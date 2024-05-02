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Победа над «Барсой» сделает «Жирону» первой командой Каталонии. А парни Хави рискуют остаться без Суперкубка Испании

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Жирона» — «Барселона» 4 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хави («Барселона»).
Фото Global Look Press
Если сине-гранатовые потеряют очки — «Реал» может стать чемпионом.

4 мая на стадионе «Монтиливи» состоится каталонское дерби — «Жирона» примет «Барселону» в 34-м туре чемпионата Испании. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Жирона» — «Барселона» 4 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали небольшое предпочтение сине-гранатовым: поставить на победу «Барсы» можно с коэффициентом 2.39, что составляет примерно 38% вероятности. Успех команды Мичела оценили в 2.75 (36%). Ничью — в 3.85 (26%).

В первом круге «Жирона» прихлопнула парней Хави на «Олимпик Льюис Компанис» (4:2). Считаете, что на своем поле бело-красные тоже не уступят? Опция 1Х доступна за 1.60.

Специалисты ждут результативной игры: тотал больше трех мячей идет за 1.66, ТМ 3 — за 2.14.

Рынок на обмен голами предложили за 1.37, обратный вариант можно взять за 2.89.

По мнению экспертов, наиболее возможный итог противостояния — 1:1. Такой счет дали с котировкой 7.00.

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«Жирона» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 4 мая 2024 года

После поражения в класико на «Сантьяго Бернабеу» отставание от «Реала» выросло до 11 очков, и у сине-гранатовых осталась лишь одна турнирная задача — закончить чемпионат вторыми, чтобы гарантировать участие в Суперкубке Испании. Скинуть «Барсу» со второй позиции мечтает «Жирона» — клубы разделяет всего два очка.

Бело-красные — главная сенсация сезона. До февраля команда Мичела считалась реальным претендентом на титул, но разгром от «Реала» (0:4) в Мадриде прибил жиронцев психологически: в семи следующих турах они проиграли четыре раза и откатились на третье место. Апрель закончили двумя победами — над «Кадисом» (4:1) и «Лас-Пальмасом» (2:0), что вернуло шансы на второе место. По мячу в каждом из матчей забил Артем Довбик и укрепился на первой строчке в списке бомбардиров: теперь на счету форварда 19 голов.

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Топ-3 самых результативных коллективов ла лиги после «Реала» (71) замыкают как раз «Жирона» (69) и «Барселона» (68). Правда, по надежности обороны оба клуба не входят даже в пятерку — за 33 тура они пропустили 40 и 39 раз соответственно.

Итог очного поединка повлияет не только на расклады борьбы за попадание в следующий розыгрыш Суперкубка Испании. Если бело-красные финишируют в таблице выше сине-гранатовых, то неформально могут считаться первой командой Каталонии — по крайней мере среди болельщиков, которые не упустят повода для подколов в адрес «Барсы». Другая мотивация для парней Хави — отсрочить коронацию «Реала». Собственная победа над «Кадисом» на «Сантьяго Бернабеу» и потеря очков блауграной на «Монтиливи» принесет мадридцам титул.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Жирона» — «Барселона»

У бело-красных из-за повреждения не сыграет Кристиан Стуани — уругвайский ветеран угодил в лазарет две недели назад. У сине-гранатовых до конца сезона недоступны Гави, Алехандро Бальде и Френки де Йонг. Дисциплинарных потерь нет ни у одной из команд.

«Жирона» — «Барселона»: статистика личных встреч

В первом круге команда Мичела прихлопнула блауграну на «Олимпик Льюис Компанис» (4:2). Это первая победа жиронцев за всю историю противостояния с «Барселоной» в XXI веке: до этого было четыре поражения и две ничьи. Также соперники встречались в Кубке Испании в далеком 1949 году — сине-гранатовые выиграли с разгромным счетом (9:0).

Клубы проводили и неофициальные матчи. В марте 2019-го «Жирона» отпраздновала триумф в Суперкубке Каталонии (1:0), а в сентябре 2020-го и июле 2021-го «Барса» с одинаковым счетом (3:1) оказалась сильнее в товарищеских поединках.

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Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Барселона»

На стадионе «Монтиливи» встретятся одни из самых результативных команд сезона, каждой из которых нужна победа. Это практически стопроцентная гарантия яркой перестрелки, на что намекает и статистика. В трех последних матчах с участием жиронцев из четырех влетело четыре мяча и больше. У сине-гранатовых это произошло в четырех недавних играх из пяти. Да и в первом круге соперники оформили шесть голов на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.08.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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