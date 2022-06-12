Германия играет со всеми 1:1. Сможет Манчини расколдовать соперника?

Прогнозы и ставки на матч Лиги наций Германия — Италия 13 июня 2022 года

Против оборонительной сборной Италии такой счет очень актуален.

Команды Ханс-Дитера Флика и Роберто Манчини встретятся спустя всего 10 дней после первого матча. Тогда соперники поделили очки и не впечатлили игрой. Теперь у них будет шанс исправиться. Насладиться этим восхитительным футбольным спектаклем вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч Германия — Италия

Главный матч четвертого тура группового этапа Лиги наций между Германией и Италией состоится 14 июня 2022 года в немецком Менхенгладбахе. Встречу примет домашний стадион гладбахской «Боруссии» — «Боруссия Парк». Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Иштван Ковач из Румынии.

Германия — Италия: прогноз и ставка на матч Лиги наций 13 июня 2022 года

Сборная Германии в этой Лиге наций будто работает над иллюзией магии на Земле. «Бундестим» трижды на групповом этапе сыграла вничью, и трижды с одинаковым счетом — 1:1. Если вспомнить, что за три месяца до начала турнира немцы в товарищеской игре разошлись «миром» с Нидерландами, то серия из одинаковых результатов достигнет четырех матчей.

Во всех матчах, за исключением последнего против Венгрии, Германия играла с топ-сборными. Италия и Англия — финалисты предыдущего Евро, Нидерланды вернули былую силу благодаря мудрости Луи ван Гала. В целом сыграть с этими соперниками вничью — неплохой результат для обновляющейся команды. Только исход матча против венгров такого эпитета не заслуживает.

Немцы приехали в Будапешт в статусе абсолютного фаворита, но выглядели значительно хуже соперника. Мануэлю Нойеру пришлось неоднократно спасать ворота, в то время как его партнеры за 90 минут только раз пробили в створ — будто не хотели забивать и рушить волшебный счет 1:1.

Конечно, ничего более стечения обстоятельств в частых ничьих сборной Германии нет. У команды полностью сохранилось только нападение — Вернер, Хаверц и Мюллер по-прежнему пугают защитников команд-соперников. А вот в полузащите и защите большинство игроков без большого опыта выступления за сборную и друг с другом, поэтому «Бундестим» не может показывать стабильные победные результаты.

Тем не менее букмекерская компания БЕТСИТИ считает абсолютным фаворитом команду Ханс-Дитера Флика. На триумф хозяев предложен коэффициент 1.75, это примерно 57% вероятности исхода. Успех Италии можно взять за 4.90 (17%), ничью — за 3.80 (26%).

Италия очень подходит для того, чтобы в очередной раз сыграть вничью. «Скуадра адзурра» в этой Лиге наций берет стройностью игры и чистым рассудком на протяжении 90 минут каждого матча. Голов в матчах с ее участием обычно немного. Учитывая, что предстоящая встреча станет последней перед долгожданным отдыхом, игроки вряд ли будут слишком уж сильно перенапрягаться — равенство на табло всех устроит.

Прогноз от «СЭ»: ничья за 3.80.

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