Топовая сборная может вылететь.

14 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Германии сыграет с Италией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени на стадионе «Боруссия Парк», прямую трансляцию можно посмотреть на «Okko Спорт». Рассудит встречу бригада во главе с румынским арбитром Иштваном Ковачем.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия — Италия 14 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в Германию. Поставить на успех команды Ханса-Дитера Флика можно за 1.73, это примерно 57% вероятности. Победу Италии можно взять с коэффициентом 4.70 (21%), ничью — за 3.90 (32%).

Ставка «гости не проиграют» идет с котировкой 2.10.

Приблизить шансы гостей на победу можно при помощи форы — например, Ф1(-1.5) за 2.90 и Ф2(+1.5) за 1.42.

Сборная Германии четыре матча подряд играет вничью со счетом 1:1. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 6.90.

В этом розыгрыше Лиги наций вариант «обе забьют» заходил трижды у Германии и дважды в трех играх у Италии. На то, что соперники оформят хотя бы по голу, можно взять за 1.90.

Германия — Италия: прогноз и анализ матча Лиги наций 14 июня 2022 года

Если считать мартовский товарищеский матч с Нидерландами, то «Бундестим» не могут победить уже четыре игры подряд. Голландцы, итальянцы, англичане, венгры — и везде ничьи с одинаковым счетом 1:1. При этом в половине случаев, против Венгрии и Италии, немцам приходилось отыгрываться. Расценивать это как наличие характера или как его отсутствие — решать Ханси Флику, но в любом случае он вряд ли доволен итогами.

Первый матч против Италии получился скучным и слабым по содержанию. По качеству игра точно не отвечала вывеске, немцы пропустили очень детский гол. Правда, забили тоже с относительной легкостью. Но поводов для радости нет — в обороне есть проблемы. Она из матча в матч стабильно допускает какую-нибудь глупость. Если верите, что немцы наконец сыграют без ляпов, поставьте на то, что Италия не забьет ни одного мяча. Коэффициент — 2.40.

У Италии получился насыщенный старт июня. Несмотря на общую ауру неудачи вокруг сборной и депрессию, результаты не такие уж и плохие. Самые важные встречи «Скуадра адзурра» уже проиграла — Финалиссима и чемпионат мира не для них. Но за пять матчей у Манчини всего одно поражение и лидерство в группе Лиги наций. Так себе утешение, но тоже результат. К тому же итальянцы идут медленно, но вперед: если сравнить встречу первого тура с Германией и матч третьего игрового дня с Англией, то прогресс определенно есть. Пусть не весь матч, а только минут 40, но смотреть на Италию приятно.

Прогноз и ставка на матч Германия — Италия

Четвертый тур — это уже серьезно даже для Лиги наций, момент переломный. Италия занимает в группе первое место. Наберет хоть какие-то очки с Германией — будет в безопасности. А вот у «Бундестим» дела не очень — всего три очка и третье место, есть реальный риск спуститься на дивизион ниже. Загвоздка в том, что четвертый тур — последний перед долгим перерывом. Что перевесит — окончательная жажда отпуска или желание добыть три очка? Италии в гостях будет достаточно даже одного, и они сделают все возможное, чтобы добыть его.

Рекомендуемая ставка: «Италия не проиграет» за 2.15.