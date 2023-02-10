Анчелотти ждет Карима на подмогу в финале.

11 февраля в марокканском Рабате состоится финал Клубного чемпионата мира. В решающем матче, который пройдет в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы, встретятся мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль» из города Эр-Рияд. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал КЧМ «Реал» — «Аль-Хиляль» 11 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» абсолютным фаворитом. На победу мадридцев в основное время выставлен небольшой коэффициент 1.25, вероятность подобного исхода — примерно 80%. Успех «Аль-Хиляля» идет за 11.5 (4%), ничья — за 6.20 (16%).

Верите, что клуб из Саудовской Аравии не проиграет по итогам 90 минут? Вариант Х2 доступен за 4.00.

Можете подстраховать номинальных гостей или увеличить котировку на мадридцев с помощью форы:

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.51, ТМ 2.5 — в 2.55.

Эксперты не уверены, что в предстоящей игре забьют обе команды: на обмен голами коэффициент — 1.96, на противоположный исход — 1.79.

Высока вероятность, что «Реал» победит, а команды на двоих оформят минимум три гола. П1 и ТБ 2.5 идет за 1.71, П1 и ТБ 3.5 — за 2.55.

Успех мадридцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.11, триумф саудовцев — за 6.70.

«Реал» — «Аль-Хиляль»: прогноз и анализ финала КЧМ 11 февраля 2023 года

«Реал» очень уверенно шагнул в финал Клубного ЧМ. В 1/2 мадридцы забили четыре мяча в ворота египетского «Аль-Ахли» (4:1), причем сделали это максимально красиво — голы Винисиуса, Вальверде и особенно Родриго стали результатом высокого футбольного интеллекта и исполнительского мастерства игроков. Именно серьезная разница в классе стала причиной разгрома африканской команды, потому что физическая подготовка и самоотдача были у нее на высшем уровне.

Победа с разницей в три мяча стала для «Реала» первой за 14 матчей во всех турнирах. В последний раз настолько убедительно сыграть в атаке мадридцам удалось в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (5:1) 2 ноября. С тех пор «бланкос» всего трижды победили с преимуществом более одного гола. На этом же отрезке команда Карло Анчелотти проиграла четыре встречи и трижды сыграла вничью.

Нестабильность и отсутствие некоторых лидеров — главная проблема для чемпионов Испании в последние пару месяцев. Даже на КЧМ «Реал» приехал не в полном составе: отсутствуют Бензема, Куртуа, Менди, Васкес, Азар и Милитао. Правда, Карим и Эдер вылетели в Марокко для участия в решающем матче.

Причем нехватка игроков в обороне сказывается особенно остро, в результате чего слабым местом стал левый фланг защиты. Против «Аль-Ахли» Анчелотти поставил в эту зону Камавинга, и молодой игрок справлялся очень скверно — в течение всей игры его успешно обыгрывал Хуссейн Эль Шахат, и именно он заработал пенальти в ворота мадридцев. Один мяч «Реал» пропустил только благодаря неточности противника и спасениям Лунина.

С «Аль-Хилялем» оставить ворота «сухими» «бланкос» будет еще сложнее. В составе клуба из Саудовской Аравии есть намного более мастеровитые исполнители: например, Одион Игало, Лусиано Вьетто, Андре Каррильо и Мусса Марега. К слову, бывший нападающий «Атлетико», «Севильи» и «Вильярреала» Вьетто в полуфинале против «Фламенго» заработал два пенальти и забил победный мяч (3:2). Это был 19-й из 20 последних матчей команды, в котором она отличилась хотя бы один раз. На гол номинальных гостей в предстоящей встрече котировка — 1.81.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» очень дерзко атаковал ворота «Фламенго» и заслуженно победил, пусть и отыграл большую часть встречи в большинстве. Особенно хороши были легионеры саудовцев, которые отлично двигали мяч и угрожали воротам лучшей команды Бразилии (8:7 по ударам, 5:2 — в створ).

В полуфинале «Аль-Хиляль» забил свой десятый мяч в этом году. В среднем команда отличается 1.42 раза за игру. Организовать очередной гол, но теперь уже в ворота «Реала», им помогут забить кадровые проблемы мадридцев и плотный график соперника — он должен быть довольно сильно вымотан.

Сами же мадридцы должны несколько раз поразить ворота соперника. Все-таки класс команды и игроков в отдельности у «бланкос» значительно выше. Плюс будет доступен Бензема, на счету которого 12 голов за клуб во всех турнирах этого сезона.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.