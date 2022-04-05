Прагматизм или стиль — от выбора тренера сборной России зависит многое.

6 апреля на стадионе «Ростов Арена» в матче 20-го тура встретятся «Ростов» и «Крылья Советов». Игра начнется в 19.00 мск и будет транслироваться на matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 6 апреля 2022 года

Партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, с небольшим перевесом считает фаворитом «Крылья Советов». Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.70 (вероятность исхода — 37%). Победу «Ростова» можно взять за 2.85 (35%), ничья оценивается котировкой 3.20 (28%).

Ожидаете результативную встречу? Поставить на тотал больше трех голов можно за 3.60.

Если считаете, что в игре забьют обе команды, то котировка на событие составляет 2.04.

Пенальти во встрече идет с коэффициентом 2.35.

«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 апреля 2022 года

Изначально перенесенная из-за закрытого для перелетов неба игра 20-го тура между «Ростовом» и «Крыльями Советов» выглядел как спасительный «матч в запасе» и, по сути, единственный фактор, который психологически оберегал южан на фоне команд в зоне вылета.

Но прошло уже четыре тура, в «Ростов» вернулся Валерий Карпин, а ситуация не исправилась — клуб находится в одном очке от зоны вылета, тогда как конкуренты набирают ход. Дома ростовчане играют хуже всех в лиге: например, 2 апреля проиграли 1:2 «Нижнему Новгороду». Команда пропускает почти в каждом матче, но и соперники редко покидают поле «сухими». Поставить на то, что и в этой встрече южане забьют больше одного мяча, можно за 1.90.

«Крылья Советов» прибавили: в четырех последних турах проиграли лишь однажды — огорчила самарцев «Уфа», которая борется за выживание. При этом команда Игоря Осинькина сыграла вничью с «Зенитом» и «Арсеналом», а также победила «Сочи» в гостях.

Как именно трактовать эти результаты? Они слегка сбивают с толку, но тот факт, что «Крылья Советов» могут фактически всё (как проиграть аутсайдеру, так и победить фаворита), неоспорим. Из примечательных деталей выделим, что трижды подряд за четыре тура у соперников самарцев были удаления. Поставить на то, что «Ростов» тоже не доиграет матч в полном составе, можно за 5.00.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

«Ростову» пора включать режим борьбы за выживание, если клуб хочет остаться в премьер-лиге. «Крылья Советов» в последних матчах показали, что это не та команда, с которой играть легко и приятно. Но в то же время с клубами из «подвала» играют они так себе. Этот факт дает ростовчанам надежду на очки, хотя обольщаться не нужно — Валерий Карпин не спешит перестраиваться на оборонительный стиль аутсайдеров и играет с позиции силы, а это в матче против самарцев может стоить победы.

Ставка: ничья за 3.20.