«Ростов» — «Спартак»: Бальде и Соболев возьмут на себя результативные подвиги Промеса
2 февраля состоится первый матч стартующего в Абу-Даби Зимнего Кубка РПЛ — «Ростов» сразится со «Спартаком». Игра начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 19.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Спартака» есть чуть больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.95, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (23%), успех «Ростова» доступен за чуть меньшие 3.70 (26%).
Если вы считаете, что южане дадут отпор вице-лидеру РПЛ, возьмите вариант 1Х за 1.85.
Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.
Ростовчане и москвичи обменялись голами в четырех последних очных матчах. «Обе забьют» можно взять за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.17.
Будет ли назначен пенальти? Если считаете, что будет, поставьте на это за 2.95. Отсутствие 11-метрового доступно за 1.37.
Эксперты ждут гола от Соболева, котировка на его результативный удар — 2.55. У «Ростова» наилучшие шансы отличиться у Полоза и Комличенко — 3.20.
Ничья хотя бы в одном из таймов доступна за 1.60. Победа номинальных хозяев в одном из таймов идет за 2.20, гостей — за 1.46.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.00.
«Ростов» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Зимнего Кубка РПЛ 2 февраля 2023 года
Российские клубы вернулись к тренировкам после длительного перерыва и возобновили подготовку к рестарту сезона, который намечен на вторую половину февраля. «Спартак» и «Ростов» уже провели по несколько матчей и могут быть довольны результатами. Москвичи в первой игре победили узбекистанский АГМК (3:1), а затем минимально одолели болгарский «Ботев» (1:0). Ростовчане же вообще провели два показательных спарринга: всухую разгромили узбекский «Бунедкор» (4:0) и переиграли малайзийский «Джохор» (2:0).
Главные тренеры команд активно ротировали состав и дали игровую практику молодежи, но на первых ролях все равно были лидеры. У «Ростова», например, отличную форму показал герой кубковых матчей Егор Голенков — он забил три мяча. По разу отличились Уткин, Полоз и Комличенко. У «Спартака» после дисквалификации за допинг вернулся в игру Бальде Кейта и оформил первый гол за команду. Также были результативны Соболев, Зорин и Мелешин.
Возможно, красно-белые забили бы больше, если бы не отсутствие Квинси Промеса. Голландец не принимает участие в сборе из-за ухудшившихся медицинских показателей. Если бы не проблемы, то лучший бомбардир чемпионата (14 мячей) с удовольствием покрутил бы позвонки защитникам соперников. С Промесом «Спартак» в 17 матчах РПЛ забил уже 40 мячей (2.35 за игру). На то, что и без Квинси красно-белые оформят в матче с «Ростовом» больше одного гола, котировка — 1.78.
Правда, это не обеспечит им победу, ведь желто-синие тоже хороши в атаке: забили 32 гола в чемпионате (в среднем — 1.88), а Комличенко и Полоз входят в топ-10 снайперов турнира. Плюс в двух последних матчах ростовчане оказывались сильнее соперника. В первом круге вообще обыграли коллектив Абаскаля со счетом 4:2.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»
Команды зачастую играют между собой очень результативно: в двух последних матчах забили пять и шесть мячей. Также они уже в четырех встречах подряд обмениваются голами. Товарняки — поле для экспериментов, поэтому стоит ждать множество замен, голов и ошибок.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2