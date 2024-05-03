Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 4 мая 2024 года

За два прошлых матча команды забили друг другу шесть раз.

4 мая в 27-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграет против «Ахмата». Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт букмекерской компании Winline и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 4 мая 2024 года

Аналитики компании Winline считают явным фаворитом команду Мурада Мусаева. На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 1.68, вероятность такого исхода — примерно 37%. Ничья доступна за 4.30 (27%), успех «Ахмата» — за 4.70 (36%).

В первом круге соперники разошлись «миром» (1:1). Котировка на то, что парни Магомеда Адиева не уступят и в этот раз (Х2), — 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.82, противоположный рынок — за 1.99.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:0 в пользу «Краснодара». На него можно сыграть за 6.20.

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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 4 мая 2024 года

«Быки» после возобновления сезона потеряли баланс. В девяти встречах в чемпионате и Кубке России у них лишь три победы. Из Кубка «Краснодар» выбыл, проиграв «Химкам» в четвертьфинале (0:1). В результате тренера команды Владимира Ивича отправили в отставку и вернули Мурада Мусаева. При нем южане провели шесть матчей, из которых проиграли только главному конкуренту — «Зениту» (1:2).

Клуб Сергея Галицкого все еще борется за первое место с действующим чемпионом. Петербуржцы регулярно теряют очки, но «быки» не пользуются шансами. Например, в последнем туре они выдали безголевую ничью с «Крыльями Советов».

За четыре игры до финиша «Краснодар» идет на второй строчке, хотя у него поровну баллов с сине-бело-голубыми (по 50). Коллектив Сергея Семака впереди по дополнительным показателям. На три пункта от пары лидеров отстало «Динамо». На восемь — «Спартак».

Самый результативный в составе южан — Джон Кордоба (17+2 во всех турнирах). На втором месте по гол+пас — Эдуард Сперцян (10+3).

«Ахмат» после зимней паузы тоже долго трясло. В первых пяти весенних матчах бело-зеленые проиграли трижды. Вылет из Кубка России от «Оренбурга» (0:1) привел к отставке Мирослава Ромащенко — вместо него назначили Магомеда Адиева. При новом тренере клуб дважды подряд уступил дома — «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7).

После разгрома от калининградцев «Ахмат» собрался и выдал серию из трех побед. Грозненцы неожиданно обыграли ЦСКА (2:1), затем задушили «Сочи» (1:0) и порезвились с «Пари НН» (5:1).

Два триумфа над прямыми конкурентами в борьбе за выживание позволили команде Адиева взлететь на 10-ю строчку. Но ситуация все еще тревожная: от зоны стыков их отделяют три балла, а от зоны вылета — четыре.

Лучший снайпер бело-зеленых — Мохамед Конате (10+1 во всех турнирах). На втором месте по гол+пас — Владимир Ильин (5+1) и Бернард Бериша (2+4). Также в топ-5 входят Иван Олейников (4+1) и Светослав Ковачев (4+1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Ахмат»

У «Краснодара» игру пропустят Сергей Волков, дисквалифицированный за две желтые карточки в матче с «Крыльями Советов», а также травмированный Сергей Петров.

У «Ахмата» на больничном Заим Диванович и Надер Гандри, забаненных игроков нет.

«Краснодар» — «Ахмат»: статистика личных встреч

Два предыдущих очных поединка завершились вничью (2:2, 1:1). На дистанции из 10 матчей «Краснодар» был сильнее три раза, а «Ахмат» — четыре. Некоторые разборки соперников получались очень результативными: например, в 2020-м «быки» забили грозненцам четыре безответных мяча, а через год пропустили от них пять. В октябре 2022-го чеченский коллектив выиграл со счетом 3:2, а в марте 2023-го уступил — 0:3.

Всего команды играли между собой 29 раз во всех турнирах. 13 побед у «Краснодара», 10 — у «Ахмата». В шести встречах разошлись «миром».

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

«Быки» все еще борются за чемпионство, но не могут похвастаться стабильностью. Яркие победы сменяются сухими поражениями или ничьими. «Ахмат» тоже не выделяется ровными результатами — три выигрыша подряд после серии неудач не гарантируют продолжение успешной серии.

Зато очные поединки клубов часто оказываются богатыми на забитые мячи — они пробили «верх» по голам в трех последних встречах из четырех.

Рекомендованная ставка: ТБ 2.5 за 1.84.

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