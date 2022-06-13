Германия — Италия: Доннарумма принесет «Скуадре адзурре» очередные очки в Лиге наций
14 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Германии сыграет с Италией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени на стадионе «Боруссия Парк», прямую трансляцию можно посмотреть на «Okko Спорт». Рассудит встречу бригада во главе с румынским арбитром Иштваном Ковачем.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия — Италия 14 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в Германию. Поставить на успех команды Ханса-Дитера Флика можно за 1.73, это примерно 57% вероятности. Победу Италии можно взять с коэффициентом 4.70 (21%), ничью — за 3.90 (32%).
Ставка «гости не проиграют» идет с котировкой 2.10.
Приблизить шансы гостей на победу можно при помощи форы — например, Ф1(-1.5) за 2.90 и Ф2(+1.5) за 1.42.
Сборная Германии четыре матча подряд играет вничью со счетом 1:1. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 6.90.
В этом розыгрыше Лиги наций вариант «обе забьют» заходил трижды у Германии и дважды в трех играх у Италии. На то, что соперники оформят хотя бы по голу, можно взять за 1.90.
Германия — Италия: прогноз и анализ матча Лиги наций 14 июня 2022 года
Если считать мартовский товарищеский матч с Нидерландами, то «Бундестим» не могут победить уже четыре игры подряд. Голландцы, итальянцы, англичане, венгры — и везде ничьи с одинаковым счетом 1:1. При этом в половине случаев, против Венгрии и Италии, немцам приходилось отыгрываться. Расценивать это как наличие характера или как его отсутствие — решать Ханси Флику, но в любом случае он вряд ли доволен итогами.
Первый матч против Италии получился скучным и слабым по содержанию. По качеству игра точно не отвечала вывеске, немцы пропустили очень детский гол. Правда, забили тоже с относительной легкостью. Но поводов для радости нет — в обороне есть проблемы. Она из матча в матч стабильно допускает какую-нибудь глупость. Если верите, что немцы наконец сыграют без ляпов, поставьте на то, что Италия не забьет ни одного мяча. Коэффициент — 2.40.
У Италии получился насыщенный старт июня. Несмотря на общую ауру неудачи вокруг сборной и депрессию, результаты не такие уж и плохие. Самые важные встречи «Скуадра адзурра» уже проиграла — Финалиссима и чемпионат мира не для них. Но за пять матчей у Манчини всего одно поражение и лидерство в группе Лиги наций. Так себе утешение, но тоже результат. К тому же итальянцы идут медленно, но вперед: если сравнить встречу первого тура с Германией и матч третьего игрового дня с Англией, то прогресс определенно есть. Пусть не весь матч, а только минут 40, но смотреть на Италию приятно.
Прогноз и ставка на матч Германия — Италия
Четвертый тур — это уже серьезно даже для Лиги наций, момент переломный. Италия занимает в группе первое место. Наберет хоть какие-то очки с Германией — будет в безопасности. А вот у «Бундестим» дела не очень — всего три очка и третье место, есть реальный риск спуститься на дивизион ниже. Загвоздка в том, что четвертый тур — последний перед долгим перерывом. Что перевесит — окончательная жажда отпуска или желание добыть три очка? Италии в гостях будет достаточно даже одного, и они сделают все возможное, чтобы добыть его.
Рекомендуемая ставка: «Италия не проиграет» за 2.15.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0