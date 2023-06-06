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Магия Бобровского испарилась в финале НХЛ. «Флорида» не удержит ворота на замке даже дома

Прогноз и ставка на третий матч финала НХЛ «Флорида» — «Вегас» 9 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Сергей Бобровский и Патрик Хорквист («Флорида Пантерз»).
Фото Global Look Press
«Вегас» подтверждает статус самой результативной команды плей-офф.

9 июня пройдет третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Противостояние переезжает домой к «Пантерам», которые разгромно уступили в первых двух играх (2:5 и 2:7). Предстоящая встреча пройдет на «Эф-Эл-Эй Лайв Арене» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России легально не транслируют НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на третий матч финала НХЛ «Флорида» — «Вегас» 9 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet полагают, что у команд примерно равные шансы на успех: чуть меньше коэффициент предложен на победу «Пантерз» в основное время — 2.38, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.60 (37%), ничья идет за 4.10 (23%).

Два первых матча серии завершились в основное время. Но для подстраховки можно поставить на триумф любой из команд с учетом овертайма: этот рынок на «Флориду» оценен в 1.83, на «Вегас» — в 1.97.

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Оппоненты уже встречались в этом сезоне на льду «Пантерз». Это произошло в регулярном чемпионате, и хозяева оформили победу (2:1). Поставить на то, что набравшие мощную форму «Золотые рыцари» на арене соперника хотя бы не проиграют в основное время, можно за 1.57.

Пока финальное противостояние получается результативным — команды еще ни разу не забрасывали меньше семи шайб на двоих. Тотал больше 5.5 гола на предстоящий матч идет за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.14.

Комбинированный вариант «обе забьют хотя бы по два гола», который зашел в предыдущих двух играх серии, доступен за 1.46.

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«Флорида» — «Вегас»: прогноз и анализ третьего матча финала НХЛ 9 июня 2023 года

Везение «Пантерз» как будто закончилось. Команда Пола Мориса в последний момент заскочила в плей-офф с восьмого места Восточной конференции благодаря поражениям «Питтсбурга» в двух последних играх сезона. А далее «Флориду» тащили великолепные Сергей Бобровский и Мэттью Ткачук. Первый выдавал сумасшедшие сейвы, а второй вонзил три победные шайбы в овертаймах.

«Пантеры» целых шесть раз выиграли в дополнительное время, при этом ни разу не уступили в овертайме. А девять из 12 побед в плей-офф добыли с разницей в одну шайбу. Но против мощного «Вегаса» фарт как будто закончился. «Флорида» в двух матчах немного превзошла соперника по броскам в створ (35 против 34, 31-28), но теперь уже голкипер «Голден Найтс» Эдин Хилл исполняет что-то на грани фантастики.

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Бобровский же пока не вошел в противостояние: за два матча он накопил 38 сейвов — до финала НХЛ он совершал в среднем 34 спасения за игру в плей-офф. А во втором поединке россиянина вообще заменили по ходу второго периода при счете 0:4. Также не идет игра у другого лидера «Флориды» Мэттью Ткачука. Нападающий за два матча выжал лишь одну заброшенную шайбу, при этом он до сих пор входит в топ-5 бомбардиров плей-офф с 22 результативными действиями.

Зато Ткачук и вся «Флорида» очень много фолят: в первой игре «Пантеры» получили 46 минут штрафов, во второй — 84. Лично Мэттью, который должен отвечать за голы, за два матча собрал уже 36 штрафных минут.

Прогноз и ставка на третий матч финала НХЛ «Флорида» — «Вегас»

«Золотые рыцари» пока выглядят намного сильнее соперника: за две игры отличились 12 раз и благодаря этому подтвердили статус самой результативной команды плей-офф. В среднем за игру в Кубке Стэнли «Вегас» забрасывает 3.89 гола. Пока удержать Джека Айкела (четыре гола в финале), Джонатана Маршессо (3+1) и других не получается даже у Бобровского, который явно не в лучшем состоянии. Вместо привычной расчетливой «Флориды» в финале выступает чересчур эмоциональная и грубая команда.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.71.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
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Оренбург – Динамо
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