«Нижний Новгород» мог избежать стыков, но все испортил «Спартак». Теперь команду Юрана «Родина» зовет

Но все решится в ответной встрече.

7 июня в Москве состоится первый стыковой матч за право играть в РПЛ в сезоне-2023/24. За одно из двух мест поспорят столичная «Родина» и «Нижний Новгород». Игра пройдет на стадионе «Спартаковец» имени Н.П. Старостина и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.55 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Родина» — «Нижний Новгород» 7 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нижний Новгород» фаворитом предстоящей встречи. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.12, что около 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.38 (29%), успех «Родины» — за 3.59 (24%).

Считаете, что «Родина» дома сдержит соперника? Вариант 1Х доступен за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.32, ТМ 2.5 — в 1.55.

«Нижний Новгород» оформлял всего 1.1 гола по ходу сезона РПЛ. На ИТБ2 (1) котировка — 1.62. Близкий коэффициент на любой забитой «Родиной» мяч — 1.51.

Условие «обе забьют» предложено взять за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.

Наиболее вероятный точный счет первого матча, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.00.

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«Родина» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ первого стыкового матча за право сыграть в РПЛ 7 июня 2023 года

«Родина» близка к тому, чтобы стать российским «Лейпцигом»: московский клуб был создан всего восемь лет назад, но с низов уже добрался до стыков РПЛ. При этом команде с очень душевным названием в каком-то смысле повезло: она заняла пятое место в ФНЛ, но получила право сразиться с 13-й командой чемпионата России после отказа РФС в выдаче лицензии «Алании». По спортивному принципу, против «НН» должны были сыграть именно владикавказцы — они были впереди на 12 очков.

Москвичи выбрались на пятое место благодаря мощному рывку в конце сезона: в десяти последних матчах они добыли пять побед и четыре ничьи при одном поражении. Причем в играх со стоящими выше «Енисеем», «Рубином» и «Балтикой» набрали пять баллов. Что удивляет сильнее, так это то, что меньшую часть очков «Родина» взяла дома — по этому показателю она только 16-я из 18 команд в ФНЛ. В 17 играх она разжилась всего 23 баллами (пять побед, по шесть ничьих и поражений). С результативностью на родной арене тоже было тяжко — забито всего 20 голов (9-12-е место турнире). А вот пропущено 23.

«Нижний Новгород» мог остаться в РПЛ и не участвовать в стыковых играх, но команду Сергея Юрана подвел «Спартак». Москвичи проиграли на выезде «Крыльям Советов», которые набрали 32 очка и финишировали 12-ми, обойдя нижегородцев и «Факел» на два балла. Получилось, что, в отличие от «Родины», «НН» сносный финал сезона не помог избежать проблем — в пяти последних матчах он победил дважды и остановил все тот же «Спартак» (0:0).

Что касается матчей в гостях, то здесь у Юрана и компании все очень плохо: в семи матчах РПЛ после зимней паузы ни одного успеха и шесть поражений. Причем забили нижегородцы на этом отрезке всего три мяча — не более одного за 90 минут. Всего же по сезону игроки «НН» отличились на выезде лишь 11 раз в 15 матчах. Но в их поддержку стоит отметить, что и пропустили они не так уж много — всего 22 гола (девять — от топовых «Динамо», «Зенита» и «Краснодара»).

Прогноз и ставка на матч «Родина» — «Нижний Новгород»

Как команда, «Нижний Новгород» значительно опытнее и целостнее, чем «Родина». Футболисты еще не остыли от сражений в РПЛ, а не так давно пришедшему в команду Сергею Юрану нужно многое доказать руководству. Состав у участника высшей лиги так же выглядит значительно более боеспособным, чем у москвичей, — чего стоит один только Сулейманов, с десятью голами вошедший в топ-15 бомбардиров турнира.

Неважная игра нижегородцев в гостях нивелируется низкими показателями «Родины» дома, поэтому матч должен быть более-менее равным с перекосом в сторону приезжей команды. Ну а на голы рассчитывать не стоит: соперники сами по себе «низовые», так еще и матч слишком важный, чтобы нестись вперед и раскрываться.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 1.97.

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