Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Германия — Италия: Доннарумма принесет «Скуадре адзурре» очередные очки в Лиге наций

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Германия — Италия 14 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Джанлуиджи Доннарумма, сборная Италии.
Фото Getty Images
Топовая сборная может вылететь.

14 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Германии сыграет с Италией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени на стадионе «Боруссия Парк», прямую трансляцию можно посмотреть на «Okko Спорт». Рассудит встречу бригада во главе с румынским арбитром Иштваном Ковачем.

Лига наций A. Группа 3
14 июн, 21:45. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Германия
Италия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия — Италия 14 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в Германию. Поставить на успех команды Ханса-Дитера Флика можно за 1.73, это примерно 57% вероятности. Победу Италии можно взять с коэффициентом 4.70 (21%), ничью — за 3.90 (32%).

Ставка «гости не проиграют» идет с котировкой 2.10.

Приблизить шансы гостей на победу можно при помощи форы — например, Ф1(-1.5) за 2.90 и Ф2(+1.5) за 1.42.

Сборная Германии четыре матча подряд играет вничью со счетом 1:1. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 6.90.

В этом розыгрыше Лиги наций вариант «обе забьют» заходил трижды у Германии и дважды в трех играх у Италии. На то, что соперники оформят хотя бы по голу, можно взять за 1.90.

Карим Бензема (сборная Франции). Франция — Хорватия: Бензема и Мбаппе спасут сборную от вылета из элиты

Германия — Италия: прогноз и анализ матча Лиги наций 14 июня 2022 года

Если считать мартовский товарищеский матч с Нидерландами, то «Бундестим» не могут победить уже четыре игры подряд. Голландцы, итальянцы, англичане, венгры — и везде ничьи с одинаковым счетом 1:1. При этом в половине случаев, против Венгрии и Италии, немцам приходилось отыгрываться. Расценивать это как наличие характера или как его отсутствие — решать Ханси Флику, но в любом случае он вряд ли доволен итогами.

Первый матч против Италии получился скучным и слабым по содержанию. По качеству игра точно не отвечала вывеске, немцы пропустили очень детский гол. Правда, забили тоже с относительной легкостью. Но поводов для радости нет — в обороне есть проблемы. Она из матча в матч стабильно допускает какую-нибудь глупость. Если верите, что немцы наконец сыграют без ляпов, поставьте на то, что Италия не забьет ни одного мяча. Коэффициент — 2.40.

Рахим Стерлинг, сборная Англии. Англия — Венгрия: Кейн и Стерлинг вспомнят, как забивать в матче против аутсайдера

У Италии получился насыщенный старт июня. Несмотря на общую ауру неудачи вокруг сборной и депрессию, результаты не такие уж и плохие. Самые важные встречи «Скуадра адзурра» уже проиграла — Финалиссима и чемпионат мира не для них. Но за пять матчей у Манчини всего одно поражение и лидерство в группе Лиги наций. Так себе утешение, но тоже результат. К тому же итальянцы идут медленно, но вперед: если сравнить встречу первого тура с Германией и матч третьего игрового дня с Англией, то прогресс определенно есть. Пусть не весь матч, а только минут 40, но смотреть на Италию приятно.

Кристиан Эриксен, сборная Дании. Дания — Австрия: чудеса команды Эриксена закончились?

Прогноз и ставка на матч Германия — Италия

Четвертый тур — это уже серьезно даже для Лиги наций, момент переломный. Италия занимает в группе первое место. Наберет хоть какие-то очки с Германией — будет в безопасности. А вот у «Бундестим» дела не очень — всего три очка и третье место, есть реальный риск спуститься на дивизион ниже. Загвоздка в том, что четвертый тур — последний перед долгим перерывом. Что перевесит — окончательная жажда отпуска или желание добыть три очка? Италии в гостях будет достаточно даже одного, и они сделают все возможное, чтобы добыть его.

Рекомендуемая ставка: «Италия не проиграет» за 2.15.

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
0
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Миранчука выгоняют из «Аталанты», Фомина ждут в Германии, а «Зенит» готов купить лучшего бомбардира «Сочи». Главные трансферные слухи на 13 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польша — Бельгия: де Брейне с партнерами останутся в гонке за Нидерландами
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости