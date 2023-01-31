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31 января, 18:15

«Монпелье» — «ПСЖ»: Месси, Мбаппе и Неймару пора проснуться — чемпионство под угрозой!

Прогноз и ставка на матч лиги 1 «Монпелье» — «ПСЖ» 1 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Неймар («ПСЖ»).
Фото Global Look Press
Преимущество над ближайшим преследователем сократилось до трех очков.

1 февраля лидер чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет на выезде с «Монпелье». Встреча 21-го тура лиги 1 пройдет на «Стад де ля Моссон» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Главным арбитром назначен Жереми Пиньяр.

Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 23:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
ПСЖ

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Монпелье» — «ПСЖ» 1 февраля 2023 года

«ПСЖ» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — примерно 75%. На триумф «Монпелье» котировка значительно выше — 8.40 (9%), а ничья доступна за 6.30 (16%).

Месси, Мбаппе и Неймар не выиграли в чемпионате два последних матча. Если считаете, что неудачная серия «ПСЖ» продолжится, возьмите 1Х за 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.80. Если же вы верите в еще более высокую результативность, возьмите ТБ 3.5 за 2.17.

Эксперты предполагают, что соперники обменяются голами. Котировка на это — 1.77. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.05.

Парижане пять раз били пенальти в этом сезоне, футболисты «Монпелье» — трижды. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент — 2.80. Удаление можно взять за 4.00.

Ничья хотя бы в одном тайме доступна за приличные 1.97.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «ПСЖ» — за 7.40;

  • 2:1 — за 8.40;

  • 3:0 — за 8.70.

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«Монпелье» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча 21-го тура ла лиги 1 февраля 2023 года

«ПСЖ» неожиданно резко притормозил в чемпионате Франции: в последних пяти играх лиги 1 столичный клуб набрал всего семь очков из 15 возможных. Две скромные победы были одержаны над «Страсбургом» (2:1) и «Анже» (2:0), а поражения пришлись на игры с «Лансом» (1:3) и «Ренном» (0:1). В последнем туре парижане дома сыграли 1:1 с «Реймсом», пропустив на 95-й минуте. Правда, к тому моменту они уже больше получаса играли в меньшинстве.

Из-за последних неудач лидерство «ПСЖ» в чемпионате пошатнулось, а интрига вернулась. Отрыв парижан от главного преследователя — «Ланса» — сократилось до трех очков. На расстояние пяти очков приблизился «Марсель», десять баллов уступает «Монако».

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Удивляют не только результаты действующего чемпиона, но и его показатели. Если отбросить кубковую победу над клубом «Пей де Кассель» со счетом 7:0, то в шести матчах после чемпионата мира «ПСЖ» забил всего девять мячей — это 1.5 гола за 90 минут. До мундиаля парижане оформили 59 голов в 21 встрече лиги 1 и ЛЧ — 2.81 за игру.

Возможно, снижение статистики обусловлено усталостью лидеров: Месси, Неймар, Мбаппе и другие футболисты уже полгода выступают почти без пауз. Плюс сказывается эмоциональное выгорание — победы и поражения на чемпионате мира отнимают очень много энергии. Воспользуется ли «Монпелье» спадом в игре фаворита? Например, на гол хозяев можно поставить за приятные 1.64 — «ПСЖ» отыграл на ноль только два из семи последних матчей.

«Паладины» идут в таблице только 14-ми с 20 очками в 20 турах. Причем последние результаты команды Ромэна Пито наверняка вызывают большие вопросы у фанатов: она потерпела четыре поражения в пяти матчах, в том числе вылетела из Кубка Франции от клуба второго дивизиона «По» (1:2). На этом отрезке «Монпелье» пропустил аж 13 мячей — это 2.6 за игру. Интересно, как, будучи в такой форме, защита сдержит звезд из Парижа?

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Прогноз и ставка на матч «Монпелье» — «ПСЖ»

В очных встречах с «Монпелье» для «ПСЖ» все красиво и гладко: семь побед подряд в чемпионате Франции. Причем все одержаны с разницей в два и более мяча. В первом круге парижане выиграли со счетом 5:2.

Сейчас они в небольшом кризисе, но встреча с одним из аутсайдеров должна встряхнуть команду. Тем более на поле появятся сразу все лидеры — не зря же Месси, Мбаппе и Неймар забили на троих в чемпионате уже 33 мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.85.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
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