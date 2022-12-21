«Оттава» — «Вашингтон»: Овечкин продолжит гонку за лучшим снайпером НХЛ
23 декабря команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с одним из аутсайдеров Восточной конференции «Оттавой Сенаторз». Матч пройдет на арене «Канадиен Тайр-центр», начало — в 3.00 по московскому времени. В России не показывают игры НХЛ.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 23 декабря 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у команд равные шансы на победу: поставить на успех «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.50, вероятность — около 40%. Победа хозяев доступна с такой же котировкой. Ничья идет за 4.00 (20%).
Рынок на победу любой из команд с учетом овертайма или серии буллитов предложен за 1.90.
Коллективы уже встречались в этом сезоне — 21 октября «Оттава» разнесла соперника 5:2. Причем и в последней встрече прошлого сезона «Сенаторз» без проблем справились с «Кэпс» — разгромили 4:1. Считаете, что в предстоящем матче гости как минимум не уступят? Этот рынок оценен в 1.49.
Аналитики допускают, что матч может получиться результативным. Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) можно взять за 1.90, Ф2(0) — тоже за 1.90.
«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 23 декабря 2022 года
Команда из столицы США подходит к матчу в отличной форме: «Вашингтон» проиграл лишь однажды за восемь последних матчей — уступил второй команде «Запада» «Далласу». В остальных семи играх коллектив Александра Овечкина оформил шесть побед в основное время, а до овертайма довел только встречу с «Детройтом».
Благодаря мощной серии «Кэпиталз» приблизились к зоне плей-офф, хотя и до сих пор остаются вне топ-8 «Востока». Команда с 39 очками идет девятой, но столько же баллов и у «Нью-Йорк Айлендерс» с восьмого места.
«Вашингтон» показывает неплохую результативность: за восемь последних матчей лишь раз забросил меньше трех шайб — как раз в проигранной встрече с «Далласом», а в пяти играх оформил минимум четыре гола за основное время. Хорошую форму набрал Овечкин: россиянин настрелял 11 результативных баллов в семи последних играх, а всего у него уже 36 набранных очков в этом сезоне.
Ждете еще одну яркую игру от гостей? Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2.5 гола можно оформить за 1.52, ИТМ2 (2.5) — за 2.43.
«Оттава» же выступает нестабильно, но хотя бы прервала грустную серию октября — ноября: тогда команда проиграла в 11 из 13 матчей. Сейчас «Сенаторз» тоже уступили в двух последних играх, но до этого оформили две победы подряд. Правда, команда Ди Джей Смита все равно идет только 14-й на «Востоке» и уже серьезно отдалилась от зоны плей-офф.
Также команда — одна из 15 в НХЛ, которая уже пробила 100 пропущенных шайб в этом сезоне. За 32 матча «Оттава» получила уже 103 гола в свои ворота, в среднем это 3.2 шайбы за матч.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 23 декабря 2022 года
Команда Овечкина подходит к матчу явным фаворитом: «Вашингтон» идет на отличной серии только с одним поражением за восемь последних матчей и показывает хорошую результативность — лишь раз на этом отрезке забил меньше трех. В среднем же по сезону «Кэпс» забрасывают 3.1 шайбы за матч. Вдобавок прекрасную форму набрал Овечкин: наколотил 11 результативных действий в семи последних играх и с 20 голами влез уже на восьмое место в гонке снайперов. «Оттава» же немало пропускает — 3.2 шайбы в среднем за матч, а за три последние игры получила 12 голов в свои ворота.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.52.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2