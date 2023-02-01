«Реал» — «Валенсия»: Бензема и Винисиус определят исход встречи
2 февраля мадридский «Реал» в 17-м туре чемпионата Испании сыграет с «Валенсией». Игра пройдет в столице на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Хавьер Альбирола Рохас.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Валенсия» 2 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. На победу мадридцев можно поставить за 1.41, что приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (19%), успех «Валенсии» — за 7.80 (10%).
Команды встречались 11 января в полуфинале Суперкубка Испании и сыграли 1:1 в основное время. На то, что «летучие мыши» снова не уступят, котировка — 3.10.
Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.77. При этом Ф1(-1.5) предложено оформить за 2.12.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.
Соперники обменялись голами в трех последних матчах. Такой исход идет за 1.84, противоположный — за 1.96.
Эксперты убеждены, что «Реал» выиграет хотя бы один тайм. Коэффициент на это — 1.20. Успех «Валенсии» на одном из 45-минутных отрезков матча доступен за 3.60.
Три наиболее вероятных точных счета предвосхищают победу хозяев:
«Реал» — «Валенсия»: прогноз и анализ матча 17-го тура ла лиги 2 февраля 2023 года
Мадридский «Реал» продолжает погоню за «Барселоной», однако после предыдущего тура положение команды Карло Анчелотти существенно осложнилось. «Бланкос» дома не дожали «Реал Сосьедад» (0:0) и потеряли важнейшие два очка. Теперь их отставание от каталонцев составляет пять баллов.
Встреча с басками получилась знаменательной не только из-за итогового результата, но и еще по одной причине — мадридцы не забили впервые в сезоне. В последний раз «Королевскому клубу» не удалось поразить ворота соперника в мае 2022 года во встрече с «Бетисом» (тоже 0:0). Однако, несмотря на неудачу, «бланкос» по-прежнему возглавляют список самых результативных команд ла лиги — на их счету 38 голов в 18 матчах (в среднем — 2.11 за игру). При этом пропускает «Реал» на фоне той же «Барселоны» довольно много — 16 мячей против шести у соперника (0.88 за 90 минут).
Учитывая то, как практически безошибочно движется к титулу команда Хави, мадридцам нужно прибавлять и больше не допускать осечек. Благо на очереди у «бланкос» встреча с хромающей «Валенсией», которая проиграла три из четырех матчей в ла лиге после паузы на чемпионат мира.
Всего на счету «летучих мышей» две победы в восьми играх во всех турнирах. Очередное поражение от «Вальядолида» в последнем туре (0:1) и 14-е место в таблице (всего одно очко от зоны вылета) подвели руководство к решительному шагу — Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.
Обычно замена тренера помогает команде взбодриться и показать яркий футбол в первом же матче после перестановки. Однако «Реал» не лучший соперник для того, чтобы вернуться на победную тропу. Тем более мадридцы довольно комфортно чувствуют себя против «Валенсии» дома: выиграли у соперника шесть из семи последних домашних матчей. В десяти предыдущих они забили минимум два мяча. На ИТБ1 (1.5) котировка — 1.46, на ИТБ1 (2.5) — 2.44.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Валенсия»
«Реалу» очень нужна победа в предстоящей игре, потому что еще одна потеря очков может привести к отрыву «Барселоны» на 7-8 баллов. Отыграть такое отставание даже за полсезона с учетом мощности каталонцев будет очень непросто.
Пора включаться лидерам команды — Бензема и Винисиусу. В этом сезоне на двоих они забили 15 мячей в чемпионате, но в последнее время в ла лиге мадридцев тащит только Карим. Активности бразильца не хватает, чтобы закреплять победы. Тем более голы потребуются, ведь у соперника в атаке играет кусачий Эдинсон Кавани — Эль Матадор забил за «летучих мышей» уже пять раз.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2