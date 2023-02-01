«Ювентус» — «Лацио»: Иммобиле приблизит Аллегри к новому изгнанию из Турина
2 февраля «Ювентус» постарается выйти в полуфинал Кубка Италии, однако на его пути стоит грозный «Лацио». Встреча туринцев и римлян состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире по платной подписке ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Фабио Мареской.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» 2 февраля 2023 года
«Ювентус» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу туринцев в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.15, вероятность такого исхода — примерно 46%. На успех «Лацио» выставлена котировка — 3.70 (26%), на ничью — 3.50 (28%).
В первом круге серии А команда Аллегри разгромила римлян со счетом 3:0. Получится ли у Сарри и его ребят взять реванш? Вариант Х2 оценен в 1.75.
Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.
Эти команды не обменялись голами всего в трех из десяти очных матчей. Условие «обе забьют» идет за 1.92, «обе забьют — нет» — за 1.88.
«Лацио» отличился во всех шести встречах после паузы на чемпионат мира. Гол римлян предложен за приятные 1.48, его отсутствие — за 2.65.
Считаете, что счет будет открыт уже в первом тайме? Можете выбрать отрезок игры, когда будет забит мяч:
Наиболее вероятный точный счет по итогам основного времени — ничья 1:1 за 6.30.
Проход «Ювентуса» в полуфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.60, «Лацио» — за 2.43.
«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и анализ матча 1/4 Кубка Италии 2 февраля 2023 года
«Ювентус» слегка поплыл после обвинения в махинациях и снятия 15 очков в чемпионате Италии. Через два дня после вынесения приговора туринцы с трудом свели вничью матч против «Аталанты» (3:3), а в последнем туре уступили «Монце» (0:2). Причем команда Аллегри играла дома и владела колоссальным преимуществом (22:3 по ударам), но не забила даже раз. Это поражение еще сильнее усугубило положение «бьянконери» — теперь они только 13-е в таблице.
«Эту команду, которая сейчас у Аллегри, мог и бариста тренировать и справился бы лучше. Сейчас они должны спасаться. Либо Аллегри эволюционирует и будет бороться, либо в июне его уволят. Ему нужна помощь. Я просто знаю его штаб — там много работы», — раскритиковал туринцев бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано. Очередной шаг к увольнению Массимилиано может сделать уже в ближайшие дни, потому что «Лацио» — очень серьезный и опасный соперник для нынешнего «Юве».
Хотя римляне крупно уступили в очном матче первого круга (0:3), сейчас они в хорошей форме. Чего стоит хотя бы разгром «Милана» (4:0), который команда Сарри учинила в чемпионате 24 января. Всего же на ее счету три победы и две ничьи в последних пяти встречах во всех турнирах. Кроме того, «Лацио» остается одним из самых результативных коллективов Италии — в серии А на его счету 36 мячей в 20 матчах (это 1.8 гола за 90 минут). Больше «орлов» забили только четыре других лидера турнира.
«Ювентус» долгое время впечатлял игрой в обороне — не пропускал в восьми матчах серии А подряд. Но в последних четырех играх в их ворота влетело аж 11 мячей, так что от былой уверенности Щенсного и компании не осталось и следа. На то, что «Лацио» забьет хотя бы дважды, котировка — 3.20.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»
Римляне идут на неплохой пятиматчевой серии без поражений, по ходу которой грохнули «Милан» (4:0). Также команда забивает на протяжении шести последних встреч. «Ювентус» же серьезно хандрит: пропустил в этом месяце пять мячей от «Наполи» (1:5), три от «Аталанты» (3:3), а также проиграл «Монце» (0:2). Римляне имеют отличный шанс как минимум не уступить в основное время. Тем более выйти на поле готов Чиро Иммобиле, на счету которого семь голов в чемпионате. А также сыграет Цакканьи — у него вообще восемь результативных ударов.
Рекомендуемая ставка: «Лацио» не проиграет за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2