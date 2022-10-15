«Реал» — «Барселона»: Хави оправдается за Лигу чемпионов?
16 октября продолжится самое легендарное в мире противостояние — сыграют «Реал» и «Барселона». Класико начнется в 17.15 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Барселона» 16 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами сливочных. Победу «Реала» оценили котировкой 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Барселоны» можно взять за 3.10 (29%), ничья предложена за 3.70 (28%).
Если вы считаете, что Хави второй раз подряд не уступит в класико, оформите ставку за 1.65.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.68, Ф2(0) — за 2.26.
Минимум два гола от «Реала» вполне вероятны, на ИТБ1 (1.5) можно поставить за 1.84. Аналогичную результативность от «Барселоны» оценили в 2.20.
От кого ждать мячей в класико? Конечно же, от главных бомбардиров. Поставить на то, что Карим Бензема забьет минимум один мяч, можно за 1.90. На его каталонского визави, Роберта Левандовского, котировка чуть выше — 2.10.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.
«Реал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 16 октября 2022 года
К грядущему класико команды подходят в мощнейших кондициях за долгое время. Последние годы и «Реал», и «Барселона» перманентно пребывали в кризисе — теперь, кажется, к очной встрече они подходят на пике формы. «Реал» в этом сезоне еще ни разу не проиграл ни в одном турнире. «Барселона» таким похвастаться не может, зато занимает первое место в ла лиге всего с одним пропущенным мячом.
Сейчас сливочные сбавили обороты — последний раз больше двух мячей сопернику команда Карло Анчелотти забивала в начале сентября (4:1 против «Мальорки»). Также нужно сказать, что и серия побед текущего сезона прервалась в октябре (1:1 с «Осасуной»), до того «Реал» вообще не терял очки. Еще мадридцы сыграли вничью с «Шахтером», но там тренерский штаб дал отдохнуть некоторым игрокам основы, вроде Винисиуса или Асенсио.
«Барселона» успешно выступает в ла лиге, за все время пропустила один мяч, а забила 20. Отличный результат, но, к сожалению, болельщиков, он совершенно не вяжется с выступлением каталонцев в Лиге чемпионов. Там у сине-гранатовых полный швах — дважды не смогли обыграть «Интер» и теперь второй год подряд могут отправиться в Лигу Европы. Неизвестно, что означает эта ситуация — что «Барселона» будет дико мотивирована на класико, или у команды просто не хватает мастерства на топ-встречи?
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»
Прошлое класико закончилось для «Реала» унизительными 0:4. Теперь ситуация изменилась — Карло Анчелотти явно нацелился на победу, дав отдохнуть лидерам в Лиге чемпионов.
Но и «Барселона» это не игрушка для избиения. Хоть команда Хави шатко выступает в Лиге чемпионов (разница мячей 8:7, из которых пять голов — в ворота «Виктории»), зато наказывает ла лигу, а еще в их составе есть супербомбардир Левандовский — у поляка 14 голов в 12 матчах. Учитывая, что у соперника в составе Карим Бензема, можно ожидать мячей во все стороны.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.52.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1