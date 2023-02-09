Дзюба в «Локомотиве»: забьет не меньше трех и удалится впервые за 14 лет?
Артем Дзюба наконец нашел новый клуб. После неудачного опыта в Турции, где нападающий провел всего четыре матча за «Адану Демирспор» (165 минут, один гол), он вернулся в РПЛ. Изначально на экс-капитана сборной России претендовали «Торпедо» и «Нижний Новгород», но в итоге Артем согласовал полугодичный контракт с «Локомотивом». В новом клубе Дзюба взял любимый номер Криштиану Роналду — семерку.
Сколько голов забьет самый обсуждаемый форвард страны за железнодорожников? «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили шансы Артема вытащить москвичей с 14-й строчки турнирной таблицы РПЛ.
Повторит ли Дзюба результативность эпохи «Зенита»?
Прошлый сезон был для Артема непростым: он играл за «Зенит» на фоне скандалов и разговоров о расставании с клубом. Несмотря на это, форвард был, как всегда, достаточно результативен: забил 13 мячей во всех турнирах, в том числе оформил хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода». В РПЛ Артем отличился 11 раз за 1606 минут на поле — в среднем ему требовалось 146 минут на гол. Чуть меньше, чем в «Зените», Дзюба провел матчей в «Спартаке» — 166. За красно-белых он забил 38 мячей — один каждые 258 минут.
В «Локомотив» нападающий перешел после полугодичного перерыва, поэтому его физическая форма вызывает вопросы. Но несмотря на это, Артем наверняка все равно будет основным форвардом. Во-первых, у Дзюбы есть необходимая мощь и умение игры в лиге, чтобы забивать трудовые голы. Во-вторых, «Локо» потерял Изидора (лечится), Керка и Раконьяца (ушли в аренду), лишившись разнообразия выбора в атаке. Артем будет одной из двух-трех опций. На то, что за оставшиеся 13 туров он забьет три и более мяча, котировка — 1.72. На ТМ 2.5 — 2.00.
В прошлом сезоне Дзюба был полезен еще и в подыгрыше — оформил семь ассистов в 28 матчах чемпионата России. В прежние годы он также здорово помогал партнерам в атаке: например, в розыгрыше-2019/20 отдал 14 голевых передач, а в сезоне-2018/19 — 12. Считаете, что в «Локо» он станет автором как минимум трех ассистов? ТБ 2.5 идет за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.75.
Есть возможность поставить на гол Артема со штрафного удара. Однако вероятность такого события очень мала — в последний раз Дзюба поразил ворота таким образом в составе «Томи» в сезоне-2009/10. Коэффициент — 8.00.
Будет ли Артем агрессивен на поле?
В бытность игроком «Зенита» Дзюба нередко выводил команду на поле с капитанской повязкой и решал с судьями вопросы во время игры, однако всегда был корректен. В прошлом сезоне он не получил ни одного предупреждения в 39 матчах во всех турнирах. Всего на счету Артема девять желтых карточек в последних пяти сезонах за клуб из Санкт-Петербурга. В «Локомотиве» он будет действовать жестче и чаще нарываться на неприятности? На то, что он заработает два и более «горчичника», котировка — 3.55. На ТМ 1.5 — 1.25.
Также можете сделать ставку на удаление Артема за 5.10. А на отсутствие красной карточки поставить за 1.13.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2