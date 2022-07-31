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«Шериф» — «Виктория Пльзень»: молдаванам в этот раз не светят встречи с «Реалом» и другими топ-клубами?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Виктория Пльзень» 2 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Ян Сикора, «Виктория Пльзень».
Фото Global Look Press
Чемпионы Чехии настроены прервать серию соперника.

2 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся «Шериф» и «Виктория Пльзень». Игра начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «Зимбру». Прямой трансляции в России не будет. Главный судья встречи — голландец Данни Маккели.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
02 авг, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
Виктория Пл

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Виктория Пльзень» 2 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили очевидного фаворита. Коэффициенты на соперников очень близкие — на победу «Шерифа» это 2.70, или 37% вероятности исхода. На «Викторию Пльзень» котировка 3.00 (33%). Поставить на ничью можно за 2.90 (30%).

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.47.

Ожидается равный матч, поэтому логично подстраховаться при помощи форы. К примеру, есть вариант Ф1(0) за 1.80 или Ф2(0) за 2.00.

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Игры с участием «Шерифа» получаются нерезультативными — в последних пяти встречах «верх» не проходил. Тотал меньше 2.5 мяча можно взять за 1.47.

Уже на этом этапе уверены в проходе одной из команд? Поставьте на успех «Шерифа» за 2.38 или на «Викторию» за 1.58.

«Шериф» — «Виктория Пльзень»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 августа 2022 года

«Шериф» показал мастерство во втором раунде квалификации ЛЧ против «Марибора». Иногда кажется, что молдавский клуб возглавляет праймовый Жозе Моуринью или Курбан Бердыев — настолько команда оберегает собственные ворота и при этом успешно атакует чужие.

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Дошло до того, что «Шериф» не пропускает уже шесть матчей подряд. Кстати, это отличный повод для ставки на ИТМ2 (1.5) за 1.33, ведь охранять ворота тираспольцы умеют. Еще из примечательного — «Шериф» в этой квалификации оба раунда подряд побеждал дома и играл нулевые ничьи в гостях. Правда, на обеих стадиях они стартовали с выезда, а теперь начнут в домашних стенах.

«Виктория Пльзень» не испытала никаких проблем с клубом ХИК. Общий счет по итогам двух матчей противостояния во втором раунде — 7:1 в пользу чехов. При этом основную часть голов, пять штук, они оформили в домашней игре. На выезде же победили с минимальной разницей, но почти без проблем. Учитывая, что предсезонка «Виктории» — ничья с «Бешикташем» и сплошные разгромные победы, найти какие-либо проблемы у чешского клуба пока трудно.

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Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Виктория Пльзень»

«Виктория Пльзень» — соперник гораздо выше уровнем, чем были у «Шерифа» прежде. Тираспольцы достаточно уверенно разбирались с остальными командами, хотя по результатам 0:0 и 1:0 так не скажешь.

«Виктория» не просто так чемпион Чехии. У команды серьезный и разнообразный состав, есть большой опыт матчей в Европе. И хотя «Шериф» здорово обороняется, на этот раз победить дома им будет непросто.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 1.76.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Шериф (Тирасполь)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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 4
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Краснодар

 4
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Владимир Сычевой

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 3
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Оренбург

 2
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Ростов

 2
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Динамо

 2
И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

 3 1 0
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