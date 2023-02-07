Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: Рэшфорд и Бруну продолжат нервировать «Арсенал»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 8 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игроки «МЮ» Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш в матче АПЛ с «Ноттингемом».
Фото Global Look Press
У команды тен Хага 13 подряд домашних побед.

8 февраля в перенесенной игре восьмого тура АПЛ состоится дерби роз — «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лидсом». Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», рефери Саймон Хупер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально чемпионат Англии не показывают.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Лидс

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 8 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 1.50, вероятность исхода — примерно 65%. Успех «павлинов» доступен с котировкой 6.00 (15%) — это самый маловероятный результат. Ничья идет за 4.90 (20%).

В прошлом сезоне «красные дьяволы» дважды уверенно обыграли принципиального соперника — 5:1 и 4:2. К предстоящей встрече команды подошли, находясь на разных концах турнирной таблицы: «МЮ» идет третьим, «Лидс» — 17-м. Эксперты сомневаются в том, что андердог не проиграет. На рынок Х2 предложен внушительный коэффициент 2.70.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают серьезное преимущество хозяев:

• победа «МЮ» 2:0 идет за 7.70;

• успех 2:1 — 7.90;

• 1:0 — за 8.20.

В двух последних встречах друг с другом команды совместно наколотили по шесть мячей. Эксперты считают, что предстоящая игра тоже получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38.

Лионель Месси празднует победу на&nbsp;ЧМ-2022. Месси — лучший футболист в истории Аргентины? Победа на ЧМ-2022 помогла ему обойти Марадону

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: прогноз и анализ матча АПЛ 8 февраля 2023 года

«Красные дьяволы» находятся в неплохой форме: в последних восьми турах АПЛ одержали шесть побед, а проиграли только лидирующему «Арсеналу» (2:3). Если считать все турниры, то к игре с «Лидсом» манкунианцы подобрались на серии из четырех побед подряд: сломили «Кристал Пэлас» в чемпионате (2:1), дважды разобрались с «Ноттингемом» в полуфинале Кубка Лиги (3:0 и 2:0) и обыграли «Рединг» (3:1) в Кубке Англии.

Игра с «Лидсом» пройдет на стадионе манкунианцев «Олд Траффорд». На родной арене «красные дьяволы» выступают блестяще: одержали 13 побед подряд во всех турнирах. Последняя потеря очков на домашнем стадионе случилась еще в октябре — нулевая ничья с «Ньюкаслом».

Также «МЮ» все еще находится в чемпионской гонке: идет третьим и отстает от второго «Ман Сити» лишь на три очка. К тому же «горожане» столкнулись с проблемами юридического характера из-за финансовых нарушений. Вероятно, именно «красные дьяволы» сейчас главный конкурент «Арсенала».

Душан Влахович. «Салернитана» — «Ювентус»: Влахович и ди Мария побьют конкурента в борьбе за выживание?

Но у команды Эрика тен Хага есть проблемы в полузащите: надолго травмировался важный игрок основы Кристиан Эриксен, также из-за повреждений недоступны Донни ван де Бек и Скотт Мактоминай, а Каземиро не сыграет из-за дисквалификации. Для усиления средней линии на финише трансферного окна «МЮ» арендовал Марселя Забитцера из «Баварии». Австриец уже дебютировал: провел девять минут в матче чемпионата с «Кристал Пэлас», активно себя проявил и получил хорошие отзывы.

Зато отличную форму поддерживает Маркус Рэшфорд: в этом сезоне англичанин оформил уже 27 результативных действий (19+8) в 32 матчах во всех турнирах, а в последних семи турах АПЛ настрелял 6+1 по системе «гол+пас». Также хорошую игру показывает Бруну Фернандеш: у него 14 результативных действий (7+7) в этом сезоне.

Ждете яркой игры от хозяев? Индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 гола можно оформить за 1.51, ИТМ1 (1.5) — за 2.55.

«Лидс» идет 17-м, а отрыв от последнего места составляет жалкие три очка. Последнюю победу в АПЛ «павлины» одержали аж 5 ноября — переиграли «Борнмут» (4:3). С тех пор команда из Йоркшира потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью. А прямо перед матчем с «МЮ» из команды уволили главного тренера Джесси Марша.

Тибо Куртуа. «Аль-Ахли» — «Реал»: без Бензема и Куртуа у Мадрида нет шансов?

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

В прошлом сезоне соперники выдали два ярких матча, в которых «красные дьяволы» победили 5:1 и 4:2. Два последних домашних матча с «Лидсом» «Манчестер» выиграл с общим счетом 11:3. Но в этом сезоне оба коллектива не показывают чересчур высокую результативность: манкунианцы в среднем за матч забивают 1.6 гола в АПЛ. Больше двух мячей в чемпионате они оформили всего четыре раза. Также «МЮ» дома отлично играет в обороне: за последние 14 матчей во всех турнирах не пропустили в 10 играх, а всего за этот отрезок получили в свои ворота лишь пять мячей. «Лидс» же в среднем за игру оформляет 1.3 мяча, а за последние три тура выдавил лишь один гол.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.55.

0
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Ахли» — «Реал»: без Бензема и Куртуа у Мадрида нет шансов?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости