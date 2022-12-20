Прогнозы на спорт
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«МЮ» — «Бернли»: изгнание Роналду не поможет манкунианцам в первом матче после ЧМ

Прогноз и ставка на матч Кубка английской лиги «МЮ» — «Бернли» 21 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Хотя без токсичного португальца будет проще.

21 декабря — всего через три дня после финала чемпионата мира по футболу — «Манчестер Юнайтед» сразится за четвертьфинал Кубка английской лиги с «Бернли». Игра 1/8 турнира состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Грэм Скотт. В России трансляция встречи недоступна.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
21 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Бернли

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка английской лиги «МЮ» — «Бернли» 21 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» абсолютным фаворитом. На победу манкунианцев в основное время можно поставить за 1.44, вероятность исхода — приблизительно 69%. Успех «Бернли» доступен за 7.20 (11%), ничья — за 4.90 (20%).

На то, то гости не уступят по итогам 90 минут, котировка — 2.90.

В трех последних матчах перед перерывом на мундиаль у «МЮ» проходил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.28.

Эксперты не сомневаются, что команда тен Хага забьет сопернику минимум дважды: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.49. Можете повысить коэффициент и за 2.55 взять ИТБ1 (2.5).

Сборная Аргентины празднует победу. Голевое безумие Месси и Мбаппе в финале ЧМ принесло игроку букмекера 3 500 000 рублей

Пенальти в основное время идет за 2.40, проход «МЮ» в серии 11-метровых — за 8.30, «Бернли» — за 8.40.

Соперники встречались в начале 2022 года, когда бордовые еще играли в АПЛ. Матч второго круга сезона-2021/22 завершился 1:1, а «Бернли» выиграл второй тайм. На то, что ребята Венсана Компани побьют противника хотя бы в одной половине игры, котировка — 3.40.

Выход «МЮ» в следующий раунд доступен за 1.25, «Бернли» — за 4.20.

«МЮ» — «Бернли»: прогноз и анализ матча 1/8 Кубка английской лиги 21 декабря 2022 года

«Манчестер Юнайтед», как и другие топ-клубы, больше месяца не проводил официальных матчей. Последняя игра состоялась 13 ноября в АПЛ против «Фулхэма» (2:1), после чего некоторые игроки уехали в отпуск, а остальные отправились на чемпионат мира в Катар. Манкунианцы, к слову, делегировали в разные сборные 14 человек.

Килиан Мбаппе. Франция с Мбаппе снова в топе, у России почти нет шансов. Кто фаворит ЧМ-2026?

В каком состоянии футболисты вернулись в расположение и насколько готовы рвать жилы в третьем по статусности турнире Англии — загадка. Лисандро Мартинес еще долго будет праздновать чемпионство с Аргентиной, Варан прошел весь путь на турнире с Францией и тоже нуждается в отдыхе (тем более у него есть повреждение). Возможно, время, чтобы отойти от тяжелых поражений, потребуется Антони, Рэшфорду, Фреду, Магуайру, Шоу, Фернандешу и Далоту. В общем, против «Бернли» выйдет совсем не основной состав.

Пока футболисты «МЮ» развлекались в Катаре и проводили легкие сборы в Испании, игроки «Бернли» усердно трудились. Рестарт Чемпионшипа случился 10 декабря, поэтому бордовые уже провели два матча — обыграли «КПР» (3:0) и «Мидлсбро» (3:1). Благодаря этим успехам команда Венсана Компани сохранила лидерство в турнире с отрывом в три очка от «Шеффилд Юнайтед».

Именно главный соперник нанес «Бернли» единственное поражение за 22 последних матча во всех соревнованиях. Но даже в той встрече бордовые отличились, а их голевая серия достигла уже 22 игр. На то, что в матче Кубка лиги клуб из Ланкашира обменяется голами с «МЮ», котировка — 1.84.

Лионель Месси с&nbsp;Кубком мира. БЕТСИТИ подвел итоги ЧМ-22: 28 млн рублей с пяти ставок, Англия — Иран — самый прибыльный матч для игроков

Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Бернли»

Манкунианцы пережили неприятное расставание с Роналду, и теперь в команде должна быть стерильная атмосфера, которая поможет добиваться результатов. Но не факт, что у «Красных дьяволов» получится достичь цели во встрече с «Бернли». Многие игроки основы только вернулись после тяжелого чемпионата мира и будут не в форме. Смешанному составу всегда нужно время, чтобы адаптироваться.

«Бернли» уже провел несколько игр и выглядел здорово — добился двух крупных побед. А еще есть один немаловажный фактор — мотивация. Бордовые будут заряжены обыграть топового соперника вне зависимости от престижности турнира. А вот «МЮ» будет тяжело настроиться на команду из Чемпионшипа, еще и в Кубке лиги.

Рекомендуемая ставка: «Бернли» победит с форой (+1.5) за 1.71.

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на газ на уровне €180
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франция с Мбаппе снова в топе, у России почти нет шансов. Кто фаворит ЧМ-2026?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости