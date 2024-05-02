Победа над «Барсой» сделает «Жирону» первой командой Каталонии. А парни Хави рискуют остаться без Суперкубка Испании
4 мая на стадионе «Монтиливи» состоится каталонское дерби — «Жирона» примет «Барселону» в 34-м туре чемпионата Испании. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Жирона» — «Барселона» 4 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали небольшое предпочтение сине-гранатовым: поставить на победу «Барсы» можно с коэффициентом 2.39, что составляет примерно 38% вероятности. Успех команды Мичела оценили в 2.75 (36%). Ничью — в 3.85 (26%).
В первом круге «Жирона» прихлопнула парней Хави на «Олимпик Льюис Компанис» (4:2). Считаете, что на своем поле бело-красные тоже не уступят? Опция 1Х доступна за 1.60.
Специалисты ждут результативной игры: тотал больше трех мячей идет за 1.66, ТМ 3 — за 2.14.
Рынок на обмен голами предложили за 1.37, обратный вариант можно взять за 2.89.
По мнению экспертов, наиболее возможный итог противостояния — 1:1. Такой счет дали с котировкой 7.00.
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«Жирона» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 4 мая 2024 года
После поражения в класико на «Сантьяго Бернабеу» отставание от «Реала» выросло до 11 очков, и у сине-гранатовых осталась лишь одна турнирная задача — закончить чемпионат вторыми, чтобы гарантировать участие в Суперкубке Испании. Скинуть «Барсу» со второй позиции мечтает «Жирона» — клубы разделяет всего два очка.
Бело-красные — главная сенсация сезона. До февраля команда Мичела считалась реальным претендентом на титул, но разгром от «Реала» (0:4) в Мадриде прибил жиронцев психологически: в семи следующих турах они проиграли четыре раза и откатились на третье место. Апрель закончили двумя победами — над «Кадисом» (4:1) и «Лас-Пальмасом» (2:0), что вернуло шансы на второе место. По мячу в каждом из матчей забил Артем Довбик и укрепился на первой строчке в списке бомбардиров: теперь на счету форварда 19 голов.
Топ-3 самых результативных коллективов ла лиги после «Реала» (71) замыкают как раз «Жирона» (69) и «Барселона» (68). Правда, по надежности обороны оба клуба не входят даже в пятерку — за 33 тура они пропустили 40 и 39 раз соответственно.
Итог очного поединка повлияет не только на расклады борьбы за попадание в следующий розыгрыш Суперкубка Испании. Если бело-красные финишируют в таблице выше сине-гранатовых, то неформально могут считаться первой командой Каталонии — по крайней мере среди болельщиков, которые не упустят повода для подколов в адрес «Барсы». Другая мотивация для парней Хави — отсрочить коронацию «Реала». Собственная победа над «Кадисом» на «Сантьяго Бернабеу» и потеря очков блауграной на «Монтиливи» принесет мадридцам титул.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Жирона» — «Барселона»
У бело-красных из-за повреждения не сыграет Кристиан Стуани — уругвайский ветеран угодил в лазарет две недели назад. У сине-гранатовых до конца сезона недоступны Гави, Алехандро Бальде и Френки де Йонг. Дисциплинарных потерь нет ни у одной из команд.
«Жирона» — «Барселона»: статистика личных встреч
В первом круге команда Мичела прихлопнула блауграну на «Олимпик Льюис Компанис» (4:2). Это первая победа жиронцев за всю историю противостояния с «Барселоной» в XXI веке: до этого было четыре поражения и две ничьи. Также соперники встречались в Кубке Испании в далеком 1949 году — сине-гранатовые выиграли с разгромным счетом (9:0).
Клубы проводили и неофициальные матчи. В марте 2019-го «Жирона» отпраздновала триумф в Суперкубке Каталонии (1:0), а в сентябре 2020-го и июле 2021-го «Барса» с одинаковым счетом (3:1) оказалась сильнее в товарищеских поединках.
Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Барселона»
На стадионе «Монтиливи» встретятся одни из самых результативных команд сезона, каждой из которых нужна победа. Это практически стопроцентная гарантия яркой перестрелки, на что намекает и статистика. В трех последних матчах с участием жиронцев из четырех влетело четыре мяча и больше. У сине-гранатовых это произошло в четырех недавних играх из пяти. Да и в первом круге соперники оформили шесть голов на двоих.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.08.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3