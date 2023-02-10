«Монако» — «ПСЖ»: Головин поможет вновь разгромить парижан, лишившихся Месси и Мбаппе?
11 февраля в 23-м туре чемпионата Франции «Монако» Александра Головина сразится с лидером турнира — «ПСЖ». Игра пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 19.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит центральный матч известный арбитр Клеман Тюрпен.
Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 11 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ неожиданно считают хозяев фаворитами встречи. На победу «Монако» можно поставить с коэффициентом 2.65, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), успех «ПСЖ» — за 2.70 (37%).
В первом круге команды разошлись «миром» — 1:1. На то, что парижане не проиграют в предстоящей игре, котировка — 1.52. Вариант 1Х предложено взять за 1.50.
Неплохой коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.65. На ТМ 2.5 — 2.25.
Условие «обе забьют» доступно за 1.57, «обе забьют — нет» — за 2.40.
В трех предыдущих очных матчах с участием этих команд назначался пенальти. На 11-метровый в ближайшей встрече котировка — 2.90.
Игра принципиальная, а значит, может быть достаточно горячей и жесткой — удаление идет за 3.90.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Монако» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча 23-го тура лиги 1 11 февраля 2023 года
«ПСЖ» подходит к самому непростому отрезку сезона с серьезными кадровыми проблемами. На неделе парижане вылетели из Кубка Франции от «Марселя» (1:2), а до 8 марта им предстоит сыграть по очереди с «Монако», «Лиллем», «Марселем» и «Нантом» в лиге 1. Также их ждут два матча с «Баварией» в 1/8 Лиги чемпионов. Часть из этих встреч команда Кристофа Галтье проведет без Мбаппе и Месси. Килиан вылетел на несколько недель и точно пропустит три ближайшие игры, включая домашнюю в еврокубке. Лео получил растяжение в Кубке и не попадет в заявку на ближайший тур. Его участие в битве с «Баварией» тоже под вопросом.
С «Монако» также не сыграют Мукиеле и Хакими, а ситуация с состоянием Саншеша и Кимпембе по-прежнему остается непонятной. К счастью для парижан, недавно вернулся в игру Неймар — он стал автором ассиста на Рамоса во встрече с «Марселем». Еще и без бразильца атакующая линия «ПСЖ» выглядела бы совсем безобидной.
К слову, на счету Нея 12 голов и 10 ассистов в этом сезоне лиги 1 — он лидирует в «ПСЖ» по системе «гол+пас». Однако на одного бразильца у «Монако» есть сразу двойной ответ — у Бен Йеддера и Эмболо одинаковые 12+2. Не забываем и про Головина, дальних ударов которого стоит опасаться парижанам — у российского полузащитника в этом розыгрыше лиги 4+6.
Неудивительно, что при таком жирном наборе звезд команды занимают первое и второе места в чемпионате по результативности. На счету «ПСЖ» 54 гола в 22 матчах (в среднем — 2.45 мяча за игру), у «Монако» — 48 (2.18 за 90 минут). На то, что парижане даже без Месси и Мбаппе выиграют гонку до двух голов, котировка — 2.70. Такой же коэффициент на то, что победит «Монако».
Прогноз и ставка на матч «Монако» — «ПСЖ»
«Монако» очень неплохо противостоит «ПСЖ» в чемпионате в последние пару лет: из пяти предыдущих матчей монегаски проиграли парижанам только один. Причем случилось это в тот момент, когда атаку тащили Месси и Мбаппе (Килиан сделал дубль), а Неймар лечился. А в прошлом сезоне монегаски дома разгромили соперника 3:0 — это была их крупнейшая победа над столичной командой в этом веке.
Сейчас ситуация противоположная — заправлять впереди будет бразилец. Однако одному ему будет тяжело, а еще он наверняка получит указание играть на чистых мячах и не бросаться в обводку — Ней нужен здоровым к скорому матчу с «Баварией». Поэтому в ближайшем туре польза от него может быть минимальной.
«Монако» солидно играет дома — проиграл только одну из десяти последних встреч. Плюс все лидеры, включая Эмболо, Бен Йеддера и Головина (28 голов на троих), будут в строю. А значит, шансы как минимум не проиграть у хозяев будут отличные.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 4.5 за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2