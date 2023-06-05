Хачанов прокачал голову и теперь восхитителен на «Шлемах». Поможет ли ему прошлый опыт в противостоянии с Джоковичем?

Три полуфинала в ряд станут чудесным доказательством перевоплощения.

6 июня в Париже состоится очень интригующий матч — Карен Хачанов в четвертьфинале «Ролан Гаррос» схлестнется с Новаком Джоковичем. Встреча россиянина и серба начнется не ранее 14.45 по московскому времени и не будет показана на территории РФ. Счет личных встреч — 8:1 в пользу 22-кратного чемпиона «ТБШ».

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Карен Хачанов 6 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джоковича безоговорочным фаворитом матча. На победу серба можно поставить за коэффициент 1.08, что приблизительно 92% вероятности исхода. Успех Хачанова доступен за мощные 8.25 (8%).

Единственная встреча на «Ролан Гаррос» в 2020 году завершилась 3:0 в пользу Ноле. На такой же счет по итогам предстоящего матча котировка — 1.65.

При этом в прошлом году Карен и Новак бились на грунте в Белграде, и тогда россиянину удалось зацепить партию. Выигранный Хачановым сет оценен в 2.01.

Успех последнего представителя России в мужском одиночном разряде с форой (+7.5) гейма доступен за 1.83, а вот на серба с гандикапом (-7.5) можно поставить за 2.00.

Тотал больше 32.5 гейма идет за 1.89, ТМ 32.5 — за 1.94.

Верите, что Хачанов выиграет больше 12 геймов? Вариант ИТБ2 (12.5) открыт за 1.90, ИТМ2 (12.5) — за 1.94.

На то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк, коэффициент — 2.21.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

Новак Джокович — Карен Хачанов: прогноз и анализ матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» 6 июня 2023 года

Хачанов — удивительный теннисист. Обычно у мужчин на «Шлемах» принято ждать свершений от Рублева и Медведева, но именно Карен показывает самую уверенную и стабильную игру на крупнейших турнирах. В Париже он добрался до четвертьфинала на третьем «мэйджоре» подряд — между прочим, стал единственным игроком в ATP-туре, которому покорилось это достижение. На US Open и в Австралии он завершил выступление в полуфинале.

Потрясающе то, что Карен просыпается исключительно на главных соревнованиях года. С 2019-го он несколько раз зашел в полуфиналы «ТБШ» и много раз останавливался в 1/4, играл в финале Олимпиады. При этом на данном отрезке у него нет ни одного титула — даже уровня ATP 250. Уму непостижимо, как такое может быть.

Последний триумф Хачанова датирован 2018-м. Любители тенниса безусловно помнят тот финал «мастерса» в Париже, где Карен оказался сильнее Джоковича. Это была его первая и единственная за девять матчей победа над сербом. С тех пор россиянин всего раз зацепил сет в противостоянии с Ноле — случилось это на турнире в Белграде в прошлом году. Тогда Хачанов как раз здорово прибавил в психологическом плане, и это тут же привело пусть и к не такому значительному, но результату. Однако тот плацдарм до сих пор помогает Карену чувствовать себя своим в теннисной элите.

Устойчивость к вызовам россиянин продемонстрировал и на этом турнире: ушел с 0:2 по сетам против Лестьенна, совершил важный камбэк в четвертом сете с Коккинакисом, вылез с 0:4 на тай-брейке третьего сета с Сонего. Кажется, морально его не сломать. И это важный фактор в противостоянии с Новаком, который зачастую душит соперников своим авторитетом. На этом турнире он так поступил с Давидовичем и в какой-то степени с Варильясом.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Карен Хачанов

Очередная встреча российского игрока с представителем биг-3 (в последнее время с Джоковичем) выливается в угадайку. Зачастую кажется, что Медведев, Рублев и Хачанов (да и Карацев в прайме) готовы обыграть Ноле, но итог зачастую получается плачевным. И веру приходится отложить до следующей очной встречи.

Но здесь, в Париже, серб наиболее уязвим. Тут против него и не самый удобный грунт, и бывает болельщики, да и погода иногда выводят из себя. Внешних факторов достаточно, чтобы Новак не чувствовал себя излишне комфортно. В игре с тем же Варильясом Джокович испытывал некоторые проблемы в первой половине, хотя против него был соперник из второй сотни. Но Хачанов точно на этаж выше перуанца.

Учитывая, что Карен ментально прокачался и на этот раз не должен захлебнуться в собственной неуверенности, шансов навязать борьбу у него будет достаточно. Главное, чтобы не подвела «физика». Но в данном случае Хачанову вполне может помочь разница в возрасте, которая особенно остро ощущается под палящим парижским солнцем.

Рекомендуемая ставка: ТБ 32.5 за 1.89.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей