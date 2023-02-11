«ПСЖ» — «Бавария»: даже возвращение Месси и Мбаппе не гарантирует парижанам успех
14 февраля Лига чемпионов возвращается мощнейшим матчем — в Париже на «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Баварию». Встреча чемпионов Франции и Германии начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция будет доступна с 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария» 14 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают небольшим фаворитом встречи «Баварию». На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.46, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «ПСЖ» — за 2.80 (36%).
В ХХI веке команды встречались восемь раз: на счету мюнхенцев пять побед, у парижан — три. На то, что хозяева не уступят, котировка — 1.59. На гостей — 1.47.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.
Команды очень результативно играли на групповом этапе: «ПСЖ» забил 16 мячей в шести играх (в среднем — 2.66 гола за матч), «Бавария» поразила ворота соперников 18 раз (три гола за 90 минут). ИТБ1 (1.5) предложен за 2.00, ИТБ2 (1.5) — за 1.86.
Пенальти можно взять за 2.40, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.
На то, что счет в игре будет открыт с первой по 24-ю минуту, коэффициент — 1.88. На отрезок с 24-й по 90-ю — тоже за 1.88. На отсутствие голов можно поставить за 21.0.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.70.
Уже сейчас вы можете выбрать, кто выйдет в 1/4: «ПСЖ» — 2.37, «Бавария» — 1.63.
«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз и анализ матча 1/8 финала ЛЧ 14 февраля 2023 года
«ПСЖ» встретится с «Баварией» в не самый лучший для себя отрезок сезона. Во-первых, лидеры парижан только вернулись после травм, а участие некоторых под большим вопросом. Неймар пропустил две игры из-за повреждения и вернулся только среди недели в Кубке Франции против «Марселя». Месси получил растяжение и пропустит встречу с «Монако» в чемпионате — говорят, что с мюнхенцами он все же сыграет, хотя преступит к тренировкам только в понедельник и может быть не в лучших кондициях. Мбаппе пропустил уже два матча. Французский нападающий форсирует восстановление и может быть готов выйти против мюнхенцев, но точно не с первых минут. Есть вопросы по состоянию Хакими и Кимпембе.
Довольно большое количество травм в разные недели после чемпионата мира в том числе связано с усталостью ведущих игроков. Все они в разной степени участвовали в мундиале и потратили силы, которые у них не было возможности восполнить — матчи проходят нон-стоп, а иногда даже по два в неделю. Отсюда нелепые поражения от «Ланса» (1:3) и «Ренна» (0:1) в чемпионате и от «Марселя» в Кубке, ничья в лиге 1 с «Реймсом». Футболистам зачастую не хватает концентрации.
«Бавария» тоже вошла во вторую часть сезона неудачно — трижды подряд сыграла в чемпионате вничью. Однако в последних двух встречах мюнхенцы показали силу — отправили четыре мяча в ворота «Майнца» в Кубке (4:0) и столько же раз вскрыли оборону «Вольфсбурга» (4:2). Впрочем, к команде также есть вопросы. Особенно к игре в защите: пропустить пять мячей в пяти матчах — неважный показатель.
Нестабильная игра в защите и мощные линии нападения намекают, что в предстоящей встрече должны отличиться обе команды. На «обе забьют» можно поставить за 1.47, на «обе забьют — нет» — за 2.70.
«ПСЖ» и «Бавария» в последние годы нередко встречаются в Лиге чемпионов: в сезоне-2020/21 парижане прошли в полуфинал благодаря правилу гостевого гола (3:3 по сумме двух матчей), а в розыгрыше-2019/20 немцы обыграли французов в финале (1:0). Также многое связывает игроков обеих команд: Шупо-Мотинг (автор 13 голов в 20 матчах этого сезона) оказался не нужен лучшей команде лиги 1, но сейчас стал лидером нападения «Баварии». А Месси и Неймар наверняка помнят, как мюнхенцы издевались над ними в эпоху выступлений за «Барселону».
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Бавария»
У обеих команд есть проблемы в обороне: «ПСЖ» не пропустил только в одном из пяти последних матчей во внутренних турнирах, такой же показатель у «Баварии». При этом в чемпионатах и кубках им забивали куда более скромные оппоненты, а теперь будут противостоять Месси и Неймар, а также Сане и Гнабри — пропустить будет намного проще.
При этом вряд ли от игры стоит ждать слишком высокой результативности. Все-таки цена лишнего гола в противостоянии таких серьезных команд играет большую роль. Не зря из восьми матчей между клубами в Лиге чемпионов в ХХI веке только в одном было забито больше четырех мячей.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТМ 4.5 за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2