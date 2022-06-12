Хорватия свой шанс против сборной Каспера Хьюлманда уже использовала.

13 июня 2022 года состоится матч занимающих первое и второе места в группе 1 Лиги наций сборных Дании и Австрии. Встреча пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу испанский рефери Алехандро Хосе Эрнандес.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Дания — Австрия 13 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам матча. На победу Дании можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность исхода — 52%. Ничья доступна за 3.50 (28%), за чуть большие 4.20 (20%) — успех Австрии.

Команде Ральфа Рангника немного не хватило в первой встрече, чтобы набрать очки против датчан. Вариант «Австрия не проиграет» в предстоящей игре можно взять за 1.90.

В последних матчах с участием команд было забито меньше трех мячей. Тотал меньше 2.5 гола оценен котировкой 1.75, ТБ 2.5 — 2.07.

Если уверены, что соперники забьют хотя бы по одному мячу, берите обмен голами за 1.97. Обратный исход доступен за 1.83.

В четырех матчах из последних пяти Дания забивала по два и более мяча за игру. ИТБ1 (1.5) идет за 2.04, ИТМ1 (1.5) — за 1.78. У Австрии тот же рынок оценен коэффициентами 3.50 и 1.30 соответственно.

Победа одной из команд с разницей в один мяч — 2.30. Успех Дании — 3.50, триумф Австрии — 5.60.

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В первом очном матче на турнире победу праздновали датчане, но добыли они ее с трудом. Встреча сопровождалась странными событиями — началась на полтора часа позже из-за проблем с электричеством на стадионе Эрнста Хаппеля, а после на поле образовалась странная воронка довольно большого размера. Что касается самого матча, то победный гол полузащитник «Удинезе» и сборной Дании Йенс Ларсен забил только на 84-й минуте.

Несмотря на успех команды Каспера Хьюлманда, нельзя сказать, что датчане на 100% его заслужили. Они нанесли восемь ударов по воротам и шесть раз попали в створ, а еще один дальний выстрел Кристиана Эриксена на себя приняла штанга Патрика Пенца. Австрия отличилась единственным попаданием в цель после ошибки Каспера Шмейхеля, но нужно отметить, что хозяева были намного напористее в атаке, больше владели мячом (56 на 44) и пробили в сторону ворот соперника 17 раз. Супермомент не использовал Марко Арнаутович — обыграв Шмейхеля, он с нескольких метров ударил в стойку.

Австрия действовала не хуже, особенно у чужих ворот, а ее нацеленность на гол поразила. Поэтому есть отличный повод взять хотя бы один забитый «чудо-командой» мяч в предстоящей игре за 1.56. На то, что гости не отличатся, коэффициент 2.44.

Пусть датчане набрали шесть очков после трех матчей и лидируют в первой группе Лиги наций, нельзя назвать их футбол намного более привлекательным и выстроенным в сравнении с соперниками. Австрийцы во встречах против команды Каспера Хьюлманда и Франции доказали, что тоже вполне могут составить конкуренцию в борьбе за победу в квартете.

Прогноз и ставка на матч Дания — Австрия

Датчане достаточно успешно играют на домашнем стадионе — до поражения от Хорватии они шли на серии из пяти побед подряд, а из 15 последних встреч на «Паркене» выиграли 10. Конечно, против австрийцев — номинальных аутсайдеров группы ЛН — ребята Каспера Хьюлманда будут выжимать максимум.

Но и Австрия не приедет к сопернику с мыслью поскорее сдасться. Если команда Ральфа Рангника сыграет так же агрессивно, как и в первом матче между командами, тогда точно сможет рассчитывать на очки.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.97.