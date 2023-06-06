Магия Бобровского испарилась в финале НХЛ. «Флорида» не удержит ворота на замке даже дома
9 июня пройдет третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Противостояние переезжает домой к «Пантерам», которые разгромно уступили в первых двух играх (2:5 и 2:7). Предстоящая встреча пройдет на «Эф-Эл-Эй Лайв Арене» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России легально не транслируют НХЛ.
Коэффициенты букмекеров на третий матч финала НХЛ «Флорида» — «Вегас» 9 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet полагают, что у команд примерно равные шансы на успех: чуть меньше коэффициент предложен на победу «Пантерз» в основное время — 2.38, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.60 (37%), ничья идет за 4.10 (23%).
Два первых матча серии завершились в основное время. Но для подстраховки можно поставить на триумф любой из команд с учетом овертайма: этот рынок на «Флориду» оценен в 1.83, на «Вегас» — в 1.97.
Оппоненты уже встречались в этом сезоне на льду «Пантерз». Это произошло в регулярном чемпионате, и хозяева оформили победу (2:1). Поставить на то, что набравшие мощную форму «Золотые рыцари» на арене соперника хотя бы не проиграют в основное время, можно за 1.57.
Пока финальное противостояние получается результативным — команды еще ни разу не забрасывали меньше семи шайб на двоих. Тотал больше 5.5 гола на предстоящий матч идет за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.14.
Комбинированный вариант «обе забьют хотя бы по два гола», который зашел в предыдущих двух играх серии, доступен за 1.46.
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«Флорида» — «Вегас»: прогноз и анализ третьего матча финала НХЛ 9 июня 2023 года
Везение «Пантерз» как будто закончилось. Команда Пола Мориса в последний момент заскочила в плей-офф с восьмого места Восточной конференции благодаря поражениям «Питтсбурга» в двух последних играх сезона. А далее «Флориду» тащили великолепные Сергей Бобровский и Мэттью Ткачук. Первый выдавал сумасшедшие сейвы, а второй вонзил три победные шайбы в овертаймах.
«Пантеры» целых шесть раз выиграли в дополнительное время, при этом ни разу не уступили в овертайме. А девять из 12 побед в плей-офф добыли с разницей в одну шайбу. Но против мощного «Вегаса» фарт как будто закончился. «Флорида» в двух матчах немного превзошла соперника по броскам в створ (35 против 34, 31-28), но теперь уже голкипер «Голден Найтс» Эдин Хилл исполняет что-то на грани фантастики.
Бобровский же пока не вошел в противостояние: за два матча он накопил 38 сейвов — до финала НХЛ он совершал в среднем 34 спасения за игру в плей-офф. А во втором поединке россиянина вообще заменили по ходу второго периода при счете 0:4. Также не идет игра у другого лидера «Флориды» Мэттью Ткачука. Нападающий за два матча выжал лишь одну заброшенную шайбу, при этом он до сих пор входит в топ-5 бомбардиров плей-офф с 22 результативными действиями.
Зато Ткачук и вся «Флорида» очень много фолят: в первой игре «Пантеры» получили 46 минут штрафов, во второй — 84. Лично Мэттью, который должен отвечать за голы, за два матча собрал уже 36 штрафных минут.
Прогноз и ставка на третий матч финала НХЛ «Флорида» — «Вегас»
«Золотые рыцари» пока выглядят намного сильнее соперника: за две игры отличились 12 раз и благодаря этому подтвердили статус самой результативной команды плей-офф. В среднем за игру в Кубке Стэнли «Вегас» забрасывает 3.89 гола. Пока удержать Джека Айкела (четыре гола в финале), Джонатана Маршессо (3+1) и других не получается даже у Бобровского, который явно не в лучшем состоянии. Вместо привычной расчетливой «Флориды» в финале выступает чересчур эмоциональная и грубая команда.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9