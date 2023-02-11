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«ПСЖ» — «Бавария»: даже возвращение Месси и Мбаппе не гарантирует парижанам успех

Прогноз и ставка на матч ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария» 14 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Звезды «ПСЖ».
Фото Global Look Press
Мюнхенцы выиграли четыре из пяти последних очных встреч.

14 февраля Лига чемпионов возвращается мощнейшим матчем — в Париже на «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Баварию». Встреча чемпионов Франции и Германии начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция будет доступна с 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария» 14 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают небольшим фаворитом встречи «Баварию». На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.46, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «ПСЖ» — за 2.80 (36%).

В ХХI веке команды встречались восемь раз: на счету мюнхенцев пять побед, у парижан — три. На то, что хозяева не уступят, котировка — 1.59. На гостей — 1.47.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Команды очень результативно играли на групповом этапе: «ПСЖ» забил 16 мячей в шести играх (в среднем — 2.66 гола за матч), «Бавария» поразила ворота соперников 18 раз (три гола за 90 минут). ИТБ1 (1.5) предложен за 2.00, ИТБ2 (1.5) — за 1.86.

Пенальти можно взять за 2.40, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

На то, что счет в игре будет открыт с первой по 24-ю минуту, коэффициент — 1.88. На отрезок с 24-й по 90-ю — тоже за 1.88. На отсутствие голов можно поставить за 21.0.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.70.

Уже сейчас вы можете выбрать, кто выйдет в 1/4: «ПСЖ» — 2.37, «Бавария» — 1.63.

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«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз и анализ матча 1/8 финала ЛЧ 14 февраля 2023 года

«ПСЖ» встретится с «Баварией» в не самый лучший для себя отрезок сезона. Во-первых, лидеры парижан только вернулись после травм, а участие некоторых под большим вопросом. Неймар пропустил две игры из-за повреждения и вернулся только среди недели в Кубке Франции против «Марселя». Месси получил растяжение и пропустит встречу с «Монако» в чемпионате — говорят, что с мюнхенцами он все же сыграет, хотя преступит к тренировкам только в понедельник и может быть не в лучших кондициях. Мбаппе пропустил уже два матча. Французский нападающий форсирует восстановление и может быть готов выйти против мюнхенцев, но точно не с первых минут. Есть вопросы по состоянию Хакими и Кимпембе.

Довольно большое количество травм в разные недели после чемпионата мира в том числе связано с усталостью ведущих игроков. Все они в разной степени участвовали в мундиале и потратили силы, которые у них не было возможности восполнить — матчи проходят нон-стоп, а иногда даже по два в неделю. Отсюда нелепые поражения от «Ланса» (1:3) и «Ренна» (0:1) в чемпионате и от «Марселя» в Кубке, ничья в лиге 1 с «Реймсом». Футболистам зачастую не хватает концентрации.

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«Бавария» тоже вошла во вторую часть сезона неудачно — трижды подряд сыграла в чемпионате вничью. Однако в последних двух встречах мюнхенцы показали силу — отправили четыре мяча в ворота «Майнца» в Кубке (4:0) и столько же раз вскрыли оборону «Вольфсбурга» (4:2). Впрочем, к команде также есть вопросы. Особенно к игре в защите: пропустить пять мячей в пяти матчах — неважный показатель.

Нестабильная игра в защите и мощные линии нападения намекают, что в предстоящей встрече должны отличиться обе команды. На «обе забьют» можно поставить за 1.47, на «обе забьют — нет» — за 2.70.

«ПСЖ» и «Бавария» в последние годы нередко встречаются в Лиге чемпионов: в сезоне-2020/21 парижане прошли в полуфинал благодаря правилу гостевого гола (3:3 по сумме двух матчей), а в розыгрыше-2019/20 немцы обыграли французов в финале (1:0). Также многое связывает игроков обеих команд: Шупо-Мотинг (автор 13 голов в 20 матчах этого сезона) оказался не нужен лучшей команде лиги 1, но сейчас стал лидером нападения «Баварии». А Месси и Неймар наверняка помнят, как мюнхенцы издевались над ними в эпоху выступлений за «Барселону».

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Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Бавария»

У обеих команд есть проблемы в обороне: «ПСЖ» не пропустил только в одном из пяти последних матчей во внутренних турнирах, такой же показатель у «Баварии». При этом в чемпионатах и кубках им забивали куда более скромные оппоненты, а теперь будут противостоять Месси и Неймар, а также Сане и Гнабри — пропустить будет намного проще.

При этом вряд ли от игры стоит ждать слишком высокой результативности. Все-таки цена лишнего гола в противостоянии таких серьезных команд играет большую роль. Не зря из восьми матчей между клубами в Лиге чемпионов в ХХI веке только в одном было забито больше четырех мячей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТМ 4.5 за 2.10.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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