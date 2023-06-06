Карлос Алькарас — Стефанос Циципас: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 6 июня 2023 года
6 июня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» состоится очень яркая вывеска — лидер рейтинга Карлос Алькарас сыграет с пятой ракеткой планеты Стефаносом Циципасом. Игра пройдет последним запуском и начнется не ранее 21.15 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Грек никогда не обыгрывал испанца: счет личных встреч — 4:0.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что Алькарас снова одержит верх. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, вероятность такого исхода — примерно 82%. А вот триумф Циципаса идет за непривычные для него 4.70 (18%).
Ставка в 1000 рублей на греческого спортсмена в случае его выигрыша принесет выплату в 4700 рублей.
Тотал больше 36.5 гейма доступен за 1.97, ТМ 36.5 — за 1.88. Единственная встреча этих соперников на «Шлеме» завершилась в пяти сетах.
Если считаете, что Циципас сумеет напрячь Алькараса, возьмите его победу с форой (+6.5) гейма за 1.76. При этом Ф1(-6.5) идет за 2.11.
15 и более выигранных Стефом геймов оценены в 1.75, меньше 15 — в 2.01. У Карлоса ИТБ (19.5) предложено оформить за 1.84, ИТМ (19.5) — за 1.90.
Шикарный коэффициент на тай-брейк в одном из сетов — 2.08. Его отсутствие выставлено за 1.66.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Стефанос Циципас
Конечно, у Алькараса должно быть преимущество над Циципасом — недаром испанец забрал все четыре очных матча. Однако грек за счет роста должен выглядеть интереснее как минимум на подаче — на этом турнире в среднем он подает на вылет 6.75 раза за матч. При этом Алькарас наверняка тоже подаст пару эйсов — так было в трех из четырех встреч в Париже.
Рекомендуемая ставка: в матче будет подано девять и более эйсов за 2.10.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9