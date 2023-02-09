Красно-белые лидируют на Зимнем кубке РПЛ.

10 февраля в Абу-Даби состоится очередной матч Зимнего кубка РПЛ. На этот раз на поле в ОАЭ сойдутся «Спартак» и «Сочи». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи» 10 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Сочи» — за 4.00 (21%).

Триумф номинальных гостей с учетом серии пенальти предложен за 2.55, хозяев — за 1.52.

Москвичи выиграли оба матча Зимнего кубка, однако «Ростов» сдался им только в серии пенальти. На то, что южане тоже не уступят по итогам 90 минут, котировка — 1.90.

Соперники были очень хороши в атаке в последних играх: «Сочи» забил три мяча «Ростову» (3:0), а «Спартак» — четыре «Краснодару» (4:0). На ТБ 2.5 в предстоящей встрече коэффициент — 1.70, на ТМ 2.5 — 2.15.

В последний раз команды играли друг с другом в ноябре 2022 года и разошлись вничью — 1:1. Очередной обмен голами предложено оформить за 1.64, противоположный исход — за 2.18.

Кто выиграет гонку до двух голов? На «Спартак» можно поставить за 2.10, на «Сочи» — за 4.00.

Условие «одна из команд забьет три или более мяча» доступно за приятные 2.65.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 7.00;

успех «Спартака» 2:1 — за 7.90;

победа 1:0 — за 8.10.

«Спартак» — «Сочи»: прогноз и анализ матча Зимнего кубка РПЛ 10 февраля 2023 года

«Спартак» показывает очень приятный футбол на Зимнем кубке РПЛ. В первом матче красно-белые владели преимуществом, но не сумели справиться с «Ростовом» в основное время (0:0), однако были лучше в серии пенальти. Как оказалось, все голы команда Гильермо Абаскаля припасла для игры с «Краснодаром»: самого статусного из трех соперников на турнире москвичи разгромили со счетом 4:0. Причем голы были забиты на любой вкус: и дальними ударами, и после безумных проходов, и в результате комбинаций.

Успех в матче с «быками» стал для «Спартака» третьим в четырех товарищеских встречах. Прежде они расправились с узбекским АГМК (3:1) и болгарским «Ботевом» (1:0). Причем эти победы были добыты без участия лидера, нападающего Квинси Промеса. Голландец, который с 14 голами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, отсутствует на сборе из-за травмы. Но его отлично подменяют партнеры: по мячу забили Соболев и Николсон, а на счету Кейта вовсе два результативных удара.

На то, что с ними «Спартак» в ближайшей встрече забьет в обоих таймах, котировка — 2.60.

У москвичей — вторая по силе атака в РПЛ. Они забили 40 мячей в 17 матчах — в среднем это 2.35 гола за 90 минут. «Сочи» играет заметно менее результативно — оформил только 27 голов в чемпионате (1.59). Так что во встрече с «Ростовом» команда Курбана Бердыева значительно превысила собственный показатель, отличившись трижды. Это была первая победа южан в товарняках с клубом из РПЛ — ранее они всухую уступили «Краснодару» (0:1) и «Локомотиву» (0:2).

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» в целом не слишком удачно играет с «Сочи» — из последних пяти официальных встреч они победили только в одной и трижды уступили. Но эти поражения пришлись на эпоху, когда красно-белые болтались в середине таблицы, а сочинцы взяли серебро РПЛ. С тех пор команды поменялись местами: команда Абаскаля стала реальной мощью и главным раздражителем для «Зенита», а «Сочи» скатился к подножию топ-10.

Москвичи в товарищеских матчах играют очень раскрепощенно и ярко — забивают разномастные мячи на любой вкус. А широкий выбор в атаке позволяет им опробовать различные схемы и запутать соперников. У «Сочи» нет не только таких возможностей, как у соперника, но и стойкой обороны: например, в РПЛ клуб пропустил уже 32 гола в 17 турах (в среднем — 1.88 мяча). На сборах они также дважды были биты «Локо» и «Краснодаром», которые не такие мощные, как «Спартак».

А еще нельзя забывать, что в прошедшем календарном году красно-белые прилично потрепали оборону соперника — забили четыре мяча в двух матчах.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.76.