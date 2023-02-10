Махачеву придется рисковать в бою с Волкановски. Иначе он повторит судьбу Яна и Анкалаева

Либо все, либо ничего.

Ислам Махачев готовится к первой защите титула UFC в легком весе. Хотя на кону стоит не только его пояс, но и место на троне организации, ведь его противником станет Александр Волкановски — лучший боец вне весовых категорий.

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Когда состоится и где смотреть бой Ислам Махачев — Алекс Волкановски

Поединок пройдет 12 февраля на RAC Arena в городе Перт, Австралия.Турнир UFC 284 стартует в 2.00 по московскому времени, бои основного карда — в 6.00 мск. Махачев и Волкановски выйдут в клетку приблизительно в 7.30 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец».

Ислам Махачев — Алекс Волкановски: коэффициенты и спецставки на бой UFC 12 февраля 2023 года

22 октября 2022 года Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру на UFC 280 и завоевал вакантный титул в легком весе. Прошло всего 3,5 месяца, а российскому бойцу предстоит первая защита — поединок против сильнейшего бойца UFC, непобедимого австралийца Александра Волкановски.

Главный бой предстоящего турнира очень сильно отличается от 99% предыдущих. Несмотря на ажиотаж вокруг него, спортсмены все внимание сосредоточили на подготовке и отказались от треш-тока — оба очень уважительно относятся к противнику и понимают, кто на что способен.

Волкановски постарается забрать бой в стойке — 12 из 25 побед за карьеру он одержал нокаутом. Правда, в UFC он бил соперников всего четыре раза, а восьмерых других переиграл благодаря судейским решениям. Махачев же будет гнуть свою линию. Вряд ли Ислам для первой защиты титула изберет тактику а-ля Хабиб против Макгрегора — попробует побить Волкановски в его стихии. Несмотря на то что это реально, для российского бойца такая тактика небезопасна по другой причине.

Осуществить один качественный проход в ноги за 25 минут в клетке для такого мастера борьбы, как Ислам, — более чем выполнимая задача. Тем более Алекса никак не назовешь гением защиты от тейкдаунов. Вряд ли сильно ему поможет даже приглашение в лагерь борца.

Качественно попасть в стойке — задача совсем другого уровня. И если не сделать этого, тогда судьба боя окажется в руках у судей, а они в последнее время редко благосклонны к бойцам из России. Последние примеры очень актуальны: сначала они дважды в равных поединках прокатили мимо победы Петра Яна, а затем не отдали заслуженную победу Магомеду Анкалаеву — даже его соперник Ян Блахович просил вручить ему титул.

Махачев — боец не того звездного статуса, которым не мог бы пожертвовать Дана Уайт. При любой возможности он с радостью скинет Ислама с первой строчки дивизиона и подвинет туда более говорливого и яркого парня. Именно поэтому риск — главный враг Ислама в предстоящем бою. Ему нужно сделать все грамотно и так, как он умеет, — пусть даже потом скажут, что победа не была зрелищной. В нынешней ситуации оставить пояс у себя и побороться за трон в организации значительно важнее, чем остаться ни с чем из-за экспериментов.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что Махачев все сделает правильно. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17, что приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Волкановски идет за 5.50 (16%), ничья — за 65.0 (2%)

Как распределились ставки на бой UFC 12 февраля Ислам Махачев — Алекс Волкановски

Игроки больше верят в победу Ислама Махачева — на российского бойца пришлись 77% ставок. 20% поставили на успех Волкановски, а 3% посчитали, что поединок завершится вничью.

Один из игроков будет особенно пристально следить за боем и переживать за Махачева. Все дело в том, что он поставил на досрочную победу чемпиона в легком весе 6 800 000 рублей с коэффициентом 1.425. В случае успеха его выигрышем станут 9 690 000 рублей.

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