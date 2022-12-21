23 декабря команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с одним из аутсайдеров Восточной конференции «Оттавой Сенаторз». Матч пройдет на арене «Канадиен Тайр-центр», начало — в 3.00 по московскому времени. В России не показывают игры НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 23 декабря 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у команд равные шансы на победу: поставить на успех «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.50, вероятность — около 40%. Победа хозяев доступна с такой же котировкой. Ничья идет за 4.00 (20%).

Рынок на победу любой из команд с учетом овертайма или серии буллитов предложен за 1.90.

Коллективы уже встречались в этом сезоне — 21 октября «Оттава» разнесла соперника 5:2. Причем и в последней встрече прошлого сезона «Сенаторз» без проблем справились с «Кэпс» — разгромили 4:1. Считаете, что в предстоящем матче гости как минимум не уступят? Этот рынок оценен в 1.49.

Аналитики допускают, что матч может получиться результативным. Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) можно взять за 1.90, Ф2(0) — тоже за 1.90.

«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 23 декабря 2022 года

Команда из столицы США подходит к матчу в отличной форме: «Вашингтон» проиграл лишь однажды за восемь последних матчей — уступил второй команде «Запада» «Далласу». В остальных семи играх коллектив Александра Овечкина оформил шесть побед в основное время, а до овертайма довел только встречу с «Детройтом».

Благодаря мощной серии «Кэпиталз» приблизились к зоне плей-офф, хотя и до сих пор остаются вне топ-8 «Востока». Команда с 39 очками идет девятой, но столько же баллов и у «Нью-Йорк Айлендерс» с восьмого места.

«Вашингтон» показывает неплохую результативность: за восемь последних матчей лишь раз забросил меньше трех шайб — как раз в проигранной встрече с «Далласом», а в пяти играх оформил минимум четыре гола за основное время. Хорошую форму набрал Овечкин: россиянин настрелял 11 результативных баллов в семи последних играх, а всего у него уже 36 набранных очков в этом сезоне.

Ждете еще одну яркую игру от гостей? Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2.5 гола можно оформить за 1.52, ИТМ2 (2.5) — за 2.43.

«Оттава» же выступает нестабильно, но хотя бы прервала грустную серию октября — ноября: тогда команда проиграла в 11 из 13 матчей. Сейчас «Сенаторз» тоже уступили в двух последних играх, но до этого оформили две победы подряд. Правда, команда Ди Джей Смита все равно идет только 14-й на «Востоке» и уже серьезно отдалилась от зоны плей-офф.

Также команда — одна из 15 в НХЛ, которая уже пробила 100 пропущенных шайб в этом сезоне. За 32 матча «Оттава» получила уже 103 гола в свои ворота, в среднем это 3.2 шайбы за матч.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 23 декабря 2022 года

Команда Овечкина подходит к матчу явным фаворитом: «Вашингтон» идет на отличной серии только с одним поражением за восемь последних матчей и показывает хорошую результативность — лишь раз на этом отрезке забил меньше трех. В среднем же по сезону «Кэпс» забрасывают 3.1 шайбы за матч. Вдобавок прекрасную форму набрал Овечкин: наколотил 11 результативных действий в семи последних играх и с 20 голами влез уже на восьмое место в гонке снайперов. «Оттава» же немало пропускает — 3.2 шайбы в среднем за матч, а за три последние игры получила 12 голов в свои ворота.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.52.