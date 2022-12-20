«МЮ» — «Бернли»: изгнание Роналду не поможет манкунианцам в первом матче после ЧМ
21 декабря — всего через три дня после финала чемпионата мира по футболу — «Манчестер Юнайтед» сразится за четвертьфинал Кубка английской лиги с «Бернли». Игра 1/8 турнира состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Грэм Скотт. В России трансляция встречи недоступна.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка английской лиги «МЮ» — «Бернли» 21 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» абсолютным фаворитом. На победу манкунианцев в основное время можно поставить за 1.44, вероятность исхода — приблизительно 69%. Успех «Бернли» доступен за 7.20 (11%), ничья — за 4.90 (20%).
На то, то гости не уступят по итогам 90 минут, котировка — 2.90.
В трех последних матчах перед перерывом на мундиаль у «МЮ» проходил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.28.
Эксперты не сомневаются, что команда тен Хага забьет сопернику минимум дважды: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.49. Можете повысить коэффициент и за 2.55 взять ИТБ1 (2.5).
Пенальти в основное время идет за 2.40, проход «МЮ» в серии 11-метровых — за 8.30, «Бернли» — за 8.40.
Соперники встречались в начале 2022 года, когда бордовые еще играли в АПЛ. Матч второго круга сезона-2021/22 завершился 1:1, а «Бернли» выиграл второй тайм. На то, что ребята Венсана Компани побьют противника хотя бы в одной половине игры, котировка — 3.40.
Выход «МЮ» в следующий раунд доступен за 1.25, «Бернли» — за 4.20.
«МЮ» — «Бернли»: прогноз и анализ матча 1/8 Кубка английской лиги 21 декабря 2022 года
«Манчестер Юнайтед», как и другие топ-клубы, больше месяца не проводил официальных матчей. Последняя игра состоялась 13 ноября в АПЛ против «Фулхэма» (2:1), после чего некоторые игроки уехали в отпуск, а остальные отправились на чемпионат мира в Катар. Манкунианцы, к слову, делегировали в разные сборные 14 человек.
В каком состоянии футболисты вернулись в расположение и насколько готовы рвать жилы в третьем по статусности турнире Англии — загадка. Лисандро Мартинес еще долго будет праздновать чемпионство с Аргентиной, Варан прошел весь путь на турнире с Францией и тоже нуждается в отдыхе (тем более у него есть повреждение). Возможно, время, чтобы отойти от тяжелых поражений, потребуется Антони, Рэшфорду, Фреду, Магуайру, Шоу, Фернандешу и Далоту. В общем, против «Бернли» выйдет совсем не основной состав.
Пока футболисты «МЮ» развлекались в Катаре и проводили легкие сборы в Испании, игроки «Бернли» усердно трудились. Рестарт Чемпионшипа случился 10 декабря, поэтому бордовые уже провели два матча — обыграли «КПР» (3:0) и «Мидлсбро» (3:1). Благодаря этим успехам команда Венсана Компани сохранила лидерство в турнире с отрывом в три очка от «Шеффилд Юнайтед».
Именно главный соперник нанес «Бернли» единственное поражение за 22 последних матча во всех соревнованиях. Но даже в той встрече бордовые отличились, а их голевая серия достигла уже 22 игр. На то, что в матче Кубка лиги клуб из Ланкашира обменяется голами с «МЮ», котировка — 1.84.
Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Бернли»
Манкунианцы пережили неприятное расставание с Роналду, и теперь в команде должна быть стерильная атмосфера, которая поможет добиваться результатов. Но не факт, что у «Красных дьяволов» получится достичь цели во встрече с «Бернли». Многие игроки основы только вернулись после тяжелого чемпионата мира и будут не в форме. Смешанному составу всегда нужно время, чтобы адаптироваться.
«Бернли» уже провел несколько игр и выглядел здорово — добился двух крупных побед. А еще есть один немаловажный фактор — мотивация. Бордовые будут заряжены обыграть топового соперника вне зависимости от престижности турнира. А вот «МЮ» будет тяжело настроиться на команду из Чемпионшипа, еще и в Кубке лиги.
Рекомендуемая ставка: «Бернли» победит с форой (+1.5) за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2