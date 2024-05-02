«Арсенал» достоин чемпионства. Артета создал самую яркую команду АПЛ
В 36-м туре АПЛ «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Игра пройдет 4 мая на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 14.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут. В России легально не транслируют чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Борнмут» 4 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline практически не сомневаются в победе хозяев: поставить на них можно с коэффициентом 1.19, что составляет примерно 83% вероятности. Успех гостей оценен в 13.0 (6%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья предложена с котировкой 8.20 (11%).
Поставить на то, что «Борнмут» не уступит в предстоящем матче, можно за 5.03.
Три наиболее ожидаемых экспертами итога встречи отражают однозначное превосходство «канониров»:
• 2:0 — за 6.60;
• 3:0 — за 6.80;
• 2:1 — за 8.60.
Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.
Рынок на обмен результативными ударами представлен с котировкой 1.83, обратный вариант дан за 1.97.
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«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз и анализ матча АПЛ 4 мая 2024 года
Лондонцы борются за чемпионство и даже занимают первую строчку, но положение в гонке не в их руках. Преимущество в одно очко над «Ман Сити» ничего не значит, ведь у «горожан» остается игра в запасе. При этом «канониры» сами помогли сопернику — в 33-м туре неожиданно влетели «Астон Вилле» (0:2) и прервали 11-матчевую серию без поражений в АПЛ, которая включила 10 побед. Для сохранения шансов на золото команде Микеля Артеты необходимо выигрывать в оставшихся трех турах и ждать осечки «Манчестера».
«Если «Арсенал» выиграет три матча, но не возьмет титул, то может начать думать: а что еще надо сделать? Все дело в текущем положении сил. Если ты боксер-тяжеловес, претендующий на титул, а им владеет Майк Тайсон, то награды тебе не видать. С «Арсеналом» примерно так же. Ему просто не повезло, но при этом ему следует принять то, что он может быть второй по силе командой в этот период. Если бы не «Сити», он, вероятно, выиграл бы чемпионат», — рассуждал экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон.
После поражения от «Астон Виллы» и вылета из ЛЧ от «Баварии» (2:3 по сумме двух игр) лондонцы быстро вернулись на успешную серию — в трех последних турах АПЛ победили с общим счетом 10:2. При этом «канонирам» противостояли достаточно серьезные соперники — «Челси» (5:0) и «Тоттенхэм» (3:2). «Арсенал» на протяжении всего сезона демонстрирует отличную результативность — за 35 игр в АПЛ наколотил 85 голов (2,43 в среднем за 90 минут), это больше всех в турнире.
«Борнмут» — не самый простой соперник, хотя и однозначно уступает в классе. Команда Андони Ираолы идет 10-й всего в одном очке от восьмой строчки и периодически выдает яркие отрезки. Например, сейчас клуб на ходу — уступил лишь в двух из предыдущих 10 туров чемпионата, победив в шести из этих матчей. Форвард «вишен» Доминик Соланке даже борется за звание лучшего страйкера АПЛ — на его счету 18 голов, это всего на три меньше, чем у Эрлинга Холанна.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Борнмут»
Хозяева подошли к матчу без проблем с составом — от разрыва крестообразных связок восстановился даже купленный летом защитник Юрриен Тимбер. Правда, пока голландец практикуется только в составе U-21.
У гостей же есть несколько важных выбывших. Весь сезон травмирован правый защитник Райан Фредерикс, только набирает форму его коллега Макс Ааронс. Также недоступны полузащитники Тайлер Адамс и Ромен Февр, повреждение у вингера Маркуса Таверньера.
«Арсенал» — «Борнмут»: статистика личных встреч
В первом круге «канониры» без проблем разгромили соперника (4:0) и оформили уже четвертую подряд триумф против «Борнмута». История противостояния команд насчитывает всего 15 игр и отражает огромное превосходство «Арсенала» — 12 побед и лишь одно поражение.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Борнмут»
Хозяева на ходу и нуждаются в победе — такого соперника гости не удержат. «Канониры» — самая результативная команда АПЛ, которая привыкла феерить в атаке: в двух прошлых турах заколотили восемь мячей, а в девяти последних играх чемпионата из 15-ти оформили минимум три гола. Также «Арсенал» немало забивает в очных поединках с «вишнями» — отличался трижды или больше в восьми из 15 встреч.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3