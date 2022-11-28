Нидерланды — Катар: кто-то верит, что хозяева ЧМ остановят Депая и Гакпо?
До сих пор не обеспечившая место в плей-офф сборная Нидерландов в последнем туре группового этапа чемпионата мира сыграет с потерявшими шансы на 1/8 хозяевами мундиаля — командой Катара. Игра состоится 29 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 17.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Нидерланды — Катар 29 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Нидерланды абсолютным фаворитом встречи. На победу «Оранье» можно поставить с небольшим коэффициентом 1.19, вероятность исхода — примерно 84%. Ничья доступна за 7.00 (14%), успех Катара — за громадные 24.0 (2%).
Получится ли у катарцев взять на домашнем турнире хотя бы одно очко? Вариант Х2 доступен за 5.40.
Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.51, ТМ 2.5 — 2.55. Достойный коэффициент на ТБ 3.5 — 2.28.
Эксперты убеждены, что голландцы забьют больше одного мяча — ИТБ1 (1.5) идет за 1.28, ИТБ1 (2.5) — за 1.87.
У Катара даже один гол предложено взять за крупные 2.20. На то, что хозяева чемпионата не отличатся в последнем матче, котировка — 1.67.
Пенальти можно взять за 2.40, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.
Наиболее вероятные авторы голов в составе Нидерландов — Мемфис Депай (1.70) и Коди Гакпо (1.90). За 2.20 предложено оформить результативный удар Стивена Бергвейна.
Гол из-за пределов штрафной оценен в 2.60 — в игре с Эквадором Гакпо забил как раз дальним ударом.
Нидерланды — Катар: прогноз и анализ матча ЧМ 29 ноября 2022 года
Катар полностью провалил домашний чемпионат мира: проиграл стартовые матчи Эквадору (0:2) с Сенегалом (1:3) и первым потерял шансы выйти из группы. Команда Феликса Санчеса Баса стала второй в истории после ЮАР-2010 хозяйкой мундиаля, не квалифицировавшейся в плей-офф. Правда, африканцы 12 лет назад набрали четыре очка и забили три мяча. У Катара может быть максимум три балла. И то это скорее розовые мечты, потому что играть предстоит с Нидерландами.
Голландцы пока тоже не поражают: выжали тяжелую победу над Сенегалом (2:0), но не удержали победный счет против Эквадора (1:1). При этом южноамериканцы имели больше моментов и по-хорошему должны были выиграть. Теперь команде Луи ван Гала необходимо победить и забить как можно больше — чтобы точно не пустить на первую строчку эквадорцев.
На то, что Нидерланды повторят за предыдущими соперниками Катара и победят ровно в два мяча, котировка — 3.90. На перевес в три гола коэффициент — 4.90.
Вряд ли у кого-то есть сомнения в успехе голландцев. Футболисты сборной Катара выглядели плюшевыми даже на фоне Сенегала и Эквадора, которые играли без особого рвения. Но даже в этих матчах защитники ближневосточной команды допускали грубейшие ошибки (достаточно пересмотреть первый гол африканцев), а нападающие и полузащитники пропадали в атаке — за две игры катарцы нанесли всего два удара в створ. Единственное светлое пятно этой сборной — Акрам Афиф, но форварду «Аль-Садда» в одиночку не сломить одну из лучших национальных команд Европы.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Катар
У сборной Нидерландов есть не только отличный шанс гарантировать себе первое место в группе, но и подтянуть статистику на фоне других топ-сборных турнира. У того же Гакпо появится возможность вырваться в лидеры гонки бомбардиров: на счету нападающего ПСВ сейчас два гола, а у лидирующих Мбаппе и Валенсии — по три мяча.
Катар занимает 50-е место в рейтинге ФИФА. В последних пяти матчах с командами близкого уровня Нидерланды забили 16 мячей — 3.2 за 90 минут. Похожего результата стоит ждать и сейчас.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2