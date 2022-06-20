Два гола после 80-й минуты принесли клиенту букмекера свыше 200 000 рублей

Зашел экспресс с коэффициентом больше 53.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал богаче на 214 434 рубля благодаря выверенной ставке на три футбольных матча. В каждом из них он выбрал разные условия, одно из которых было оценено мощной котировкой 5.70. Итоговый коэффициент составил 53.6085 — чтобы выиграть больше 200 000 рублей, игроку оказалось достаточно поставить 4000 рублей.

В победный купон вышли следующие события:

«Славия Мозырь» — «Минск», обе забьют и ТБ 4.5 — 5.70 (счет — 4:2)

«Олессун» — «Волеренга», обе забьют и ТБ 3.5 — 2.85 (счет — 2:2)

«Тенерифе» — «Жирона», П2 — 3.30 (счет — 1:3)

Итоговый коэффициент: 5.70 х 2.85 х 3.30 = 53.6085

Автора спасли голы после 80-й минуты

Человек, который изобрел замечательный экспресс, явно кропотливо подбирал события. Он взял три матча команд из разных стран и оформил нетривиальные варианты для ставки. Неудивительно, что безболезненнее остальных зашел последний — на победу «Жироны» во встрече с «Тенерифе». Команды бились за право подняться в Примеру и в первом матче сыграли 0:0. А во втором исход решил автогол, забитый защитником хозяев Хосе Леоном на 68-й минуте. В конце игры жирондинцы лишь закрепили преимущество.

Намного более впечатляюще складывались две другие встречи. В матче 10-го тура норвежского чемпионата «Олессун» — «Волеренга» клиент взял голы обеих команд и тотал больше 3.5 мяча. Хозяева к 67-й минуте повели 2:0, а гости устращающе накатывали на чужие ворота. В результате удача улыбнулась им на 82-й — Якоб Энг с передачи вышедшего за минуту до этого Фредерика Йенсена забил один мяч, — а спустя 180 секунд Иван Насберг сравнял счет.

Самая волнительная ставка с коэффициентом 5.70 была сделана в матче «Славия Мозырь» — «Минск» на «обе забьют» и минимум пять мячей. Первое условие было выполнено еще до исхода получаса игры, а тайм завершился со счетом 2:1. Однако после этого команды замолчали и отказывались забивать. Автору нужны были два гола, но на таймере уже горела 80-я минута. И все-таки соперники убойно провели концовку игры — обменялись точными ударами и принесли клиенту букмекера больше 200 000 рублей.