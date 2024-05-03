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Матчи «Краснодара» и «Ахмата» — настоящее шоу. Но в этот раз перестрелка с грозненцами может оставить «быков» без титула

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 4 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джон Кордоба и Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
За два прошлых матча команды забили друг другу шесть раз.

4 мая в 27-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграет против «Ахмата». Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт букмекерской компании Winline и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 4 мая 2024 года

Аналитики компании Winline считают явным фаворитом команду Мурада Мусаева. На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 1.68, вероятность такого исхода — примерно 37%. Ничья доступна за 4.30 (27%), успех «Ахмата» — за 4.70 (36%).

В первом круге соперники разошлись «миром» (1:1). Котировка на то, что парни Магомеда Адиева не уступят и в этот раз (Х2), — 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.82, противоположный рынок — за 1.99.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:0 в пользу «Краснодара». На него можно сыграть за 6.20.

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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 4 мая 2024 года

«Быки» после возобновления сезона потеряли баланс. В девяти встречах в чемпионате и Кубке России у них лишь три победы. Из Кубка «Краснодар» выбыл, проиграв «Химкам» в четвертьфинале (0:1). В результате тренера команды Владимира Ивича отправили в отставку и вернули Мурада Мусаева. При нем южане провели шесть матчей, из которых проиграли только главному конкуренту — «Зениту» (1:2).

Клуб Сергея Галицкого все еще борется за первое место с действующим чемпионом. Петербуржцы регулярно теряют очки, но «быки» не пользуются шансами. Например, в последнем туре они выдали безголевую ничью с «Крыльями Советов».

За четыре игры до финиша «Краснодар» идет на второй строчке, хотя у него поровну баллов с сине-бело-голубыми (по 50). Коллектив Сергея Семака впереди по дополнительным показателям. На три пункта от пары лидеров отстало «Динамо». На восемь — «Спартак».

Самый результативный в составе южан — Джон Кордоба (17+2 во всех турнирах). На втором месте по гол+пас — Эдуард Сперцян (10+3).

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«Ахмат» после зимней паузы тоже долго трясло. В первых пяти весенних матчах бело-зеленые проиграли трижды. Вылет из Кубка России от «Оренбурга» (0:1) привел к отставке Мирослава Ромащенко — вместо него назначили Магомеда Адиева. При новом тренере клуб дважды подряд уступил дома — «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7).

После разгрома от калининградцев «Ахмат» собрался и выдал серию из трех побед. Грозненцы неожиданно обыграли ЦСКА (2:1), затем задушили «Сочи» (1:0) и порезвились с «Пари НН» (5:1).

Два триумфа над прямыми конкурентами в борьбе за выживание позволили команде Адиева взлететь на 10-ю строчку. Но ситуация все еще тревожная: от зоны стыков их отделяют три балла, а от зоны вылета — четыре.

Лучший снайпер бело-зеленых — Мохамед Конате (10+1 во всех турнирах). На втором месте по гол+пас — Владимир Ильин (5+1) и Бернард Бериша (2+4). Также в топ-5 входят Иван Олейников (4+1) и Светослав Ковачев (4+1).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Ахмат»

У «Краснодара» игру пропустят Сергей Волков, дисквалифицированный за две желтые карточки в матче с «Крыльями Советов», а также травмированный Сергей Петров.

У «Ахмата» на больничном Заим Диванович и Надер Гандри, забаненных игроков нет.

«Краснодар» — «Ахмат»: статистика личных встреч

Два предыдущих очных поединка завершились вничью (2:2, 1:1). На дистанции из 10 матчей «Краснодар» был сильнее три раза, а «Ахмат» — четыре. Некоторые разборки соперников получались очень результативными: например, в 2020-м «быки» забили грозненцам четыре безответных мяча, а через год пропустили от них пять. В октябре 2022-го чеченский коллектив выиграл со счетом 3:2, а в марте 2023-го уступил — 0:3.

Всего команды играли между собой 29 раз во всех турнирах. 13 побед у «Краснодара», 10 — у «Ахмата». В шести встречах разошлись «миром».

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

«Быки» все еще борются за чемпионство, но не могут похвастаться стабильностью. Яркие победы сменяются сухими поражениями или ничьими. «Ахмат» тоже не выделяется ровными результатами — три выигрыша подряд после серии неудач не гарантируют продолжение успешной серии.

Зато очные поединки клубов часто оказываются богатыми на забитые мячи — они пробили «верх» по голам в трех последних встречах из четырех.

Рекомендованная ставка: ТБ 2.5 за 1.84.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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