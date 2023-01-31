Роберт отбыл дисквалификацию, а Усман получил травму.

1 февраля в 17-м туре чемпионата Испании «Бетис» примет дома «Барселону». Игра состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00 по московскому времени. Насладиться игрой Левандовски, Педри и других футболистов в прямом эфире можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 1 февраля 2023 года

«Барселона» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить за 1.67, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех «Бетиса» — за 5.20 (17%).

В недавнем матче Суперкубка Испании клуб из Севильи не позволил сине-гранатовым победить себя в основное время. 1Х в предстоящей встрече предложено взять за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.79, «обе забьют — нет» — за 2.02.

В четырех последних матчах чемпионата Испании «Барселона» забивала меньше двух мячей. ИТМ2 (1.5) идет за 2.13, ИТБ2 (1.5) — за 1.72.

На победу каталонцев хотя бы в одном тайме котировка — 1.36, на успех в обеих половинах — 4.50.

Приятный коэффициент на ничью в первой или второй 45-минутке — 1.62.

Эксперты предполагают, что матч завершится минимальной победой «Барселоны» или ничьей 1:1 — оба варианта оценены в 7.00.

«Бетис» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 17-го тура ла лиги 1 февраля 2023 года

«Барселона» осторожно крадется к 27-му чемпионству. Последние три победы в ла лиге каталонцы добыли с минимальным счетом 1:0, обыграв «Жирону», «Хетафе» и «Атлетико». Интересно, что все эти матчи пришлись на период дисквалификации Роберта Левандовски — без него команда с трудом выжимала голы. Но к игре с «Бетисом» форвард вернулся в обойму, и сделал это очень вовремя. Причина — травма Усмана Дембеле. Тащивший команду в отсутствие Левандовски француз выбыл на пять недель из-за травмы.

В то же время команда Хави по-прежнему показывает образцовую игру в обороне: пропускает в среднем один гол в трех встречах (шесть в 18 матчах чемпионата), а в предыдущих четырех во всех турнирах оставила ворота «сухими». Большая заслуга в этом лежит на плечах Тер Стегена: немецкий голкипер совершил несколько впечатляющих спасений в противостоянии с «Реалом Сосьедад» в Кубке Испании, а всего на его счету семь отраженных ударов за 360 минут.

Считаете, что «Бетис» также не забьет каталонцам? Котировка на это — 2.55. На то, что гол все же случится, — 1.52.

Не стоит забывать, что недавний матч между командами получился для «Барсы» довольно напряженным. 12 января соперники встретились в полуфинале Суперкубка Испании и довели игру до серии пенальти — «Бетис» по разу отыгрался в основное и дополнительное время, но все-таки уступил. Плюс в девяти последних матчах севильцы обязательно забивали каталонцам хотя бы один мяч.

Правда, сейчас команда Мануэля Пеллегрини слегка на спаде. С учетом поражения от «Барсы» в Суперкубке, на ее счету три неудачи в четырех матчах. Белые по пенальти проиграли «Осасуне» (2:3) и вылетели из Кубка Испании, уступили в гостях «Эспаньолу» в чемпионате (0:1) и лишь в последнем туре одолели «Хетафе» (1:0).

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»

«Барселона» довольно успешно играет с «Бетисом» — победила его в семи последних матчах из десяти. На выезде в чемпионате у каталонцев пять побед подряд над клубом из Севильи, причем во всех поединках сине-гранатовые забивали более одного мяча.

Возвращение в состав Левандовски, на счету которого 13 голов и четыре ассиста в этом сезоне ла лиги, — большой плюс. Если поляка Хави заменить на 100% было некем, то выбывшего из-за повреждения Дембеле с удовольствием подменит Рафинья. Сильно в качестве каталонцы не потеряют, а может, даже и прибавят.

Сине-гранатовые на очень хорошем ходу: выиграли восемь из 11 матчей после ЧМ, а в трех других сыграли вничью. Причем два мирных исхода случились в кубковых встречах, из которых «Барса» в итоге все равно вышла победителем.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.67.