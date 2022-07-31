Соперник должен быть изможден.

2 августа в Лиге чемпионов в борьбу вступят именитые команды — «Монако» и ПСВ, занявшие третье и второе места в чемпионатах Франции и Нидерландов соответственно. Жеребьевка свела их в третьем квалификационном раунде турнира. Первый матч соперники проведут в Монако на стадионе «Луи II», обслужит его итальянский арбитр Давиде Масса. В России игру посмотреть не получится.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Монако» — ПСВ 2 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Монако» шансы победить выше, чем у их соперника. На успех монегасков коэффициент 2.07, это примерно 48% вероятности. На ничью и на триумф ПСВ можно поставить за сопоставимые котировки — 3.50 (27%) и 3.60 (25%) соответственно.

Вариант «гости не проиграют» доступен за 1.76.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00. В своих чемпионатах и в товарищеских матчах будущие соперники играли очень результативно.

Высока вероятность увидеть обмен голами: на «обе забьют» котировка 1.72, на «обе забьют — нет» — 2.12.

Ставку на пенальти можно оформить за 2.70, на красную карточку — за 4.00.

Волевая победа одной из команд идет за 6.20.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.70.

Также уже сейчас вы можете определиться с фаворитом всего противостояния и выбрать команду, которая выйдет в следующий раунд: на «Монако» котировка 1.77, на ПСВ — 2.05.

«Монако» — ПСВ: прогноз и анализ матча квалификации ЛЧ 2 августа 2022 года

Противостояние бронзового призера чемпионата Франции и вице-чемпиона нидерландской эредивизи — самое интригующее на этой стадии Лиги чемпионов. И уже сейчас жаль, что одна из этих команд не выступит на групповом этапе турнира.

«Монако» в межсезонье провел аж семь семь товарищеских матчей, но последние из них должны были разочаровать фанатов монегасков: ни одной победы и два поражения в играх с «Интером» (2:2), «Порту» (1:2) и «Саутгемптоном» (1:3). В целом команда Александра Головина с конца прошлого сезона победила всего дважды, но обыгранных соперников нельзя причислить даже к середнякам европейского футбола.

Связать такие результаты с чем-то конкретным нельзя. Например, состав «Монако» летом обновился не так уж сильно: Орельен Тчуамени за 80 млн евро переехал в «Реал», а вместо него пришли Такуми Минамино из «Ливерпуля» и нападающий Бриль Эмболо из «Боруссии Мёнхенгладбах». Это главные изменения в команде.

У ПСВ, конечно, не было столь значимых покупок и продаж. Клуб подписал на полноценный контракт Гуса Тила и забрал у «Севильи» нападающего Люка де Йонга, который прошлый сезон провел в «Барселоне». Еще одна заметная фигура — воспитанник «ПСЖ» Хави Симмонс, чей нереализованный пенальти лишил Месси возможности выиграть Кубок Франции. Он достался ПСВ бесплатно.

Поможет ли молодой полузащитник голландцам результативно провести первый матч? ИТБ2 (1.5) идет за 2.75, у хозяев тот же рынок доступен за 1.95.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — ПСВ

Значимый факт перед этим матчем — то, что ПСВ за три дня до поездки во Францию провел не менее важную и энергозатратную встречу против «Аякса» в Суперкубке Нидерландов (победил 5:3). Понятно, что игра в Лиге чемпионов — чуть важнее и статуснее, но это не помешало Ван Нистелрою выпустить основной состав.

«Эйндховен» потратил силы, а теперь полетит в Монако — чтобы в пути снова лишиться части энергии. «Монако» и один из их лидеров — Александр Головин — должны быть свежее и воспользоваться этим фактором в первом матче.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.55.