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«Ростов» — «Крылья Советов»: спасет ли Карпин команду от вылета?

Прогноз и ставка на матч 20-го тура РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 6 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Хорен Байрамян, «Ростов».
Прагматизм или стиль — от выбора тренера сборной России зависит многое.

6 апреля на стадионе «Ростов Арена» в матче 20-го тура встретятся «Ростов» и «Крылья Советов». Игра начнется в 19.00 мск и будет транслироваться на matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 6 апреля 2022 года

Партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, с небольшим перевесом считает фаворитом «Крылья Советов». Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.70 (вероятность исхода — 37%). Победу «Ростова» можно взять за 2.85 (35%), ничья оценивается котировкой 3.20 (28%).

Ожидаете результативную встречу? Поставить на тотал больше трех голов можно за 3.60.

Если считаете, что в игре забьют обе команды, то котировка на событие составляет 2.04.

Пенальти во встрече идет с коэффициентом 2.35.

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«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 апреля 2022 года

Изначально перенесенная из-за закрытого для перелетов неба игра 20-го тура между «Ростовом» и «Крыльями Советов» выглядел как спасительный «матч в запасе» и, по сути, единственный фактор, который психологически оберегал южан на фоне команд в зоне вылета.

Но прошло уже четыре тура, в «Ростов» вернулся Валерий Карпин, а ситуация не исправилась — клуб находится в одном очке от зоны вылета, тогда как конкуренты набирают ход. Дома ростовчане играют хуже всех в лиге: например, 2 апреля проиграли 1:2 «Нижнему Новгороду». Команда пропускает почти в каждом матче, но и соперники редко покидают поле «сухими». Поставить на то, что и в этой встрече южане забьют больше одного мяча, можно за 1.90.

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«Крылья Советов» прибавили: в четырех последних турах проиграли лишь однажды — огорчила самарцев «Уфа», которая борется за выживание. При этом команда Игоря Осинькина сыграла вничью с «Зенитом» и «Арсеналом», а также победила «Сочи» в гостях.

Как именно трактовать эти результаты? Они слегка сбивают с толку, но тот факт, что «Крылья Советов» могут фактически всё (как проиграть аутсайдеру, так и победить фаворита), неоспорим. Из примечательных деталей выделим, что трижды подряд за четыре тура у соперников самарцев были удаления. Поставить на то, что «Ростов» тоже не доиграет матч в полном составе, можно за 5.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

«Ростову» пора включать режим борьбы за выживание, если клуб хочет остаться в премьер-лиге. «Крылья Советов» в последних матчах показали, что это не та команда, с которой играть легко и приятно. Но в то же время с клубами из «подвала» играют они так себе. Этот факт дает ростовчанам надежду на очки, хотя обольщаться не нужно — Валерий Карпин не спешит перестраиваться на оборонительный стиль аутсайдеров и играет с позиции силы, а это в матче против самарцев может стоить победы.

Ставка: ничья за 3.20.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ростов

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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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