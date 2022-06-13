Нужно побеждать, чтобы соперник не оторвался на критическое расстояние.

Сборная Бельгии проведет заключительный перед перерывом матч Лиги наций против Польши. Встреча между командами состоится в Варшаве на Национальном стадионе 14 июня 2022 года и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Ирфан Пельто из Боснии.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Польша — Бельгия 14 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Роберто Мартинеса. На победу сборной Бельгии можно поставить с коэффициентом 2.16, что примерно 46% вероятность исхода. Котировка на ничью — 3.40 (29%), самая высокая — на успех поляков (3.60 и 25%).

В последнем матче Польша здорово сыграла против Нидерландов и увезла из Роттердама ничью. Вариант 1Х предложено взять за 1.74.

В пяти из шести матчей на групповом этапе Лиги наций с участием команд забивалось больше двух мячей. На ТБ 2.5 коэффициент 2.05, на ТМ 2.5 — 1.83.

В первом круге соперники обменялись голами — «обе забьют» идет за 1.86, обратный исход доступен за 1.94.

У себя дома Бельгия на точный удар Левандовски ответила шестью голами. ИТБ2 (1.5) оценен котировкой 2.15, ИТМ2 (1.5) — 1.70. У Польши тот же рынок предложено оформить за 3.00 и 1.39 соответственно.

Польша — Бельгия: прогноз и анализ матча четвертого тура Лиги наций 14 июня 2022 года

Если в группе «смерти» Италия, Англия, Германия и Венгрия показывают вязкий и малорезультативный футбол, то квартет четыре — его полная противоположность. Команды часто забывают про оборону и играют безбашенно, подпитывая интерес болельщиков. Первый матч Бельгии и Польши до сих пор самый результативный на турнире, команды забили на двоих семь мячей.

Тот успех остается для команды Роберто Мартинеса единственным на турнире. Бельгии срочно нужно было оправдаться за разгромное поражение в первом туре от Нидерландов (1:4), а быстрый гол Левандовски только разжег в них пламя мести. Казалось, настолько мотивированные «красные дьяволы» соберут все очки в оставшихся до перерыва матчах, но уже в следующем они сыграли вничью с Уэльсом (1:1). Причем налицо невнимательность в конце встречи, в результате которой валлийцы сравняли счет.

Поляки провели очень яркий матч против Нидерландов, правда, едва не проиграли его со счета 2:0 — уже в добавленное время Мемфис Депай не реализовал пенальти. Сборная Чеслава Михневича 90 минут действовала очень самоотверженно и покалывала противника на контратаках, не боясь последствий. Наверняка в таком же стиле она сыграет против бельгийцев, тем более дома. Учитывая результативность команд и слабую игру в обороне, стоит рассмотреть вариант «ТБ 3.5 мяча» за приятный коэффициент 3.60.

Прогноз и ставка на матч Польша — Бельгия

Но лучше взять успех гостей с подстраховкой. Бельгии, безусловно, нужна победа в предстоящем матче, чтобы последние два тура Лиги наций не превратились для нее в формальность. В случае поражения или ничьей с Польшей Нидерланды практически смогут праздновать выход в плей-офф (разница рискует вырасти до пяти очков), а этого представить себе не сможет даже расслабившийся Кевин де Брейне.

Рекомендуемая ставка: победа Бельгии с форой (0) за 1.55.