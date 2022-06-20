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Сегодня, 18:15

Два гола после 80-й минуты принесли клиенту букмекера свыше 200 000 рублей

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Жирона».
Фото Global Look Press
Зашел экспресс с коэффициентом больше 53.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал богаче на 214 434 рубля благодаря выверенной ставке на три футбольных матча. В каждом из них он выбрал разные условия, одно из которых было оценено мощной котировкой 5.70. Итоговый коэффициент составил 53.6085 — чтобы выиграть больше 200 000 рублей, игроку оказалось достаточно поставить 4000 рублей.

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В победный купон вышли следующие события:

«Славия Мозырь» — «Минск», обе забьют и ТБ 4.5 — 5.70 (счет — 4:2)

«Олессун» — «Волеренга», обе забьют и ТБ 3.5 — 2.85 (счет — 2:2)

«Тенерифе» — «Жирона», П2 — 3.30 (счет — 1:3)

Итоговый коэффициент: 5.70 х 2.85 х 3.30 = 53.6085

Автора спасли голы после 80-й минуты

Человек, который изобрел замечательный экспресс, явно кропотливо подбирал события. Он взял три матча команд из разных стран и оформил нетривиальные варианты для ставки. Неудивительно, что безболезненнее остальных зашел последний — на победу «Жироны» во встрече с «Тенерифе». Команды бились за право подняться в Примеру и в первом матче сыграли 0:0. А во втором исход решил автогол, забитый защитником хозяев Хосе Леоном на 68-й минуте. В конце игры жирондинцы лишь закрепили преимущество.

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Намного более впечатляюще складывались две другие встречи. В матче 10-го тура норвежского чемпионата «Олессун» — «Волеренга» клиент взял голы обеих команд и тотал больше 3.5 мяча. Хозяева к 67-й минуте повели 2:0, а гости устращающе накатывали на чужие ворота. В результате удача улыбнулась им на 82-й — Якоб Энг с передачи вышедшего за минуту до этого Фредерика Йенсена забил один мяч, — а спустя 180 секунд Иван Насберг сравнял счет.

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Самая волнительная ставка с коэффициентом 5.70 была сделана в матче «Славия Мозырь» — «Минск» на «обе забьют» и минимум пять мячей. Первое условие было выполнено еще до исхода получаса игры, а тайм завершился со счетом 2:1. Однако после этого команды замолчали и отказывались забивать. Автору нужны были два гола, но на таймере уже горела 80-я минута. И все-таки соперники убойно провели концовку игры — обменялись точными ударами и принесли клиенту букмекера больше 200 000 рублей.

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Неделя

Группа Е чемпионата мира: Германия Нойера схлестнется с молодой Испанией Гави
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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