Форвардам нужно отличиться больше одного раза.

14 июня в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная Англии постарается взять реванш у Венгрии на поражение в стартовом матче. Ответная встреча пройдет на стадионе «Молиньо» в Вулверхэмптоне и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет увидеть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит игру французский арбитр Клеман Тюрпен.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Англия — Венгрия 14 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом команду Гарета Саутгейта. На победу Англии можно поставить с коэффициентом 1.29, это примерно 77% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.10 (17%), успех Венгрии доступен за крупные 13.0 (6%).

Считаете, что «волшебные мадьяры» сотворят еще одну сенсацию? Вариант Х2 оценен в 3.60.

Можно подстраховать гостей ставкой с форой: Ф2(+1.5) идет за 1.95, Ф1(-1.5) — за 1.85.

В первом туре соперники на двоих забили всего один мяч и в целом по турниру играют не слишком результативно. На тотал больше 2.5 гола и на ТМ 2.5 коэффициенты одинаковые — 1.90.

Матч в Будапеште запомнился минимумом моментов у ворот венгерской сборной. Если верите, что на этот раз команды обменяются голами, то берите «обе забьют» за 2.65. Обратный исход доступен за 1.48.

Тотал больше 1.5 мяча сборной Англии оценен котировкой 1.50, ИТБ1 (2.5) — 2.55. Один точный удар венгров можно взять за 2.30.

Победа Англии в первом тайме и в матче идет за 1.78.

Англия — Венгрия: прогноз и анализ матча 4-го тура Лиги наций 14 июня 2022 года

Сборная Венгрии продолжает вырабатывать волшебство — скромный коллектив Марко Росси в трех играх против Англии, Италии и Германии набрал четыре очка и после первого круга держится на втором месте в группе смерти Лиги наций. В последней игре «волшебные мадьяры» дома сыграли вничью с Германией, и для них этот результат печален — они могли и должны были победить, если бы не Мануэль Нойер. Немецкий вратарь отразил шесть ударов в створ, пара спасений были действительно впечатляющие.

В параллельном матче Англия сыграла нескучный матч с Италией. Хотя он завершился 0:0, моментов команды создали очень приличное количество. У «Трех львов» было ощутимое преимущество — Кейн со Стерлингом на пару разрывали оборону соперника, но не хватило точного удара. Близок к голу был Мэйсон Маунт, но атакующий полузащитник «Челси» пробил в перекладину.

Видно, что англичане к середине турнира проснулись, стали играть если не продуктивнее, то явно интереснее и живее. В ближайшем матче это должно наконец принести ощутимый результат, потому что не забивать в пустые ворота в каждом матче невозможно. На то, что команда Саутгейта первой забьет два мяча в игре с Венгрией, коэффициент 1.56. На три гола котировка 2.60.

Прогноз и ставка на матч Англия — Венгрия

Для Англии в ближайшем матче задача не просто победить, а сделать это с запасом — отомстить за унизительное поражение в первом круге. Ни о какой недооценке соперника речи теперь не будет. Венгрия же сыграет в привычном для себя стиле — покажет смелый и задорный футбол. Ей терять нечего, за поражение от вице-чемпиона никто ругать не будет. Команды должны показать результативный футбол.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.60.