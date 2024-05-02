Холанн не в лучшей форме, но «Ман Сити» все равно прекрасен. «Арсеналу» будет крайне тяжело отобрать золото

«Горожане» почти не ошибаются в чемпионате.

4 мая состоится один из четырех оставшихся матчей «Манчестер Сити» в этом розыгрыше АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы в 36-м туре сойдется с «Вулверхэмптоном». Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Крэйг Поусон. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 4 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline практически полностью уверены в победе «горожан»: этот исход предложили с котировкой 1.11, вероятность — около 89%. Успех гостей можно взять за 23.0 (3%), даже ничья идет с куда меньшим коэффициентом 11.0 (8%).

В первом круге «волки» неожиданно обыграли «Ман Сити» (2:1). Вероятность того, что они хотя бы не уступят в предстоящей встрече, оценена в маловероятные 7.44.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на полное превосходство хозяев:

• 3:0 — за 5.80;

• 2:0 — за 6.20;

• 4:0 — за 7.00.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.79, ТМ 3.5 — за 2.01.

Рынок «обе забьют» представлен за 2.15, альтернативный вариант дали за 1.66.

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«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз и анализ матча АПЛ 4 мая 2024 года

«Горожане» — фавориты чемпионской гонки АПЛ. Для четвертого подряд золота им необходимо победить в четырех оставшихся матчах, при условии, что и конкурирующий «Арсенал» не потеряет очки. Шансы на это достаточно высокие: сейчас команда Пепа Гвардиолы идет в чемпионате на серии из пяти триумфов подряд, а последнее поражение она потерпела еще в 15-м туре — с тех пор прошло уже 19 игр, в которых «Ман Сити» выиграл 15 раз.

«Проблема «Арсенала» в том, что им противостоит одна из лучших команд в истории. Да, он прогрессирует, и если выиграет оставшиеся три матча, то улучшит прошлогодний результат по набранным очкам. Но проблема — это «Ман Сити». И для «канониров», и для «Ливерпуля» в течение нескольких последних лет. «Сити» — одна из величайших команд, и это вызов для всех, кто хочет побороться с ними», — так чемпионскую гонку описал экс-игрок «МЮ» Рой Кин.

«Горожане» обладают мощнейшей атакой и в 34 играх чемпионата забили уже 82 мяча (2,41 в среднем за 90 минут) — второй результат в лиге. Больше только у «Арсенала» (85), который провел на матч больше. Особенно ярко команда выглядела в последних пяти турах: отличилась в них 19 раз и лишь однажды оформила менее четырех голов за встречу. Лучший бомбардир АПЛ на данный момент выступает как раз на «Этихаде» — Эрлинг Холанн отметился 21 взятием ворот. При этом сейчас норвежца немало критикуют, хотя в трех последних сыгранных турах АПЛ он вонзил по мячу.

«Вулверхэмптон» идет на 11-й строчке и уже ни за что не борется — точно не вылетит и не залезет в еврокубки. Возможно, результаты коллектива Гэри О'Нила ухудшились как раз из-за отсутствия мотивации: у гостей всего одна победа в предыдущих семи турах АПЛ (четыре поражения) и вылет в 1/4 финала Кубка Англии от «Ковентри» из чемпионшипа. Также «волки» испытывают проблемы с голами: отличились лишь 48 раз в 35 турах — только у пяти команд в лиге показатели хуже.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

У хозяев почти нет проблем с составом — под вопросом только Рубен Диаш и Фил Фоден, которые не появились на поле и в прошлом туре.

У гостей тоже немного потерь: на «Этихаде» не сыграют Жан-Рикнер Беллегард, ветеран Крейг Доусон и 18-летний Ноа Лемина.

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: статистика личных встреч

В первом круге «волки» сенсационно обыграли «горожан» (2:1), хотя в последние годы превосходство в противостоянии было однозначно на стороне «Ман Сити» — до поражения в этом сезоне команда Пепа Гвардиолы выиграла шесть раз подряд. При этом за всю историю встреч в раскладе сил соперников примерное равенство: 53 победы у небесно-голубых против 48 у «Вулверхэмптона».

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

Последние матчи «Ман Сити» в АПЛ получились очень зрелищными: в четырех из пяти «горожане» забили минимум четыре мяча, плюс в трех из них они пропустили. «Волки» же неуверенно выглядят в обороне — не играли на ноль на протяжении четырех встреч в чемпионате. В целом «волки» — команда гораздо более низкого уровня. Тем более подопечные Пепа Гвардиолы борются за чемпионство и должны побеждать в каждом туре.

Рекомендуемая ставка: победа «Ман Сити» и ТБ 3.5 гола за 1.87.

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