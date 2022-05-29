Василевский, Кучеров или Шестеркин: кто из русских станет лучшим в плей-офф НХЛ?
Плей-офф НХЛ близится к развязке: уже 2 июня команды встретятся в финалах конференций. Поэтому уже сейчас можно присматриваться к фаворитам на Конн Смайт Трофи — награде самому ценному игроку плей-офф. Среди претендентов — несколько хоккеистов из России.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, кто из игроков с паспортом РФ поборется за приз.
Андрей Василевский
Вратарь «Тампы-Бэй» — фаворит среди россиян. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили возможности Василевского выиграть Конн Смайт Трофи коэффициентом 7.50. Среди всех игроков наименьшие котировки доступны только на Натана Маккинона (4.30), Кейла Макара (5.00) и Конора Макдэвида (5.50). При этом Андрей — лидер среди вратарей.
Команда россиянина уверенно вышла в финал Восточной конференции: разделалась с одним из фаворитов Кубка Стэнли «Флоридой» в четырех играх, а Василевский пропустил всего три шайбы. «Пантерз» ни в одной игре не забили «Тампе» больше одной шайбы, а в четвертом матче вообще не вскрыли соперника.
При этом работа у Василевского была — в одном только последнем матче на его счету 49 сейвов. Всего за серию Андрей совершил 152 спасения. С таким надежным вратарем «молнии» имеют неплохие шансы выиграть третий подряд Кубок Стэнли: коэффициент на это — 4.80. Меньше котировка только на «Колорадо Эвеланш». Если же Василевский сохранит форму, то точно сможет побороться за Конн Смайт Трофи.
Никита Кучеров
Одноклубник Андрея тоже проводит мощный плей-офф: за 11 игр забросил всего четыре шайбы, но выдал целых 11 голевых и всего набрал 15 баллов по системе «гол+пас». Коэффициент на победу в Конн Смайт Трофи — 7.50. Такая же котировка, как на Василевского. Русские из «Тампы» высоко оцениваются среди всех кандидатов на личную награду.
Кучеров не слишком много забивает, но выдал в плей-офф уже несколько выдающихся перформансов. В третьем матче с «Флоридой» (5:1) Никита поучаствовал в четырех из пяти голов команды — выдал три ассиста и забросил четвертую шайбу. В первой игре серии нападающий тоже неплохо себя проявил — «Тампа» выиграла 4:1, а Кучеров ассистировал на первую шайбу и вонзил третью.
Без него «молний» вообще могло не быть даже в полуфинале конференции. В седьмом матче с «Торонто Мейпл Ливз» в 1/4 финала (4:3) он сравнял счет и перевел игру в овертайм всего за 10 минут до сирены. В экстра-тайме «Тампа» дожала соперника.
Игорь Шестеркин
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» проводит неплохой плей-офф, но его команда может не дотянуть даже до финала конференции. Исход противостояния с «Каролиной Харрикейнз» решится в седьмом матче. При этом без Шестеркина серия могла закончиться еще раньше. Коэффициент на его победу в Конн Смайт Трофи — 30.0.
Игорь не провел еще ни одного «сухого» матча в плей-офф, но все равно смотрится надежно. За шесть игр с «Каролиной» россиянин оформил 185 спасений, благодаря чему «Рейнджерс» задержались в плей-офф.
А в шестой встрече Шестеркин к 37 сейвам добавил две голевые, причем это не первые ассисты Игоря в этом плей-офф. В четвертьфинальной серии с «Питтсбургом» он оформил одну передачу. Крутой перфоманс вратаря затащил «Нью-Йорк» в седьмой матч. Если команда пройдет дальше, то в этом будет большая заслуга россиянина.
Андрей Свечников
Форвард «Каролины» — в числе тех, кто усложняет жизнь Шестеркину. В пятой игре серии Андрей прибил «Нью-Йорк» третьей шайбой (3:1), правда это единственное голевое действие россиянина в серии. Свечников выглядит не слишком убедительно по всему плей-офф: за 13 игр набрал всего пять очков (4+1), из-за чего получает на льду не слишком много времени — в среднем 15-17 минут.
Верите, что Андрей все-таки зажжет и получит Конн Смайт Трофи? Котировка на него — 40.0. Свечникову надо будет мощно постараться, чтобы добраться до награды. Правда, сначала его «Каролине» надо разобраться с «Рейнджерс» в седьмой игре серии.
Артемий Панарин
Одноклубник Шестеркина проводит сложный плей-офф. Нападающий нестабильно выступает за «Нью-Йорк»: в 13 играх набрал 4+6, но при этом семь баллов — в первом раунде. С мощной «Каролиной» у Панарина не складывается — всего два ассиста и один гол за шесть игр. Игровое время Панарина тоже сократилось: вместо 20+ минут — 15-17.
Панарин — главный андердог среди русских претендентов на Конн Смайт Трофи. Коэффициент на его победу — 100. Но чтобы побороться за трофей, Артемий должен сначала выбраться из тени в собственной команде и пройти в следующий раунд плей-офф. Седьмой матч с «Каролиной» пройдет 31 мая.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0