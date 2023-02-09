Овечкин забросит более 50 шайб в этом сезоне, а когда побьет рекорд Гретцки?

Сейчас Александр идет на крейсерской скорости.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Сейчас на счету российского нападающего 812 заброшенных шайб, и от канадского рекордсмена он отстает на 82 результативных броска.

За три месяца до завершения регулярного сезона Овечкин идет на неплохой снайперской скорости — отличился уже 32 раза и оформил 22 передачи. В среднем за карьеру в НХЛ Александр забрасывает 47.1 шайбы за сезон. То есть от него смело можно ждать еще порядка 15 голов, тем более для достижения этой отметки у него есть еще 29 игр. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ вовсе считают, что Ови по силам забросить примерно 50 шайб. На ТБ 50.5 можно поставить за 2.00, на ТМ 50.5 — за 1.72.

Также есть возможность определить сезон, в котором Ови побьет рекорд Гретцки:

Примерно треть голов в нынешней регулярке (10 из 32) Александр оформил при численном преимуществе «Кэпиталз». Обычно за сезон Овечкин забрасывает при игре 5-на-4 примерно 15 шайб. На ТБ 15.5 котировка — 1.85, на ТМ 15.5 — тоже 1.85.

Также можно присмотреться к условию «победные голы». В этом сезоне российский лидер «Вашингтона» всего трижды принес победу своей команде — это самый низкий показатель за все время его выступлений в НХЛ (такой же был в розыгрышах 2011/12 и 2019/20). Обычно же Александр легко перемахивает за отметку в пять победных шайб, а его лучший результат — 11. На то, что в этот раз он преодолеет границу в пять определяющих голов, коэффициент — 2.40. На ТМ 5.5 — 1.51.

Одна из победных шайб была заброшена Овечкиным в овертайме. Это произошло 23 ноября в матче против «Филадельфии». Еще один гол Александра Великого в дополнительную пятиминутку можно поставить за 1.90, на ТМ 1.5 — за 1.80.

Также в этом сезоне было семь матчей, в которых Овечкин оформил минимум две шайбы. В последний раз это удалось ему чуть больше месяца назад — 3 января в игре с «Баффало». На то, что Александр сделает еще как минимум четыре дубля в продолжающейся регулярке, коэффициент — 1.85. Такой же коэффициент на ТМ 10.5 дубля.

В феврале Овечкин еще не отличился результативными действиями — у «Вашингтона» в этом месяце был только один матч. Впереди у команды еще девять поединков. Если считаете, что в февральских встречах с «Баффало», «Детройтом» и другими российский форвард забьет хотя бы восемь раз, возьмите тотал больше 7.5 гола за 2.03. Противоположный исход доступен за 1.70. Также можно поставить на ТБ 10.5 очка за 2.00 или на ТМ 10.5 за 1.72.

Если вернуться к общему количеству баллов за сезон, то пока Овечкин остановился на отметке в 54. Сделает ли он еще 32 очка за 29 матчей? На ТБ 85.5 и ответ «да» котировка — 2.00, на ТМ 85.5 — 1.72.