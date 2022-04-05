«Ростов» — «Крылья Советов»: спасет ли Карпин команду от вылета?
6 апреля на стадионе «Ростов Арена» в матче 20-го тура встретятся «Ростов» и «Крылья Советов». Игра начнется в 19.00 мск и будет транслироваться на matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 6 апреля 2022 года
Партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, с небольшим перевесом считает фаворитом «Крылья Советов». Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.70 (вероятность исхода — 37%). Победу «Ростова» можно взять за 2.85 (35%), ничья оценивается котировкой 3.20 (28%).
Ожидаете результативную встречу? Поставить на тотал больше трех голов можно за 3.60.
Если считаете, что в игре забьют обе команды, то котировка на событие составляет 2.04.
Пенальти во встрече идет с коэффициентом 2.35.
«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 апреля 2022 года
Изначально перенесенная из-за закрытого для перелетов неба игра 20-го тура между «Ростовом» и «Крыльями Советов» выглядел как спасительный «матч в запасе» и, по сути, единственный фактор, который психологически оберегал южан на фоне команд в зоне вылета.
Но прошло уже четыре тура, в «Ростов» вернулся Валерий Карпин, а ситуация не исправилась — клуб находится в одном очке от зоны вылета, тогда как конкуренты набирают ход. Дома ростовчане играют хуже всех в лиге: например, 2 апреля проиграли 1:2 «Нижнему Новгороду». Команда пропускает почти в каждом матче, но и соперники редко покидают поле «сухими». Поставить на то, что и в этой встрече южане забьют больше одного мяча, можно за 1.90.
«Крылья Советов» прибавили: в четырех последних турах проиграли лишь однажды — огорчила самарцев «Уфа», которая борется за выживание. При этом команда Игоря Осинькина сыграла вничью с «Зенитом» и «Арсеналом», а также победила «Сочи» в гостях.
Как именно трактовать эти результаты? Они слегка сбивают с толку, но тот факт, что «Крылья Советов» могут фактически всё (как проиграть аутсайдеру, так и победить фаворита), неоспорим. Из примечательных деталей выделим, что трижды подряд за четыре тура у соперников самарцев были удаления. Поставить на то, что «Ростов» тоже не доиграет матч в полном составе, можно за 5.00.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Крылья Советов»
«Ростову» пора включать режим борьбы за выживание, если клуб хочет остаться в премьер-лиге. «Крылья Советов» в последних матчах показали, что это не та команда, с которой играть легко и приятно. Но в то же время с клубами из «подвала» играют они так себе. Этот факт дает ростовчанам надежду на очки, хотя обольщаться не нужно — Валерий Карпин не спешит перестраиваться на оборонительный стиль аутсайдеров и играет с позиции силы, а это в матче против самарцев может стоить победы.
Ставка: ничья за 3.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0