ЦСКА — Спартак: Промес, Соболев и Чалов замучают вратарей
16 октября в рамках 13-го тура РПЛ пройдет главное дерби страны — ЦСКА сыграет со «Спартаком». Армейцы примут красно-белых на стадионе «ВЭБ Арсена» в Москве, стартовый свисток Сергея Карасева прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 16 октября 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев больше шансов на успех: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «Спартака» предложен с котировкой 3.20 (31%), ничья идет за 3.90 (24%).
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.70;
• победа ЦСКА 1:0 — за 8.50;
• успех хозяев 2:1 — за 8.50.
«Спартак» и ЦСКА — вторая и третья по результативности команды чемпионата России. За 12 туров коллективы оформили 29 и 24 забитых мяча соответственно. Ждете яркое дерби? Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.
Поставить на то, что забитыми мяча отметятся обе команды, можно с коэффициентом 1.66, обратный рынок доступен за 2.22. В последних четырех очных встречах забивал только один соперник.
ЦСКА — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 октября 2022 года
Москвичи — одни из немногих команд, которые пока не сильно отстали от лидирующего «Зенита». Идущий четвертым ЦСКА набрал 24 очка, отрыв от сине-бело-голубых составляет шесть баллов. «Спартак» делит вторую-третью строчку с «Ростовом»: набрали по 25 очков и отстали от команды Сергея Семака на пять очков.
По игре соперники тоже выделяются. Больше ЦСКА (24 гола) и «Спартака» (29) забил как раз только «Зенит» (33). При этом по статистике ожидаемых забитых мячей армейцы набрали практически одинаковое количество баллов с петербуржцами — 25.49 против 25.54 очков.
У команд есть яркие лидеры атаки. За армейцев разрывает Федор Чалов: нападающий во всех турнирах настрелял уже 8+2 по системе гол+пас. Правда, показатель Чалова не дотягивает до результативности Квинси Промеса и Александр Соболева из «Спартака»: голландец оформил 14+6, россиян — 8+5.
Красно-белые в трех из последних пяти игр забивали минимум три мяча. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча на предстоящий матч можно взять за 2.50, ИТМ2 (1.5) — за 1.53.
В обороне команды выступают по-разному. ЦСКА имеет лучшую (после «Зенита») защиту в РПЛ: пропустил 11 мячей за 12 туров, у коллектива Семака лишь пять пропущенных. «Спартак» расположился за армейцами и петербуржцами: получил в свои ворота 14 голов.
При этом в последнее время красно-белые защищались лучше ЦСКА. Коллектив Гильермо Абаскаля не пропустил в трех из пяти последних игр во всех турнирах. Армейцы же не могут сыграть на ноль уже на протяжении шести матчей.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак» 16 октября 2022 года
Соперники по московскому дерби — одни из самых результативных команд РПЛ. «Спартак» в среднем за игру забивает 2.4 мяча, ЦСКА — ровно два. Также в последнее время коллективы немало пропускают: красно-белые в целом по сезону пускают больше гола за матч, красно-синие не могут отыграть на ноль уже шесть встреч подряд. Причем армейцы пропускали даже от «Торпедо» и «Химок» — один из худших по результативности команд чемпионата России.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1