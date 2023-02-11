Первым будет «Спартак», а Дзюба спасет утопающий «Локо»? Чем закончится сезон РПЛ
Меньше месяца осталось до рестарта чемпионата России по футболу — 3 марта турнир вернется матчем между «Факелом» и «Химками». А уже 4 и 5 числа борьбу продолжат все топ-команды, включая лидеров — «Зенит» и «Спартак». Кто станет чемпионом, а кто будет низвержен в ФНЛ? «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили шансы участников добраться до вершины или остаться ни с чем.
«Спартаку» не догнать команду Семака?
После 17 туров «Зенит» достаточно комфортно чувствует себя на первом месте в таблице — опережает «Спартак» на шесть очков. Такое отставание можно назвать удачей для команды Абаскаля, ведь у сине-бело-голубых абсолютно лучшие показатели в лиге: 47 забитых мячей (против 40 у москвичей) и всего семь пропущенных (у красно-белых — 18).
Неудивительно, что аналитики считают команду из Санкт-Петербурга фаворитом на победу в турнире. Взять ее успех незадолго до рестарта сезона можно всего за 1.05. А вот на «Спартак» котировка уже значительно выше — 10.0. В первом круге «Зенит» расправился с соперником на выезде (2:1).
Также натянутые шансы на успех имеет «Ростов» (30.0), у которого на семь баллов меньше, чем у лидера. Желто-синие под руководством Валерия Карпина долгое время дышали сине-бело-голубым в спину и не знали поражений в чемпионате, однако один короткий отрезок негативно сказался на их возможностях достать «Зенит» — в первой половине октября они проиграли два из трех матчей.
На 13 очков от действующего чемпиона отстают ЦСКА и «Динамо». На их победу можно поставить за 50.0, но есть ли в этом смысл? Во второй части РПЛ осталось провести 13 матчей, а значит, в розыгрыше остается 39 баллов. Чтобы не подпустить к себе обе московские команды, «Зениту» нужно набрать 20 пойнтов. Учитывая, что сине-бело-голубым еще играть почти со всеми аутсайдерами, а с большинством соперников они встретятся дома, задачу они наверняка выполнят.
Кто войдет в топ-5 РПЛ?
Учитывая отрыв и возможности «Зенита» (все лидеры остались в команде), эксперты почти не сомневаются в его победе. А значит, остальным останется бороться за престижные места со второго по пятое. Фаворитом на вторую строчку, конечно, является «Спартак». Он и сейчас занимает ее и имеет существенный отрыв в семь очков от самых опасных соперников — «Динамо» и ЦСКА. На то, что красно-белые займут первое или второе место, котировка — 1.55. На «Ростов» — 4.50, на армейцев — 6.00, на бело-голубых — 7.00.
Шансы «Краснодара» и «Сочи» побороться за место в тройке оцениваются одинаково высоким коэффициентом 20.0. У обеих команд на четыре очка меньше, чем у ЦСКА с «Динамо», и на 11 — чем у «Спартака». Москвичи здесь опять же выглядят предпочтительнее остальных — 1.10. На команду Карпина коэффициент — 1.90, на коллектив Федотова — 2.00, на ребят Йокановича — 2.60.
«Торпедо» не спастись от вылета в ФНЛ?
В первой части сезона москвичи разочаровали: набрали всего шесть очков в 17 турах, забили семь мячей и пропустили 30. В результате их отставание от зоны стыковых матчей составляет шесть баллов, а от 12-й строчки — 13. Поэтому только чудо спасет «Торпедо» от вылета с одного из двух последних мест. Коэффициент на это — 1.05.
Вторым фаворитом на прощание с РПЛ считаются «Химки» — 1.40. Правда, их положение не такое патовое — они отстают от «Локомотива» и «Факела» всего на одно очко. Однако по игре соперники явно превосходят подмосковный клуб, поэтому выкарабкаться с 15-й строчки ему будет очень тяжело.
За 3.80 можно взять «Факел», однако команда Дмитрия Пятибратова играет в настолько привлекательный футбол, что не хочется верить в их понижение в классе. За 11.0 доступны «Локомотив» и «Нижний Новгород» (14 и 12 места соответственно). Только вот «НН» усилился воспитанником «Барселоны» Маки Баньяком, а железнодорожники подписали Артема Дзюбу — такие мощные приобретения просто не могут привести к краху.
За 15.0 можно взять падение во второй дивизион «Урала», но тот идет 10-м и опережает «Химки» на девять баллов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2