Бывший защитник «Спартака» должен прибавить команде класса.

31 июля «Крылья Советов» сыграют с одним из аутсайдеров старта РПЛ — московским «Торпедо». Игру примет «Самара Арена», она начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции — в 17.25 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» 31 июля 2022 года

«Торпедо», по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, снова серьезный аутсайдер матча. Уже в третьем кряду туре РПЛ на черно-белых можно поставить с очень высоким коэффициентом — на этот раз за 5.20, это всего 17% вероятности. В то же время победа «Крыльев» доступна за 1.65 (60%), ничья — за 4.20 (23%).

Может, хотя бы в этот раз автозаводцы наберут очки? Поставить на это предлагается за 2.32.

Во всех матчах нового сезона с участием этих команд было забито от трех мячей и больше. На ТБ 2.5 котировка 1.77, на ТМ 2.5 — 2.13.

Эксперты считают, что «Крыльям» по силам отличиться минимум дважды: ИТБ1 (1.5) оценен в 1.67. У «Торпедо» такой же рынок можно взять за вполне серьезные 3.50.

При этом есть повод задуматься над ставкой на «обе забьют»: такой вариант доступен за 1.80, а противоположный — за 2.00.

В матчах между средними командами, которым нужны очки, обычно летят искры, поэтому рассмотрите ставку на пенальти за 2.35 или на удаление за 2.95.

На удар в штангу или в перекладину коэффициент 2.20.

«Крылья Советов» — «Торпедо»: прогноз и анализ матча 3-го тура РПЛ 31 июля 2022 года

«Крылья Советов» в первом туре исполнили маленькую мечту фанатов: победили 4:2 «Оренбург» и на неделю возглавили таблицу РПЛ. Однако радость оказалась слишком кратковременной, потому что злой после ничьей в Химках «Зенит» отправил в ворота самарцев три мяча и скинул их с трона. При этом во встрече против чемпиона от команды Игоря Осинькина ожидали намного большего: как минимум — гола, как максимум — отобранных очков. Но ничего из этого и близко не получилось.

«Крылья» выглядели испуганными, а два пенальти в первые 15 минут игры мгновенно деморализовали их на весь оставшийся матч. В результате самарцы нанесли всего два удара по воротам соперника и ни разу не попали в створ. Возможно, футболистам было непросто играть в полную силу из-за истории с Сергеем Пиняевым, который попал в больницу и пропустит не меньше полутора месяцев. Хотя статус соперника, конечно, в большей степени сыграл свою роль.

Если «Крылья» уступили сильнейшей команде страны, то «Торпедо» в двух турах развалилось в играх с «Сочи» и «Динамо». Черно-белые суммарно пропустили семь мячей, а единственный гол забили благодаря срезке от соперника. Пока автозаводцы показывают слабейший футбол среди всех участников РПЛ, и непонятно, за счет чего они собираются набирать очки и остаться в турнире на будущий год.

Больше всего вопросов вызывает игра команды в обороне, где нет квалифицированных исполнителей, а единственный футболист с приличным бэкграундом — Илья Кутепов — получил травму. Без него и с нынешним подбором игроков «Торпедо» в каждом матче придется вынимать из ворот по несколько мячей.

Считаете так же? В таком случае возьмите победу «Крыльев» с форой (-1.5) гола за 2.60.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Торпедо»

В прошлом сезоне самарцы вполне неплохо играли дома: уступили всего пять раз, а осенью выдали серию из четырех побед, хотя в соперниках в том числе были «Ростов» и «Сочи». Под конец года «Крылышки» разбили в родных стенах «Краснодар» и «Динамо». Можно с уверенность сказать, что на «Самара Арене» эта команда потреплет кого угодно.

Не определившееся с курсом «Торпедо» — легкая жертва. С той игрой, которую москвичи показали в первых матчах, им будет тяжело везде, тем более на чужом поле.

Рекомендуемая ставка: «Крылья» выиграют гонку до двух голов за 1.86.