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Куртуа обязан сыграть против «Кадиса». «Пираты» забивают настолько редко, что бельгиец справится даже на костылях

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Кадис» 4 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тибо Куртуа («Реал»).
Фото Getty Images
Андалусийцы обыграли бланкос один раз за 30 лет.

4 мая «Реал» и «Кадис» сыграют в 34-м туре чемпионата Испании. Матч начнется в 17.15 по московскому времени на арене «Сантьяго Бернабеу». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Кадис

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Кадис» 4 мая 2024 года

Аналитики компании Winline назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу сливочных можно взять с небольшим коэффициентом 1.27, вероятность этого результата — около 75%. «Мирный» исход оценен в 6.20 (15%), успех гостей — в крупные 10.0 (10%).

«Мадрид» обыграл «Кадис» три раза подряд. На сенсационную ничью или триумф андалусийцев можно поставить за 3.38.

Эксперты ожидают результативную встречу. ТБ 2.5 гола идет за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.18.

Опция «обе забьют» доступна за 2.10, обратный рынок дан за 1.68.

Аналитики Winline вычислили наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев. Эксперты предлагают на него коэффициент 5.20.

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«Реал» — «Кадис»: прогноз и анализ матча 34-го тура ла лиги 4 мая 2024 года

Парни Карло Анчелотти проводят топ-сезон. В примере они проиграли всего однажды — в далеком сентябре уступили «Атлетико» (1:3). В следующих 27 турах сливочные добыли 21 победу и шесть ничьих.

В ла лиге бланкос лучшие и по забитым (71), и по пропущенным (22). В результате «Реал» возглавляет чемпионат Испании с отрывом от «Барселоны» в 11 очков. В позапрошлом туре он сокрушил каталонцев в класико (3:2), а затем разобрался с «Реал Сосьедад» (1:0).

Столичный клуб идет на двух сериях: во всех турнирах Винисиус с партнерами не проиграли в 19 встречах подряд и отличились в 30 матчах.

Из Кубка Испании «Реал» вылетел давно — уступил тому же «Атлетико» (2:4) в январе. Зато в Лиге чемпионов команда Анчелотти аккуратно пробирается к очередному финалу. За пять поединков в плей-офф мадридцы в основное время выиграли всего однажды (у «Лейпцига» — 1:0), но при этом поражений тоже не было. Вот и в первом полуфинале с «Баварией» в Мюнхене бланкос вытянули очередную ничью (2:2).

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Анчелотти в этом сезоне распоряжается аж четырьмя великолепными снайперами. Джуд Беллингем и Винисиус забили по 21 мячу. Англичанин и бразилец — еще и лучшие ассистенты: у Джуда 10 результативных передач, а у Вини на одну меньше. Также Родриго оформил 17+8, а Хоселу — 14+3.

«Кадис» — аутсайдер ла лиги, идет на 18-м месте и на пять баллов отстает от спасительной 17-й строчки. Андалусийцы — худшая команда чемпионата по забитым голам (23), но пропущенных у нее немного (46). Это всего на шесть мячей больше, чем у замыкающей тройку лидеров «Жироны».

Из Кубка Испании «пираты» отчалили в декабре, проиграв «Арандине» (1:2).

Болеть за «Кадис» в 2024-м — значит без остановки страдать. В начале сезона желтые обыграли «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (3:1) — это было в августе и сентябре. Следующих успехов пришлось ждать полгода — в марте андалусийцы неожиданно победили «Атлетико» (2:0) и соседа по зоне вылета «Гранаду» (1:0). Остальные 29 встреч закочились поражениями (15) и ничьими (14).

Такие результаты не могли не привести к тренерской отставке. В январе руководство уволило Серхио Гонсалеса и назначило Маурисио Пеллегрино. Но перестановка не повлияла на результаты, и «Кадис» на полной скорости мчится в сегунду, в которую не опускался четыре сезона подряд.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Кадис»

Хорошая новость для фанатов «Реала»: Тибо Куртуа вылечил колено и точно попадет в заявку на матч против «Кадиса». Инсайды испанских медиа даже прогнозируют выход бельгийца в старте — тем более Карло Анчелотти намекал на это еще на пресс-конференции перед игрой с «Сосьедадом».

На больничном остается только Давид Алаба, который тоже восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Австрийца ждут в общей группе только к июлю. Дисквалификаций у «Реала» нет.

У «Кадиса» четверо травмированных: Луис Эрнандес, Федерико сан Эметерио, Хосе Мари и Хорхе Мере. Забаненных игроков у Пеллегрино тоже нет.

«Реал» — «Кадис»: статистика личных встреч

Бланкос победили андалусийцев трижды подряд. На дистанции из 10 встреч у «Кадиса» всего один триумф — в 2020-м (1:0). В семи поединках взяли верх мадридцы. Еще две игры завершились вничью. В трех последних столкновениях из пяти забивалось два мяча или меньше.

Всего команды встречались 40 раз, из которых 28 матчей остались за «Реалом». У «пиратов» четыре успешных абордажа. Еще восемь раз команды разошлись «миром». Разница мячей — 88:26.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Кадис»

Превосходство команды Анчелотти очевидно и неоспоримо. Бланкос уступили «Кадису» всего один раз за 31 год, сейчас идут на беспроигрышной серии из 19 встреч во всех турнирах и отличились в 30 матчах подряд. А у «пиратов» нет ни одной победы за 11 выездов к соперникам в этом сезоне, плюс они худшая команда чемпионата по забитым мячам. Единственный вопрос — сколько парни Пеллегрино пропустят. По этому показателю андалусийцы далеко не худший клуб ла лиги, а очные встречи с «Реалом» нередко оказываются малорезультативными. Напрашивается ставка на успех мадридцев с небольшим количеством голов.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 за 2.02.

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Победа над «Барсой» сделает «Жирону» первой командой Каталонии. А парни Хави рискуют остаться без Суперкубка Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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