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Дзюба в «Локомотиве»: забьет не меньше трех и удалится впервые за 14 лет?

Евгений Коростелев
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Артем Дзюба.
Фото Getty Images
Артем приехал спасти команду от вылета.

Артем Дзюба наконец нашел новый клуб. После неудачного опыта в Турции, где нападающий провел всего четыре матча за «Адану Демирспор» (165 минут, один гол), он вернулся в РПЛ. Изначально на экс-капитана сборной России претендовали «Торпедо» и «Нижний Новгород», но в итоге Артем согласовал полугодичный контракт с «Локомотивом». В новом клубе Дзюба взял любимый номер Криштиану Роналду — семерку.

Сколько голов забьет самый обсуждаемый форвард страны за железнодорожников? «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили шансы Артема вытащить москвичей с 14-й строчки турнирной таблицы РПЛ.

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Повторит ли Дзюба результативность эпохи «Зенита»?

Прошлый сезон был для Артема непростым: он играл за «Зенит» на фоне скандалов и разговоров о расставании с клубом. Несмотря на это, форвард был, как всегда, достаточно результативен: забил 13 мячей во всех турнирах, в том числе оформил хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода». В РПЛ Артем отличился 11 раз за 1606 минут на поле — в среднем ему требовалось 146 минут на гол. Чуть меньше, чем в «Зените», Дзюба провел матчей в «Спартаке» — 166. За красно-белых он забил 38 мячей — один каждые 258 минут.

В «Локомотив» нападающий перешел после полугодичного перерыва, поэтому его физическая форма вызывает вопросы. Но несмотря на это, Артем наверняка все равно будет основным форвардом. Во-первых, у Дзюбы есть необходимая мощь и умение игры в лиге, чтобы забивать трудовые голы. Во-вторых, «Локо» потерял Изидора (лечится), Керка и Раконьяца (ушли в аренду), лишившись разнообразия выбора в атаке. Артем будет одной из двух-трех опций. На то, что за оставшиеся 13 туров он забьет три и более мяча, котировка — 1.72. На ТМ 2.5 — 2.00.

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В прошлом сезоне Дзюба был полезен еще и в подыгрыше — оформил семь ассистов в 28 матчах чемпионата России. В прежние годы он также здорово помогал партнерам в атаке: например, в розыгрыше-2019/20 отдал 14 голевых передач, а в сезоне-2018/19 — 12. Считаете, что в «Локо» он станет автором как минимум трех ассистов? ТБ 2.5 идет за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.75.

Есть возможность поставить на гол Артема со штрафного удара. Однако вероятность такого события очень мала — в последний раз Дзюба поразил ворота таким образом в составе «Томи» в сезоне-2009/10. Коэффициент — 8.00.

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Будет ли Артем агрессивен на поле?

В бытность игроком «Зенита» Дзюба нередко выводил команду на поле с капитанской повязкой и решал с судьями вопросы во время игры, однако всегда был корректен. В прошлом сезоне он не получил ни одного предупреждения в 39 матчах во всех турнирах. Всего на счету Артема девять желтых карточек в последних пяти сезонах за клуб из Санкт-Петербурга. В «Локомотиве» он будет действовать жестче и чаще нарываться на неприятности? На то, что он заработает два и более «горчичника», котировка — 3.55. На ТМ 1.5 — 1.25.

Также можете сделать ставку на удаление Артема за 5.10. А на отсутствие красной карточки поставить за 1.13.

Артем Дзюба
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

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 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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