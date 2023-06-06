«Нижний Новгород» мог избежать стыков, но все испортил «Спартак». Теперь команду Юрана «Родина» зовет
7 июня в Москве состоится первый стыковой матч за право играть в РПЛ в сезоне-2023/24. За одно из двух мест поспорят столичная «Родина» и «Нижний Новгород». Игра пройдет на стадионе «Спартаковец» имени Н.П. Старостина и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.55 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.
Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Родина» — «Нижний Новгород» 7 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нижний Новгород» фаворитом предстоящей встречи. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.12, что около 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.38 (29%), успех «Родины» — за 3.59 (24%).
Считаете, что «Родина» дома сдержит соперника? Вариант 1Х доступен за 1.73.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.32, ТМ 2.5 — в 1.55.
«Нижний Новгород» оформлял всего 1.1 гола по ходу сезона РПЛ. На ИТБ2 (1) котировка — 1.62. Близкий коэффициент на любой забитой «Родиной» мяч — 1.51.
Условие «обе забьют» предложено взять за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.
Наиболее вероятный точный счет первого матча, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.00.
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«Родина» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ первого стыкового матча за право сыграть в РПЛ 7 июня 2023 года
«Родина» близка к тому, чтобы стать российским «Лейпцигом»: московский клуб был создан всего восемь лет назад, но с низов уже добрался до стыков РПЛ. При этом команде с очень душевным названием в каком-то смысле повезло: она заняла пятое место в ФНЛ, но получила право сразиться с 13-й командой чемпионата России после отказа РФС в выдаче лицензии «Алании». По спортивному принципу, против «НН» должны были сыграть именно владикавказцы — они были впереди на 12 очков.
Москвичи выбрались на пятое место благодаря мощному рывку в конце сезона: в десяти последних матчах они добыли пять побед и четыре ничьи при одном поражении. Причем в играх со стоящими выше «Енисеем», «Рубином» и «Балтикой» набрали пять баллов. Что удивляет сильнее, так это то, что меньшую часть очков «Родина» взяла дома — по этому показателю она только 16-я из 18 команд в ФНЛ. В 17 играх она разжилась всего 23 баллами (пять побед, по шесть ничьих и поражений). С результативностью на родной арене тоже было тяжко — забито всего 20 голов (9-12-е место турнире). А вот пропущено 23.
«Нижний Новгород» мог остаться в РПЛ и не участвовать в стыковых играх, но команду Сергея Юрана подвел «Спартак». Москвичи проиграли на выезде «Крыльям Советов», которые набрали 32 очка и финишировали 12-ми, обойдя нижегородцев и «Факел» на два балла. Получилось, что, в отличие от «Родины», «НН» сносный финал сезона не помог избежать проблем — в пяти последних матчах он победил дважды и остановил все тот же «Спартак» (0:0).
Что касается матчей в гостях, то здесь у Юрана и компании все очень плохо: в семи матчах РПЛ после зимней паузы ни одного успеха и шесть поражений. Причем забили нижегородцы на этом отрезке всего три мяча — не более одного за 90 минут. Всего же по сезону игроки «НН» отличились на выезде лишь 11 раз в 15 матчах. Но в их поддержку стоит отметить, что и пропустили они не так уж много — всего 22 гола (девять — от топовых «Динамо», «Зенита» и «Краснодара»).
Прогноз и ставка на матч «Родина» — «Нижний Новгород»
Как команда, «Нижний Новгород» значительно опытнее и целостнее, чем «Родина». Футболисты еще не остыли от сражений в РПЛ, а не так давно пришедшему в команду Сергею Юрану нужно многое доказать руководству. Состав у участника высшей лиги так же выглядит значительно более боеспособным, чем у москвичей, — чего стоит один только Сулейманов, с десятью голами вошедший в топ-15 бомбардиров турнира.
Неважная игра нижегородцев в гостях нивелируется низкими показателями «Родины» дома, поэтому матч должен быть более-менее равным с перекосом в сторону приезжей команды. Ну а на голы рассчитывать не стоит: соперники сами по себе «низовые», так еще и матч слишком важный, чтобы нестись вперед и раскрываться.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9