Василевский, Кучеров или Шестеркин: кто из русских станет лучшим в плей-офф НХЛ?

Лидеры «Тампы-Бэй» — в числе главных фаворитов.

Плей-офф НХЛ близится к развязке: уже 2 июня команды встретятся в финалах конференций. Поэтому уже сейчас можно присматриваться к фаворитам на Конн Смайт Трофи — награде самому ценному игроку плей-офф. Среди претендентов — несколько хоккеистов из России.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, кто из игроков с паспортом РФ поборется за приз.

Андрей Василевский

Вратарь «Тампы-Бэй» — фаворит среди россиян. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили возможности Василевского выиграть Конн Смайт Трофи коэффициентом 7.50. Среди всех игроков наименьшие котировки доступны только на Натана Маккинона (4.30), Кейла Макара (5.00) и Конора Макдэвида (5.50). При этом Андрей — лидер среди вратарей.

Команда россиянина уверенно вышла в финал Восточной конференции: разделалась с одним из фаворитов Кубка Стэнли «Флоридой» в четырех играх, а Василевский пропустил всего три шайбы. «Пантерз» ни в одной игре не забили «Тампе» больше одной шайбы, а в четвертом матче вообще не вскрыли соперника.

При этом работа у Василевского была — в одном только последнем матче на его счету 49 сейвов. Всего за серию Андрей совершил 152 спасения. С таким надежным вратарем «молнии» имеют неплохие шансы выиграть третий подряд Кубок Стэнли: коэффициент на это — 4.80. Меньше котировка только на «Колорадо Эвеланш». Если же Василевский сохранит форму, то точно сможет побороться за Конн Смайт Трофи.

Никита Кучеров

Одноклубник Андрея тоже проводит мощный плей-офф: за 11 игр забросил всего четыре шайбы, но выдал целых 11 голевых и всего набрал 15 баллов по системе «гол+пас». Коэффициент на победу в Конн Смайт Трофи — 7.50. Такая же котировка, как на Василевского. Русские из «Тампы» высоко оцениваются среди всех кандидатов на личную награду.

Кучеров не слишком много забивает, но выдал в плей-офф уже несколько выдающихся перформансов. В третьем матче с «Флоридой» (5:1) Никита поучаствовал в четырех из пяти голов команды — выдал три ассиста и забросил четвертую шайбу. В первой игре серии нападающий тоже неплохо себя проявил — «Тампа» выиграла 4:1, а Кучеров ассистировал на первую шайбу и вонзил третью.

Без него «молний» вообще могло не быть даже в полуфинале конференции. В седьмом матче с «Торонто Мейпл Ливз» в 1/4 финала (4:3) он сравнял счет и перевел игру в овертайм всего за 10 минут до сирены. В экстра-тайме «Тампа» дожала соперника.

Игорь Шестеркин

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» проводит неплохой плей-офф, но его команда может не дотянуть даже до финала конференции. Исход противостояния с «Каролиной Харрикейнз» решится в седьмом матче. При этом без Шестеркина серия могла закончиться еще раньше. Коэффициент на его победу в Конн Смайт Трофи — 30.0.

Игорь не провел еще ни одного «сухого» матча в плей-офф, но все равно смотрится надежно. За шесть игр с «Каролиной» россиянин оформил 185 спасений, благодаря чему «Рейнджерс» задержались в плей-офф.

А в шестой встрече Шестеркин к 37 сейвам добавил две голевые, причем это не первые ассисты Игоря в этом плей-офф. В четвертьфинальной серии с «Питтсбургом» он оформил одну передачу. Крутой перфоманс вратаря затащил «Нью-Йорк» в седьмой матч. Если команда пройдет дальше, то в этом будет большая заслуга россиянина.

Андрей Свечников

Форвард «Каролины» — в числе тех, кто усложняет жизнь Шестеркину. В пятой игре серии Андрей прибил «Нью-Йорк» третьей шайбой (3:1), правда это единственное голевое действие россиянина в серии. Свечников выглядит не слишком убедительно по всему плей-офф: за 13 игр набрал всего пять очков (4+1), из-за чего получает на льду не слишком много времени — в среднем 15-17 минут.

Верите, что Андрей все-таки зажжет и получит Конн Смайт Трофи? Котировка на него — 40.0. Свечникову надо будет мощно постараться, чтобы добраться до награды. Правда, сначала его «Каролине» надо разобраться с «Рейнджерс» в седьмой игре серии.

Артемий Панарин

Одноклубник Шестеркина проводит сложный плей-офф. Нападающий нестабильно выступает за «Нью-Йорк»: в 13 играх набрал 4+6, но при этом семь баллов — в первом раунде. С мощной «Каролиной» у Панарина не складывается — всего два ассиста и один гол за шесть игр. Игровое время Панарина тоже сократилось: вместо 20+ минут — 15-17.

Панарин — главный андердог среди русских претендентов на Конн Смайт Трофи. Коэффициент на его победу — 100. Но чтобы побороться за трофей, Артемий должен сначала выбраться из тени в собственной команде и пройти в следующий раунд плей-офф. Седьмой матч с «Каролиной» пройдет 31 мая.