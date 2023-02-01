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«Ростов» — «Спартак»: Бальде и Соболев возьмут на себя результативные подвиги Промеса

Прогноз и ставка на матч Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Соболев.
Фото Global Look Press
Квинси отсутствует на первом сборе красно-белых из-за травмы.

2 февраля состоится первый матч стартующего в Абу-Даби Зимнего Кубка РПЛ — «Ростов» сразится со «Спартаком». Игра начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 19.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Спартака» есть чуть больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.95, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (23%), успех «Ростова» доступен за чуть меньшие 3.70 (26%).

Если вы считаете, что южане дадут отпор вице-лидеру РПЛ, возьмите вариант 1Х за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

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Ростовчане и москвичи обменялись голами в четырех последних очных матчах. «Обе забьют» можно взять за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.17.

Будет ли назначен пенальти? Если считаете, что будет, поставьте на это за 2.95. Отсутствие 11-метрового доступно за 1.37.

Эксперты ждут гола от Соболева, котировка на его результативный удар — 2.55. У «Ростова» наилучшие шансы отличиться у Полоза и Комличенко — 3.20.

Ничья хотя бы в одном из таймов доступна за 1.60. Победа номинальных хозяев в одном из таймов идет за 2.20, гостей — за 1.46.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.00.

«Ростов» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Зимнего Кубка РПЛ 2 февраля 2023 года

Российские клубы вернулись к тренировкам после длительного перерыва и возобновили подготовку к рестарту сезона, который намечен на вторую половину февраля. «Спартак» и «Ростов» уже провели по несколько матчей и могут быть довольны результатами. Москвичи в первой игре победили узбекистанский АГМК (3:1), а затем минимально одолели болгарский «Ботев» (1:0). Ростовчане же вообще провели два показательных спарринга: всухую разгромили узбекский «Бунедкор» (4:0) и переиграли малайзийский «Джохор» (2:0).

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Главные тренеры команд активно ротировали состав и дали игровую практику молодежи, но на первых ролях все равно были лидеры. У «Ростова», например, отличную форму показал герой кубковых матчей Егор Голенков — он забил три мяча. По разу отличились Уткин, Полоз и Комличенко. У «Спартака» после дисквалификации за допинг вернулся в игру Бальде Кейта и оформил первый гол за команду. Также были результативны Соболев, Зорин и Мелешин.

Возможно, красно-белые забили бы больше, если бы не отсутствие Квинси Промеса. Голландец не принимает участие в сборе из-за ухудшившихся медицинских показателей. Если бы не проблемы, то лучший бомбардир чемпионата (14 мячей) с удовольствием покрутил бы позвонки защитникам соперников. С Промесом «Спартак» в 17 матчах РПЛ забил уже 40 мячей (2.35 за игру). На то, что и без Квинси красно-белые оформят в матче с «Ростовом» больше одного гола, котировка — 1.78.

Правда, это не обеспечит им победу, ведь желто-синие тоже хороши в атаке: забили 32 гола в чемпионате (в среднем — 1.88), а Комличенко и Полоз входят в топ-10 снайперов турнира. Плюс в двух последних матчах ростовчане оказывались сильнее соперника. В первом круге вообще обыграли коллектив Абаскаля со счетом 4:2.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»

Команды зачастую играют между собой очень результативно: в двух последних матчах забили пять и шесть мячей. Также они уже в четырех встречах подряд обмениваются голами. Товарняки — поле для экспериментов, поэтому стоит ждать множество замен, голов и ошибок.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют за 1.61.

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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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«Реал» — «Валенсия»: Бензема и Винисиус определят исход встречи
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
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Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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