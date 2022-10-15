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«Реал» — «Барселона»: Хави оправдается за Лигу чемпионов?

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Барселона» 16 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Хави, «Барселона».
Фото Global Look Press
Левандовски и Бензема не дадут скучать.

16 октября продолжится самое легендарное в мире противостояние — сыграют «Реал» и «Барселона». Класико начнется в 17.15 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Барселона» 16 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами сливочных. Победу «Реала» оценили котировкой 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Барселоны» можно взять за 3.10 (29%), ничья предложена за 3.70 (28%).

Если вы считаете, что Хави второй раз подряд не уступит в класико, оформите ставку за 1.65.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.68, Ф2(0) — за 2.26.

Минимум два гола от «Реала» вполне вероятны, на ИТБ1 (1.5) можно поставить за 1.84. Аналогичную результативность от «Барселоны» оценили в 2.20.

От кого ждать мячей в класико? Конечно же, от главных бомбардиров. Поставить на то, что Карим Бензема забьет минимум один мяч, можно за 1.90. На его каталонского визави, Роберта Левандовского, котировка чуть выше — 2.10.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

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«Реал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 16 октября 2022 года

К грядущему класико команды подходят в мощнейших кондициях за долгое время. Последние годы и «Реал», и «Барселона» перманентно пребывали в кризисе — теперь, кажется, к очной встрече они подходят на пике формы. «Реал» в этом сезоне еще ни разу не проиграл ни в одном турнире. «Барселона» таким похвастаться не может, зато занимает первое место в ла лиге всего с одним пропущенным мячом.

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Сейчас сливочные сбавили обороты — последний раз больше двух мячей сопернику команда Карло Анчелотти забивала в начале сентября (4:1 против «Мальорки»). Также нужно сказать, что и серия побед текущего сезона прервалась в октябре (1:1 с «Осасуной»), до того «Реал» вообще не терял очки. Еще мадридцы сыграли вничью с «Шахтером», но там тренерский штаб дал отдохнуть некоторым игрокам основы, вроде Винисиуса или Асенсио.

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«Барселона» успешно выступает в ла лиге, за все время пропустила один мяч, а забила 20. Отличный результат, но, к сожалению, болельщиков, он совершенно не вяжется с выступлением каталонцев в Лиге чемпионов. Там у сине-гранатовых полный швах — дважды не смогли обыграть «Интер» и теперь второй год подряд могут отправиться в Лигу Европы. Неизвестно, что означает эта ситуация — что «Барселона» будет дико мотивирована на класико, или у команды просто не хватает мастерства на топ-встречи?

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

Прошлое класико закончилось для «Реала» унизительными 0:4. Теперь ситуация изменилась — Карло Анчелотти явно нацелился на победу, дав отдохнуть лидерам в Лиге чемпионов.

Но и «Барселона» это не игрушка для избиения. Хоть команда Хави шатко выступает в Лиге чемпионов (разница мячей 8:7, из которых пять голов — в ворота «Виктории»), зато наказывает ла лигу, а еще в их составе есть супербомбардир Левандовский — у поляка 14 голов в 12 матчах. Учитывая, что у соперника в составе Карим Бензема, можно ожидать мячей во все стороны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.52.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
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Александр Соболев

Спартак

 5
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 5
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Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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