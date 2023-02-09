Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Спартак» — «Сочи»: Соболев с Кейта снова эффектно заменят Промеса

Прогноз и ставка на матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи» 10 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Бальде Кейта и Антон Зиньковский.
Фото Global Look Press
Красно-белые лидируют на Зимнем кубке РПЛ.

10 февраля в Абу-Даби состоится очередной матч Зимнего кубка РПЛ. На этот раз на поле в ОАЭ сойдутся «Спартак» и «Сочи». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.50 мск.

Товарищеские матчи. Клубы.
10 февр, 19:00. Baniyas Stadium (Абу-Даби)
Спартак
Сочи

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи» 10 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Сочи» — за 4.00 (21%).

Триумф номинальных гостей с учетом серии пенальти предложен за 2.55, хозяев — за 1.52.

Москвичи выиграли оба матча Зимнего кубка, однако «Ростов» сдался им только в серии пенальти. На то, что южане тоже не уступят по итогам 90 минут, котировка — 1.90.

Соперники были очень хороши в атаке в последних играх: «Сочи» забил три мяча «Ростову» (3:0), а «Спартак» — четыре «Краснодару» (4:0). На ТБ 2.5 в предстоящей встрече коэффициент — 1.70, на ТМ 2.5 — 2.15.

В последний раз команды играли друг с другом в ноябре 2022 года и разошлись вничью — 1:1. Очередной обмен голами предложено оформить за 1.64, противоположный исход — за 2.18.

Виктор Осимхен и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Месси — Мбаппе или Хвича — Осимхен? Какой дуэт выиграет Лигу чемпионов

Кто выиграет гонку до двух голов? На «Спартак» можно поставить за 2.10, на «Сочи» — за 4.00.

Условие «одна из команд забьет три или более мяча» доступно за приятные 2.65.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 7.00;

  • успех «Спартака» 2:1 — за 7.90;

  • победа 1:0 — за 8.10.

«Спартак» — «Сочи»: прогноз и анализ матча Зимнего кубка РПЛ 10 февраля 2023 года

«Спартак» показывает очень приятный футбол на Зимнем кубке РПЛ. В первом матче красно-белые владели преимуществом, но не сумели справиться с «Ростовом» в основное время (0:0), однако были лучше в серии пенальти. Как оказалось, все голы команда Гильермо Абаскаля припасла для игры с «Краснодаром»: самого статусного из трех соперников на турнире москвичи разгромили со счетом 4:0. Причем голы были забиты на любой вкус: и дальними ударами, и после безумных проходов, и в результате комбинаций.

Александр Головин и&nbsp;Крепин Диатта. «Арсенал», «Барса» и «МЮ» — фавориты Лиги Европы. Головин и Черчесов составят конкуренцию?

Успех в матче с «быками» стал для «Спартака» третьим в четырех товарищеских встречах. Прежде они расправились с узбекским АГМК (3:1) и болгарским «Ботевом» (1:0). Причем эти победы были добыты без участия лидера, нападающего Квинси Промеса. Голландец, который с 14 голами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, отсутствует на сборе из-за травмы. Но его отлично подменяют партнеры: по мячу забили Соболев и Николсон, а на счету Кейта вовсе два результативных удара.

На то, что с ними «Спартак» в ближайшей встрече забьет в обоих таймах, котировка — 2.60.

У москвичей — вторая по силе атака в РПЛ. Они забили 40 мячей в 17 матчах — в среднем это 2.35 гола за 90 минут. «Сочи» играет заметно менее результативно — оформил только 27 голов в чемпионате (1.59). Так что во встрече с «Ростовом» команда Курбана Бердыева значительно превысила собственный показатель, отличившись трижды. Это была первая победа южан в товарняках с клубом из РПЛ — ранее они всухую уступили «Краснодару» (0:1) и «Локомотиву» (0:2).

Артем Дзюба. Дзюба в «Локомотиве»: забьет не меньше трех и удалится впервые за 14 лет?

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» в целом не слишком удачно играет с «Сочи» — из последних пяти официальных встреч они победили только в одной и трижды уступили. Но эти поражения пришлись на эпоху, когда красно-белые болтались в середине таблицы, а сочинцы взяли серебро РПЛ. С тех пор команды поменялись местами: команда Абаскаля стала реальной мощью и главным раздражителем для «Зенита», а «Сочи» скатился к подножию топ-10.

Москвичи в товарищеских матчах играют очень раскрепощенно и ярко — забивают разномастные мячи на любой вкус. А широкий выбор в атаке позволяет им опробовать различные схемы и запутать соперников. У «Сочи» нет не только таких возможностей, как у соперника, но и стойкой обороны: например, в РПЛ клуб пропустил уже 32 гола в 17 турах (в среднем — 1.88 мяча). На сборах они также дважды были биты «Локо» и «Краснодаром», которые не такие мощные, как «Спартак».

А еще нельзя забывать, что в прошедшем календарном году красно-белые прилично потрепали оборону соперника — забили четыре мяча в двух матчах.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.76.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба в «Локомотиве»: забьет не меньше трех и удалится впервые за 14 лет?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости