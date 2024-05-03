Матчи «Краснодара» и «Ахмата» — настоящее шоу. Но в этот раз перестрелка с грозненцами может оставить «быков» без титула
4 мая в 27-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграет против «Ахмата». Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт букмекерской компании Winline и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 4 мая 2024 года
Аналитики компании Winline считают явным фаворитом команду Мурада Мусаева. На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 1.68, вероятность такого исхода — примерно 37%. Ничья доступна за 4.30 (27%), успех «Ахмата» — за 4.70 (36%).
В первом круге соперники разошлись «миром» (1:1). Котировка на то, что парни Магомеда Адиева не уступят и в этот раз (Х2), — 2.25.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.
Обмен результативными ударами можно взять за 1.82, противоположный рынок — за 1.99.
Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:0 в пользу «Краснодара». На него можно сыграть за 6.20.
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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 4 мая 2024 года
«Быки» после возобновления сезона потеряли баланс. В девяти встречах в чемпионате и Кубке России у них лишь три победы. Из Кубка «Краснодар» выбыл, проиграв «Химкам» в четвертьфинале (0:1). В результате тренера команды Владимира Ивича отправили в отставку и вернули Мурада Мусаева. При нем южане провели шесть матчей, из которых проиграли только главному конкуренту — «Зениту» (1:2).
Клуб Сергея Галицкого все еще борется за первое место с действующим чемпионом. Петербуржцы регулярно теряют очки, но «быки» не пользуются шансами. Например, в последнем туре они выдали безголевую ничью с «Крыльями Советов».
За четыре игры до финиша «Краснодар» идет на второй строчке, хотя у него поровну баллов с сине-бело-голубыми (по 50). Коллектив Сергея Семака впереди по дополнительным показателям. На три пункта от пары лидеров отстало «Динамо». На восемь — «Спартак».
Самый результативный в составе южан — Джон Кордоба (17+2 во всех турнирах). На втором месте по гол+пас — Эдуард Сперцян (10+3).
«Ахмат» после зимней паузы тоже долго трясло. В первых пяти весенних матчах бело-зеленые проиграли трижды. Вылет из Кубка России от «Оренбурга» (0:1) привел к отставке Мирослава Ромащенко — вместо него назначили Магомеда Адиева. При новом тренере клуб дважды подряд уступил дома — «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7).
После разгрома от калининградцев «Ахмат» собрался и выдал серию из трех побед. Грозненцы неожиданно обыграли ЦСКА (2:1), затем задушили «Сочи» (1:0) и порезвились с «Пари НН» (5:1).
Два триумфа над прямыми конкурентами в борьбе за выживание позволили команде Адиева взлететь на 10-ю строчку. Но ситуация все еще тревожная: от зоны стыков их отделяют три балла, а от зоны вылета — четыре.
Лучший снайпер бело-зеленых — Мохамед Конате (10+1 во всех турнирах). На втором месте по гол+пас — Владимир Ильин (5+1) и Бернард Бериша (2+4). Также в топ-5 входят Иван Олейников (4+1) и Светослав Ковачев (4+1).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Ахмат»
У «Краснодара» игру пропустят Сергей Волков, дисквалифицированный за две желтые карточки в матче с «Крыльями Советов», а также травмированный Сергей Петров.
У «Ахмата» на больничном Заим Диванович и Надер Гандри, забаненных игроков нет.
«Краснодар» — «Ахмат»: статистика личных встреч
Два предыдущих очных поединка завершились вничью (2:2, 1:1). На дистанции из 10 матчей «Краснодар» был сильнее три раза, а «Ахмат» — четыре. Некоторые разборки соперников получались очень результативными: например, в 2020-м «быки» забили грозненцам четыре безответных мяча, а через год пропустили от них пять. В октябре 2022-го чеченский коллектив выиграл со счетом 3:2, а в марте 2023-го уступил — 0:3.
Всего команды играли между собой 29 раз во всех турнирах. 13 побед у «Краснодара», 10 — у «Ахмата». В шести встречах разошлись «миром».
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»
«Быки» все еще борются за чемпионство, но не могут похвастаться стабильностью. Яркие победы сменяются сухими поражениями или ничьими. «Ахмат» тоже не выделяется ровными результатами — три выигрыша подряд после серии неудач не гарантируют продолжение успешной серии.
Зато очные поединки клубов часто оказываются богатыми на забитые мячи — они пробили «верх» по голам в трех последних встречах из четырех.
Рекомендованная ставка: ТБ 2.5 за 1.84.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3