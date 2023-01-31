«Бетис» — «Барселона»: возвращение Левандовски сполна компенсирует потерю Дембеле
Роберт отбыл дисквалификацию, а Усман получил травму.
1 февраля в 17-м туре чемпионата Испании «Бетис» примет дома «Барселону». Игра состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00 по московскому времени. Насладиться игрой Левандовски, Педри и других футболистов в прямом эфире можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 1 февраля 2023 года
«Барселона» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить за 1.67, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех «Бетиса» — за 5.20 (17%).
В недавнем матче Суперкубка Испании клуб из Севильи не позволил сине-гранатовым победить себя в основное время. 1Х в предстоящей встрече предложено взять за 2.30.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.
Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.79, «обе забьют — нет» — за 2.02.
В четырех последних матчах чемпионата Испании «Барселона» забивала меньше двух мячей. ИТМ2 (1.5) идет за 2.13, ИТБ2 (1.5) — за 1.72.
На победу каталонцев хотя бы в одном тайме котировка — 1.36, на успех в обеих половинах — 4.50.
Приятный коэффициент на ничью в первой или второй 45-минутке — 1.62.
Эксперты предполагают, что матч завершится минимальной победой «Барселоны» или ничьей 1:1 — оба варианта оценены в 7.00.
«Бетис» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 17-го тура ла лиги 1 февраля 2023 года
«Барселона» осторожно крадется к 27-му чемпионству. Последние три победы в ла лиге каталонцы добыли с минимальным счетом 1:0, обыграв «Жирону», «Хетафе» и «Атлетико». Интересно, что все эти матчи пришлись на период дисквалификации Роберта Левандовски — без него команда с трудом выжимала голы. Но к игре с «Бетисом» форвард вернулся в обойму, и сделал это очень вовремя. Причина — травма Усмана Дембеле. Тащивший команду в отсутствие Левандовски француз выбыл на пять недель из-за травмы.
В то же время команда Хави по-прежнему показывает образцовую игру в обороне: пропускает в среднем один гол в трех встречах (шесть в 18 матчах чемпионата), а в предыдущих четырех во всех турнирах оставила ворота «сухими». Большая заслуга в этом лежит на плечах Тер Стегена: немецкий голкипер совершил несколько впечатляющих спасений в противостоянии с «Реалом Сосьедад» в Кубке Испании, а всего на его счету семь отраженных ударов за 360 минут.
Считаете, что «Бетис» также не забьет каталонцам? Котировка на это — 2.55. На то, что гол все же случится, — 1.52.
Не стоит забывать, что недавний матч между командами получился для «Барсы» довольно напряженным. 12 января соперники встретились в полуфинале Суперкубка Испании и довели игру до серии пенальти — «Бетис» по разу отыгрался в основное и дополнительное время, но все-таки уступил. Плюс в девяти последних матчах севильцы обязательно забивали каталонцам хотя бы один мяч.
Правда, сейчас команда Мануэля Пеллегрини слегка на спаде. С учетом поражения от «Барсы» в Суперкубке, на ее счету три неудачи в четырех матчах. Белые по пенальти проиграли «Осасуне» (2:3) и вылетели из Кубка Испании, уступили в гостях «Эспаньолу» в чемпионате (0:1) и лишь в последнем туре одолели «Хетафе» (1:0).
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»
«Барселона» довольно успешно играет с «Бетисом» — победила его в семи последних матчах из десяти. На выезде в чемпионате у каталонцев пять побед подряд над клубом из Севильи, причем во всех поединках сине-гранатовые забивали более одного мяча.
Возвращение в состав Левандовски, на счету которого 13 голов и четыре ассиста в этом сезоне ла лиги, — большой плюс. Если поляка Хави заменить на 100% было некем, то выбывшего из-за повреждения Дембеле с удовольствием подменит Рафинья. Сильно в качестве каталонцы не потеряют, а может, даже и прибавят.
Сине-гранатовые на очень хорошем ходу: выиграли восемь из 11 матчей после ЧМ, а в трех других сыграли вничью. Причем два мирных исхода случились в кубковых встречах, из которых «Барса» в итоге все равно вышла победителем.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2