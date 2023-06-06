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Карлос Алькарас — Стефанос Циципас: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 6 июня 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас — Стефанос Циципас 6 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Cтефанос Циципас.
Фото Global Look Press

6 июня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» состоится очень яркая вывеска — лидер рейтинга Карлос Алькарас сыграет с пятой ракеткой планеты Стефаносом Циципасом. Игра пройдет последним запуском и начнется не ранее 21.15 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Грек никогда не обыгрывал испанца: счет личных встреч — 4:0.

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Букмекерская компания Olimpbet считает, что Алькарас снова одержит верх. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, вероятность такого исхода — примерно 82%. А вот триумф Циципаса идет за непривычные для него 4.70 (18%).

Ставка в 1000 рублей на греческого спортсмена в случае его выигрыша принесет выплату в 4700 рублей.

Тотал больше 36.5 гейма доступен за 1.97, ТМ 36.5 — за 1.88. Единственная встреча этих соперников на «Шлеме» завершилась в пяти сетах.

Если считаете, что Циципас сумеет напрячь Алькараса, возьмите его победу с форой (+6.5) гейма за 1.76. При этом Ф1(-6.5) идет за 2.11.

15 и более выигранных Стефом геймов оценены в 1.75, меньше 15 — в 2.01. У Карлоса ИТБ (19.5) предложено оформить за 1.84, ИТМ (19.5) — за 1.90.

Шикарный коэффициент на тай-брейк в одном из сетов — 2.08. Его отсутствие выставлено за 1.66.

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Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Стефанос Циципас

Конечно, у Алькараса должно быть преимущество над Циципасом — недаром испанец забрал все четыре очных матча. Однако грек за счет роста должен выглядеть интереснее как минимум на подаче — на этом турнире в среднем он подает на вылет 6.75 раза за матч. При этом Алькарас наверняка тоже подаст пару эйсов — так было в трех из четырех встреч в Париже.

Рекомендуемая ставка: в матче будет подано девять и более эйсов за 2.10.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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