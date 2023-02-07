У команды тен Хага 13 подряд домашних побед.

8 февраля в перенесенной игре восьмого тура АПЛ состоится дерби роз — «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лидсом». Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», рефери Саймон Хупер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально чемпионат Англии не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 8 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 1.50, вероятность исхода — примерно 65%. Успех «павлинов» доступен с котировкой 6.00 (15%) — это самый маловероятный результат. Ничья идет за 4.90 (20%).

В прошлом сезоне «красные дьяволы» дважды уверенно обыграли принципиального соперника — 5:1 и 4:2. К предстоящей встрече команды подошли, находясь на разных концах турнирной таблицы: «МЮ» идет третьим, «Лидс» — 17-м. Эксперты сомневаются в том, что андердог не проиграет. На рынок Х2 предложен внушительный коэффициент 2.70.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают серьезное преимущество хозяев:

• победа «МЮ» 2:0 идет за 7.70;

• успех 2:1 — 7.90;

• 1:0 — за 8.20.

В двух последних встречах друг с другом команды совместно наколотили по шесть мячей. Эксперты считают, что предстоящая игра тоже получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38.

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: прогноз и анализ матча АПЛ 8 февраля 2023 года

«Красные дьяволы» находятся в неплохой форме: в последних восьми турах АПЛ одержали шесть побед, а проиграли только лидирующему «Арсеналу» (2:3). Если считать все турниры, то к игре с «Лидсом» манкунианцы подобрались на серии из четырех побед подряд: сломили «Кристал Пэлас» в чемпионате (2:1), дважды разобрались с «Ноттингемом» в полуфинале Кубка Лиги (3:0 и 2:0) и обыграли «Рединг» (3:1) в Кубке Англии.

Игра с «Лидсом» пройдет на стадионе манкунианцев «Олд Траффорд». На родной арене «красные дьяволы» выступают блестяще: одержали 13 побед подряд во всех турнирах. Последняя потеря очков на домашнем стадионе случилась еще в октябре — нулевая ничья с «Ньюкаслом».

Также «МЮ» все еще находится в чемпионской гонке: идет третьим и отстает от второго «Ман Сити» лишь на три очка. К тому же «горожане» столкнулись с проблемами юридического характера из-за финансовых нарушений. Вероятно, именно «красные дьяволы» сейчас главный конкурент «Арсенала».

Но у команды Эрика тен Хага есть проблемы в полузащите: надолго травмировался важный игрок основы Кристиан Эриксен, также из-за повреждений недоступны Донни ван де Бек и Скотт Мактоминай, а Каземиро не сыграет из-за дисквалификации. Для усиления средней линии на финише трансферного окна «МЮ» арендовал Марселя Забитцера из «Баварии». Австриец уже дебютировал: провел девять минут в матче чемпионата с «Кристал Пэлас», активно себя проявил и получил хорошие отзывы.

Зато отличную форму поддерживает Маркус Рэшфорд: в этом сезоне англичанин оформил уже 27 результативных действий (19+8) в 32 матчах во всех турнирах, а в последних семи турах АПЛ настрелял 6+1 по системе «гол+пас». Также хорошую игру показывает Бруну Фернандеш: у него 14 результативных действий (7+7) в этом сезоне.

Ждете яркой игры от хозяев? Индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 гола можно оформить за 1.51, ИТМ1 (1.5) — за 2.55.

«Лидс» идет 17-м, а отрыв от последнего места составляет жалкие три очка. Последнюю победу в АПЛ «павлины» одержали аж 5 ноября — переиграли «Борнмут» (4:3). С тех пор команда из Йоркшира потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью. А прямо перед матчем с «МЮ» из команды уволили главного тренера Джесси Марша.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

В прошлом сезоне соперники выдали два ярких матча, в которых «красные дьяволы» победили 5:1 и 4:2. Два последних домашних матча с «Лидсом» «Манчестер» выиграл с общим счетом 11:3. Но в этом сезоне оба коллектива не показывают чересчур высокую результативность: манкунианцы в среднем за матч забивают 1.6 гола в АПЛ. Больше двух мячей в чемпионате они оформили всего четыре раза. Также «МЮ» дома отлично играет в обороне: за последние 14 матчей во всех турнирах не пропустили в 10 играх, а всего за этот отрезок получили в свои ворота лишь пять мячей. «Лидс» же в среднем за игру оформляет 1.3 мяча, а за последние три тура выдавил лишь один гол.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.55.