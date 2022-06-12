Дания — Австрия: чудеса команды Эриксена закончились?
13 июня 2022 года состоится матч занимающих первое и второе места в группе 1 Лиги наций сборных Дании и Австрии. Встреча пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию ищите на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу испанский рефери Алехандро Хосе Эрнандес.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Дания — Австрия 13 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам матча. На победу Дании можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность исхода — 52%. Ничья доступна за 3.50 (28%), за чуть большие 4.20 (20%) — успех Австрии.
Команде Ральфа Рангника немного не хватило в первой встрече, чтобы набрать очки против датчан. Вариант «Австрия не проиграет» в предстоящей игре можно взять за 1.90.
В последних матчах с участием команд было забито меньше трех мячей. Тотал меньше 2.5 гола оценен котировкой 1.75, ТБ 2.5 — 2.07.
Если уверены, что соперники забьют хотя бы по одному мячу, берите обмен голами за 1.97. Обратный исход доступен за 1.83.
В четырех матчах из последних пяти Дания забивала по два и более мяча за игру. ИТБ1 (1.5) идет за 2.04, ИТМ1 (1.5) — за 1.78. У Австрии тот же рынок оценен коэффициентами 3.50 и 1.30 соответственно.
Победа одной из команд с разницей в один мяч — 2.30. Успех Дании — 3.50, триумф Австрии — 5.60.
Дания — Австрия: прогноз и анализ матча 4-го тура Лиги наций 13 июня 2022 года
В первом очном матче на турнире победу праздновали датчане, но добыли они ее с трудом. Встреча сопровождалась странными событиями — началась на полтора часа позже из-за проблем с электричеством на стадионе Эрнста Хаппеля, а после на поле образовалась странная воронка довольно большого размера. Что касается самого матча, то победный гол полузащитник «Удинезе» и сборной Дании Йенс Ларсен забил только на 84-й минуте.
Несмотря на успех команды Каспера Хьюлманда, нельзя сказать, что датчане на 100% его заслужили. Они нанесли восемь ударов по воротам и шесть раз попали в створ, а еще один дальний выстрел Кристиана Эриксена на себя приняла штанга Патрика Пенца. Австрия отличилась единственным попаданием в цель после ошибки Каспера Шмейхеля, но нужно отметить, что хозяева были намного напористее в атаке, больше владели мячом (56 на 44) и пробили в сторону ворот соперника 17 раз. Супермомент не использовал Марко Арнаутович — обыграв Шмейхеля, он с нескольких метров ударил в стойку.
Австрия действовала не хуже, особенно у чужих ворот, а ее нацеленность на гол поразила. Поэтому есть отличный повод взять хотя бы один забитый «чудо-командой» мяч в предстоящей игре за 1.56. На то, что гости не отличатся, коэффициент 2.44.
Пусть датчане набрали шесть очков после трех матчей и лидируют в первой группе Лиги наций, нельзя назвать их футбол намного более привлекательным и выстроенным в сравнении с соперниками. Австрийцы во встречах против команды Каспера Хьюлманда и Франции доказали, что тоже вполне могут составить конкуренцию в борьбе за победу в квартете.
Прогноз и ставка на матч Дания — Австрия
Датчане достаточно успешно играют на домашнем стадионе — до поражения от Хорватии они шли на серии из пяти побед подряд, а из 15 последних встреч на «Паркене» выиграли 10. Конечно, против австрийцев — номинальных аутсайдеров группы ЛН — ребята Каспера Хьюлманда будут выжимать максимум.
Но и Австрия не приедет к сопернику с мыслью поскорее сдасться. Если команда Ральфа Рангника сыграет так же агрессивно, как и в первом матче между командами, тогда точно сможет рассчитывать на очки.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0