турнире на будущий год.

Больше всего вопросов вызывает игра команды в обороне, где нет квалифицированных исполнителей, а единственный футболист с приличным бэкграундом — Илья Кутепов — получил травму. Без него и с нынешним подбором игроков «Торпедо» в каждом матче придется вынимать из ворот по несколько мячей.

Считаете так же? В таком случае возьмите победу «Крыльев» с форой (-1.5) гола за 2.60.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Торпедо»

В прошлом сезоне самарцы вполне неплохо играли дома: уступили всего пять раз, а осенью выдали серию из четырех побед, хотя в соперниках в том числе были «Ростов» и «Сочи». Под конец года «Крылышки» разбили в родных стенах «Краснодар» и «Динамо». Можно с уверенность сказать, что на «Самара Арене» эта команда потреплет кого угодно.

Не определившееся с курсом «Торпедо» — легкая жертва. С той игрой, которую москвичи показали в первых матчах, им будет тяжело везде, тем более на чужом поле.

Рекомендуемая ставка: «Крылья» выиграют гонку до двух голов за 1.86.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Федор Смолов

Динамо

 4
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Краснодар

 4
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Владимир Сычевой

Оренбург

 3
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Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
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Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

 3 1 0
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