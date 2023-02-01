Массимилиано уже увольняли из команды в 2019 году.

2 февраля «Ювентус» постарается выйти в полуфинал Кубка Италии, однако на его пути стоит грозный «Лацио». Встреча туринцев и римлян состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире по платной подписке ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Фабио Мареской.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» 2 февраля 2023 года

«Ювентус» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу туринцев в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.15, вероятность такого исхода — примерно 46%. На успех «Лацио» выставлена котировка — 3.70 (26%), на ничью — 3.50 (28%).

В первом круге серии А команда Аллегри разгромила римлян со счетом 3:0. Получится ли у Сарри и его ребят взять реванш? Вариант Х2 оценен в 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.

Эти команды не обменялись голами всего в трех из десяти очных матчей. Условие «обе забьют» идет за 1.92, «обе забьют — нет» — за 1.88.

«Лацио» отличился во всех шести встречах после паузы на чемпионат мира. Гол римлян предложен за приятные 1.48, его отсутствие — за 2.65.

Считаете, что счет будет открыт уже в первом тайме? Можете выбрать отрезок игры, когда будет забит мяч:

с 1-й по 15-ю минуту — 3.50;

с 16-й по 30-ю — за 3.10;

c 31-й по 45-ю — за 2.80.

Наиболее вероятный точный счет по итогам основного времени — ничья 1:1 за 6.30.

Проход «Ювентуса» в полуфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.60, «Лацио» — за 2.43.

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и анализ матча 1/4 Кубка Италии 2 февраля 2023 года

«Ювентус» слегка поплыл после обвинения в махинациях и снятия 15 очков в чемпионате Италии. Через два дня после вынесения приговора туринцы с трудом свели вничью матч против «Аталанты» (3:3), а в последнем туре уступили «Монце» (0:2). Причем команда Аллегри играла дома и владела колоссальным преимуществом (22:3 по ударам), но не забила даже раз. Это поражение еще сильнее усугубило положение «бьянконери» — теперь они только 13-е в таблице.

«Эту команду, которая сейчас у Аллегри, мог и бариста тренировать и справился бы лучше. Сейчас они должны спасаться. Либо Аллегри эволюционирует и будет бороться, либо в июне его уволят. Ему нужна помощь. Я просто знаю его штаб — там много работы», — раскритиковал туринцев бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано. Очередной шаг к увольнению Массимилиано может сделать уже в ближайшие дни, потому что «Лацио» — очень серьезный и опасный соперник для нынешнего «Юве».

Хотя римляне крупно уступили в очном матче первого круга (0:3), сейчас они в хорошей форме. Чего стоит хотя бы разгром «Милана» (4:0), который команда Сарри учинила в чемпионате 24 января. Всего же на ее счету три победы и две ничьи в последних пяти встречах во всех турнирах. Кроме того, «Лацио» остается одним из самых результативных коллективов Италии — в серии А на его счету 36 мячей в 20 матчах (это 1.8 гола за 90 минут). Больше «орлов» забили только четыре других лидера турнира.

«Ювентус» долгое время впечатлял игрой в обороне — не пропускал в восьми матчах серии А подряд. Но в последних четырех играх в их ворота влетело аж 11 мячей, так что от былой уверенности Щенсного и компании не осталось и следа. На то, что «Лацио» забьет хотя бы дважды, котировка — 3.20.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»

Римляне идут на неплохой пятиматчевой серии без поражений, по ходу которой грохнули «Милан» (4:0). Также команда забивает на протяжении шести последних встреч. «Ювентус» же серьезно хандрит: пропустил в этом месяце пять мячей от «Наполи» (1:5), три от «Аталанты» (3:3), а также проиграл «Монце» (0:2). Римляне имеют отличный шанс как минимум не уступить в основное время. Тем более выйти на поле готов Чиро Иммобиле, на счету которого семь голов в чемпионате. А также сыграет Цакканьи — у него вообще восемь результативных ударов.

Рекомендуемая ставка: «Лацио» не проиграет за 1.75.