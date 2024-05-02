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«Арсенал» достоин чемпионства. Артета создал самую яркую команду АПЛ

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Борнмут» 4 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Микель Артета, тренер «Арсенала».
Фото Global Look Press
«Канониры» забили больше всех в чемпионате и обладают самой надежной обороной.

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Игра пройдет 4 мая на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 14.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Борнмут

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Борнмут» 4 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline практически не сомневаются в победе хозяев: поставить на них можно с коэффициентом 1.19, что составляет примерно 83% вероятности. Успех гостей оценен в 13.0 (6%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья предложена с котировкой 8.20 (11%).

Поставить на то, что «Борнмут» не уступит в предстоящем матче, можно за 5.03.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога встречи отражают однозначное превосходство «канониров»:

• 2:0 — за 6.60;

• 3:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 8.60.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами представлен с котировкой 1.83, обратный вариант дан за 1.97.

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«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз и анализ матча АПЛ 4 мая 2024 года

Лондонцы борются за чемпионство и даже занимают первую строчку, но положение в гонке не в их руках. Преимущество в одно очко над «Ман Сити» ничего не значит, ведь у «горожан» остается игра в запасе. При этом «канониры» сами помогли сопернику — в 33-м туре неожиданно влетели «Астон Вилле» (0:2) и прервали 11-матчевую серию без поражений в АПЛ, которая включила 10 побед. Для сохранения шансов на золото команде Микеля Артеты необходимо выигрывать в оставшихся трех турах и ждать осечки «Манчестера».

«Если «Арсенал» выиграет три матча, но не возьмет титул, то может начать думать: а что еще надо сделать? Все дело в текущем положении сил. Если ты боксер-тяжеловес, претендующий на титул, а им владеет Майк Тайсон, то награды тебе не видать. С «Арсеналом» примерно так же. Ему просто не повезло, но при этом ему следует принять то, что он может быть второй по силе командой в этот период. Если бы не «Сити», он, вероятно, выиграл бы чемпионат», — рассуждал экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон.

После поражения от «Астон Виллы» и вылета из ЛЧ от «Баварии» (2:3 по сумме двух игр) лондонцы быстро вернулись на успешную серию — в трех последних турах АПЛ победили с общим счетом 10:2. При этом «канонирам» противостояли достаточно серьезные соперники — «Челси» (5:0) и «Тоттенхэм» (3:2). «Арсенал» на протяжении всего сезона демонстрирует отличную результативность — за 35 игр в АПЛ наколотил 85 голов (2,43 в среднем за 90 минут), это больше всех в турнире.

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«Борнмут» — не самый простой соперник, хотя и однозначно уступает в классе. Команда Андони Ираолы идет 10-й всего в одном очке от восьмой строчки и периодически выдает яркие отрезки. Например, сейчас клуб на ходу — уступил лишь в двух из предыдущих 10 туров чемпионата, победив в шести из этих матчей. Форвард «вишен» Доминик Соланке даже борется за звание лучшего страйкера АПЛ — на его счету 18 голов, это всего на три меньше, чем у Эрлинга Холанна.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Борнмут»

Хозяева подошли к матчу без проблем с составом — от разрыва крестообразных связок восстановился даже купленный летом защитник Юрриен Тимбер. Правда, пока голландец практикуется только в составе U-21.

У гостей же есть несколько важных выбывших. Весь сезон травмирован правый защитник Райан Фредерикс, только набирает форму его коллега Макс Ааронс. Также недоступны полузащитники Тайлер Адамс и Ромен Февр, повреждение у вингера Маркуса Таверньера.

«Арсенал» — «Борнмут»: статистика личных встреч

В первом круге «канониры» без проблем разгромили соперника (4:0) и оформили уже четвертую подряд триумф против «Борнмута». История противостояния команд насчитывает всего 15 игр и отражает огромное превосходство «Арсенала» — 12 побед и лишь одно поражение.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Борнмут»

Хозяева на ходу и нуждаются в победе — такого соперника гости не удержат. «Канониры» — самая результативная команда АПЛ, которая привыкла феерить в атаке: в двух прошлых турах заколотили восемь мячей, а в девяти последних играх чемпионата из 15-ти оформили минимум три гола. Также «Арсенал» немало забивает в очных поединках с «вишнями» — отличался трижды или больше в восьми из 15 встреч.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.68.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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П
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Локомотив

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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