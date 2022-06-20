Два гола после 80-й минуты принесли клиенту букмекера свыше 200 000 рублей
Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал богаче на 214 434 рубля благодаря выверенной ставке на три футбольных матча. В каждом из них он выбрал разные условия, одно из которых было оценено мощной котировкой 5.70. Итоговый коэффициент составил 53.6085 — чтобы выиграть больше 200 000 рублей, игроку оказалось достаточно поставить 4000 рублей.
В победный купон вышли следующие события:
«Славия Мозырь» — «Минск», обе забьют и ТБ 4.5 — 5.70 (счет — 4:2)
«Олессун» — «Волеренга», обе забьют и ТБ 3.5 — 2.85 (счет — 2:2)
«Тенерифе» — «Жирона», П2 — 3.30 (счет — 1:3)
Итоговый коэффициент: 5.70 х 2.85 х 3.30 = 53.6085
Автора спасли голы после 80-й минуты
Человек, который изобрел замечательный экспресс, явно кропотливо подбирал события. Он взял три матча команд из разных стран и оформил нетривиальные варианты для ставки. Неудивительно, что безболезненнее остальных зашел последний — на победу «Жироны» во встрече с «Тенерифе». Команды бились за право подняться в Примеру и в первом матче сыграли 0:0. А во втором исход решил автогол, забитый защитником хозяев Хосе Леоном на 68-й минуте. В конце игры жирондинцы лишь закрепили преимущество.
Намного более впечатляюще складывались две другие встречи. В матче 10-го тура норвежского чемпионата «Олессун» — «Волеренга» клиент взял голы обеих команд и тотал больше 3.5 мяча. Хозяева к 67-й минуте повели 2:0, а гости устращающе накатывали на чужие ворота. В результате удача улыбнулась им на 82-й — Якоб Энг с передачи вышедшего за минуту до этого Фредерика Йенсена забил один мяч, — а спустя 180 секунд Иван Насберг сравнял счет.
Самая волнительная ставка с коэффициентом 5.70 была сделана в матче «Славия Мозырь» — «Минск» на «обе забьют» и минимум пять мячей. Первое условие было выполнено еще до исхода получаса игры, а тайм завершился со счетом 2:1. Однако после этого команды замолчали и отказывались забивать. Автору нужны были два гола, но на таймере уже горела 80-я минута. И все-таки соперники убойно провели концовку игры — обменялись точными ударами и принесли клиенту букмекера больше 200 000 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0