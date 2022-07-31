Чемпионы Чехии настроены прервать серию соперника.

2 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся «Шериф» и «Виктория Пльзень». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Зимбру». Прямой трансляции в России не будет. Главный судья встречи — голландец Данни Маккели.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Виктория Пльзень» 2 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили очевидного фаворита. Коэффициенты на соперников очень близкие — на победу «Шерифа» это 2.70, или 37% вероятности исхода. На «Викторию Пльзень» котировка 3.00 (33%). Поставить на ничью можно за 2.90 (30%).

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.47.

Ожидается равный матч, поэтому логично подстраховаться при помощи форы. К примеру, есть вариант Ф1(0) за 1.80 или Ф2(0) за 2.00.

Игры с участием «Шерифа» получаются нерезультативными — в последних пяти встречах «верх» не проходил. Тотал меньше 2.5 мяча можно взять за 1.47.

Уже на этом этапе уверены в проходе одной из команд? Поставьте на успех «Шерифа» за 2.38 или на «Викторию» за 1.58.

«Шериф» — «Виктория Пльзень»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 августа 2022 года

«Шериф» показал мастерство во втором раунде квалификации ЛЧ против «Марибора». Иногда кажется, что молдавский клуб возглавляет праймовый Жозе Моуринью или Курбан Бердыев — настолько команда оберегает собственные ворота и при этом успешно атакует чужие.

Дошло до того, что «Шериф» не пропускает уже шесть матчей подряд. Кстати, это отличный повод для ставки на ИТМ2 (1.5) за 1.33, ведь охранять ворота тираспольцы умеют. Еще из примечательного — «Шериф» в этой квалификации оба раунда подряд побеждал дома и играл нулевые ничьи в гостях. Правда, на обеих стадиях они стартовали с выезда, а теперь начнут в домашних стенах.

«Виктория Пльзень» не испытала никаких проблем с клубом ХИК. Общий счет по итогам двух матчей противостояния во втором раунде — 7:1 в пользу чехов. При этом основную часть голов, пять штук, они оформили в домашней игре. На выезде же победили с минимальной разницей, но почти без проблем. Учитывая, что предсезонка «Виктории» — ничья с «Бешикташем» и сплошные разгромные победы, найти какие-либо проблемы у чешского клуба пока трудно.

Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Виктория Пльзень»

«Виктория Пльзень» — соперник гораздо выше уровнем, чем были у «Шерифа» прежде. Тираспольцы достаточно уверенно разбирались с остальными командами, хотя по результатам 0:0 и 1:0 так не скажешь.

«Виктория» не просто так чемпион Чехии. У команды серьезный и разнообразный состав, есть большой опыт матчей в Европе. И хотя «Шериф» здорово обороняется, на этот раз победить дома им будет непросто.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 1.76.