«Енисей» — «Факел»: Глушков напряжет гостей, но Евсеев засушит игру и перенесет развязку в Воронеж
7 июня в первом стыковом матче за место в РПЛ «Енисей» примет «Факел». Встреча состоится на «Арене Енисей» и начнется в 15.00 по московскому времени. Арбитр поединка будет определен позднее. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на стыковой матч РПЛ «Енисей» — «Факел» 7 июня 2023 года
Букмекерская компания Olimpbet нарекла фаворитом гостей. На победу воронежцев можно поставить с коэффициентом 2.11, что составляет приблизительно 46% вероятности. Ничья дана за 3.27 (29%), триумф хозяев — за 3.77 (25%).
Последнее свидание соперников состоялось в марте 2022-го — в первой лиге. Оно завершилось в пользу «Енисея» (2:1). Но до этого «Факел» выиграл четыре матча подряд. Викторию гостей по итогам стыков оценили в 1.32. Повышение красноярцев доступно за 3.36.
За три предыдущих поединка команды наколотили друг другу 11 голов. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.
Только одна из шести последних встреч «Факела» завершилась обменом результативными ударами. Опция «обе забьют» идет за 1.97, обратный рынок — за 1.83.
Наиболее вероятный отрезок времени, когда случится взятие ворот — с 76-й по 90-ю минуты. На точный выстрел одного из коллективов в это окно можно сыграть за 2.08.
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«Енисей» — «Факел»: прогноз и анализ стыкового матча РПЛ 7 июня 2023 года
Воронежцы мощно финишировали в РПЛ, победив в четырех из шести последних туров. «Факел» уступил лишь «Зениту» с «Локомотивом» и обыграл прямых конкурентов за место в премьер-лиге — «Крылья Советов» (2:1) и «Пари НН» (1:0). А еще были повержены более статусные «Ростов» (2:0) и «Динамо» (2:0) — причем обе виктории случились в гостях.
Вероятно, финал сезона получился намного живее остальной части чемпионата благодаря Вадиму Евсееву. Новый тренер возглавил «Факел» за пять туров до конца и едва не сохранил место в РПЛ.
В целом воронежцы далеко не самый слабый коллектив чемпионата России. Они забили 36 мячей — во второй половине таблицы больше только у «Динамо» (49) и «Сочи» (37). А пропустили 48 раз — тоже третье место в догоняющей восьмерке премьер-лиги. Проблема в том, что «Факел» — самая компромиссная команда страны. Она сыграла вничью 12 матчей из 30 — больше всех остальных в чемпионате.
«Факел» и «Енисей» семь лет подряд противостояли друг другу в первой лиге. За это время они провели 12 официальных поединков. В семи из них победил красноярский клуб, в четырех — воронежский. Правда, в последних четырех схватках «Енисей» вырвал лишь одну викторию и проиграл три раза.
В сезоне-2022/23 первой лиги красноярцы финишировали на четвертом месте. Как и «Факел», парни Вадима Гаранина очень часто делили очки с соперниками — в 15 из 34 встреч. Больше «мирных» исходов только у «Акрона» (16).
Кстати, у сибирского коллектива тоже произошла тренерская перестановка по ходу сезона: в январе Гаранин вернулся на скамейку «Красноярска», неудачно отработав полсезона в «Сочи». При нем уступили в двух матчах против пяти в первой половине сезона. Но и выиграли всего четырежды — остальные восемь поединков «Енисей» свел вничью.
Зато лучший бомбардир команды Никита Глушков (девять мячей) в последнее время набрал форму и забил в трех встречах кряду. Чего не скажешь о его конкуренте из «Факела» Георгии Гонгадзе, который тоже отличился девять раз за сезон, но молчит с конца апреля.
Прогноз и ставка на матч «Енисей» — «Факел»
Красноярцы в этом сезоне выступили не слишком эффективно и эффектно. Они заняли четвертое место, но при этом разница голов команды Гаранина (плюс восемь) в разы меньше, чем у конкурентов — «Рубина» (+26), «Балтики» (+26) и «Алании» (+21). «Енисей» слишком часто расходился вничью и много пропускал. При родных трибунах красноярцы действовали намного лучше: уступили всего раз и пропустили 13 мячей — меньше всех в первой пятерке.
«Факел» пришел в себя после назначения Евсеева. Воронежцы обыгрывали и прямых конкурентов в борьбе за выживание, и топов вроде «Динамо» и «Ростова», причем всухую. История последних матчей тоже на стороне гостей — они одолели «Енисей» в трех из четырех недавних встреч. Но в гостях «Факел» играл неуверенно: победил лишь два раза и забил 14 мячей — только у трех клубов ситуация хуже.
«Енисей» хорошо обороняется дома, «Факел» — средне атакует на выезде и наверняка захочет решить все дома в ответном поединке. Стоит ожидать вязкий футбол без риска от обеих команд.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9