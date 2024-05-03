Куртуа обязан сыграть против «Кадиса». «Пираты» забивают настолько редко, что бельгиец справится даже на костылях
4 мая «Реал» и «Кадис» сыграют в 34-м туре чемпионата Испании. Матч начнется в 17.15 по московскому времени на арене «Сантьяго Бернабеу». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Кадис» 4 мая 2024 года
Аналитики компании Winline назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу сливочных можно взять с небольшим коэффициентом 1.27, вероятность этого результата — около 75%. «Мирный» исход оценен в 6.20 (15%), успех гостей — в крупные 10.0 (10%).
«Мадрид» обыграл «Кадис» три раза подряд. На сенсационную ничью или триумф андалусийцев можно поставить за 3.38.
Эксперты ожидают результативную встречу. ТБ 2.5 гола идет за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.18.
Опция «обе забьют» доступна за 2.10, обратный рынок дан за 1.68.
Аналитики Winline вычислили наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев. Эксперты предлагают на него коэффициент 5.20.
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«Реал» — «Кадис»: прогноз и анализ матча 34-го тура ла лиги 4 мая 2024 года
Парни Карло Анчелотти проводят топ-сезон. В примере они проиграли всего однажды — в далеком сентябре уступили «Атлетико» (1:3). В следующих 27 турах сливочные добыли 21 победу и шесть ничьих.
В ла лиге бланкос лучшие и по забитым (71), и по пропущенным (22). В результате «Реал» возглавляет чемпионат Испании с отрывом от «Барселоны» в 11 очков. В позапрошлом туре он сокрушил каталонцев в класико (3:2), а затем разобрался с «Реал Сосьедад» (1:0).
Столичный клуб идет на двух сериях: во всех турнирах Винисиус с партнерами не проиграли в 19 встречах подряд и отличились в 30 матчах.
Из Кубка Испании «Реал» вылетел давно — уступил тому же «Атлетико» (2:4) в январе. Зато в Лиге чемпионов команда Анчелотти аккуратно пробирается к очередному финалу. За пять поединков в плей-офф мадридцы в основное время выиграли всего однажды (у «Лейпцига» — 1:0), но при этом поражений тоже не было. Вот и в первом полуфинале с «Баварией» в Мюнхене бланкос вытянули очередную ничью (2:2).
Анчелотти в этом сезоне распоряжается аж четырьмя великолепными снайперами. Джуд Беллингем и Винисиус забили по 21 мячу. Англичанин и бразилец — еще и лучшие ассистенты: у Джуда 10 результативных передач, а у Вини на одну меньше. Также Родриго оформил 17+8, а Хоселу — 14+3.
«Кадис» — аутсайдер ла лиги, идет на 18-м месте и на пять баллов отстает от спасительной 17-й строчки. Андалусийцы — худшая команда чемпионата по забитым голам (23), но пропущенных у нее немного (46). Это всего на шесть мячей больше, чем у замыкающей тройку лидеров «Жироны».
Из Кубка Испании «пираты» отчалили в декабре, проиграв «Арандине» (1:2).
Болеть за «Кадис» в 2024-м — значит без остановки страдать. В начале сезона желтые обыграли «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (3:1) — это было в августе и сентябре. Следующих успехов пришлось ждать полгода — в марте андалусийцы неожиданно победили «Атлетико» (2:0) и соседа по зоне вылета «Гранаду» (1:0). Остальные 29 встреч закочились поражениями (15) и ничьими (14).
Такие результаты не могли не привести к тренерской отставке. В январе руководство уволило Серхио Гонсалеса и назначило Маурисио Пеллегрино. Но перестановка не повлияла на результаты, и «Кадис» на полной скорости мчится в сегунду, в которую не опускался четыре сезона подряд.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Кадис»
Хорошая новость для фанатов «Реала»: Тибо Куртуа вылечил колено и точно попадет в заявку на матч против «Кадиса». Инсайды испанских медиа даже прогнозируют выход бельгийца в старте — тем более Карло Анчелотти намекал на это еще на пресс-конференции перед игрой с «Сосьедадом».
На больничном остается только Давид Алаба, который тоже восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Австрийца ждут в общей группе только к июлю. Дисквалификаций у «Реала» нет.
У «Кадиса» четверо травмированных: Луис Эрнандес, Федерико сан Эметерио, Хосе Мари и Хорхе Мере. Забаненных игроков у Пеллегрино тоже нет.
«Реал» — «Кадис»: статистика личных встреч
Бланкос победили андалусийцев трижды подряд. На дистанции из 10 встреч у «Кадиса» всего один триумф — в 2020-м (1:0). В семи поединках взяли верх мадридцы. Еще две игры завершились вничью. В трех последних столкновениях из пяти забивалось два мяча или меньше.
Всего команды встречались 40 раз, из которых 28 матчей остались за «Реалом». У «пиратов» четыре успешных абордажа. Еще восемь раз команды разошлись «миром». Разница мячей — 88:26.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Кадис»
Превосходство команды Анчелотти очевидно и неоспоримо. Бланкос уступили «Кадису» всего один раз за 31 год, сейчас идут на беспроигрышной серии из 19 встреч во всех турнирах и отличились в 30 матчах подряд. А у «пиратов» нет ни одной победы за 11 выездов к соперникам в этом сезоне, плюс они худшая команда чемпионата по забитым мячам. Единственный вопрос — сколько парни Пеллегрино пропустят. По этому показателю андалусийцы далеко не худший клуб ла лиги, а очные встречи с «Реалом» нередко оказываются малорезультативными. Напрашивается ставка на успех мадридцев с небольшим количеством голов.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3