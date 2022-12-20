Хотя без токсичного португальца будет проще.

21 декабря — всего через три дня после финала чемпионата мира по футболу — «Манчестер Юнайтед» сразится за четвертьфинал Кубка английской лиги с «Бернли». Игра 1/8 турнира состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Грэм Скотт. В России трансляция встречи недоступна.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка английской лиги «МЮ» — «Бернли» 21 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» абсолютным фаворитом. На победу манкунианцев в основное время можно поставить за 1.44, вероятность исхода — приблизительно 69%. Успех «Бернли» доступен за 7.20 (11%), ничья — за 4.90 (20%).

На то, то гости не уступят по итогам 90 минут, котировка — 2.90.

В трех последних матчах перед перерывом на мундиаль у «МЮ» проходил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.28.

Эксперты не сомневаются, что команда тен Хага забьет сопернику минимум дважды: ИТБ1 (1.5) доступен за 1.49. Можете повысить коэффициент и за 2.55 взять ИТБ1 (2.5).

Пенальти в основное время идет за 2.40, проход «МЮ» в серии 11-метровых — за 8.30, «Бернли» — за 8.40.

Соперники встречались в начале 2022 года, когда бордовые еще играли в АПЛ. Матч второго круга сезона-2021/22 завершился 1:1, а «Бернли» выиграл второй тайм. На то, что ребята Венсана Компани побьют противника хотя бы в одной половине игры, котировка — 3.40.

Выход «МЮ» в следующий раунд доступен за 1.25, «Бернли» — за 4.20.

«МЮ» — «Бернли»: прогноз и анализ матча 1/8 Кубка английской лиги 21 декабря 2022 года

«Манчестер Юнайтед», как и другие топ-клубы, больше месяца не проводил официальных матчей. Последняя игра состоялась 13 ноября в АПЛ против «Фулхэма» (2:1), после чего некоторые игроки уехали в отпуск, а остальные отправились на чемпионат мира в Катар. Манкунианцы, к слову, делегировали в разные сборные 14 человек.

В каком состоянии футболисты вернулись в расположение и насколько готовы рвать жилы в третьем по статусности турнире Англии — загадка. Лисандро Мартинес еще долго будет праздновать чемпионство с Аргентиной, Варан прошел весь путь на турнире с Францией и тоже нуждается в отдыхе (тем более у него есть повреждение). Возможно, время, чтобы отойти от тяжелых поражений, потребуется Антони, Рэшфорду, Фреду, Магуайру, Шоу, Фернандешу и Далоту. В общем, против «Бернли» выйдет совсем не основной состав.

Пока футболисты «МЮ» развлекались в Катаре и проводили легкие сборы в Испании, игроки «Бернли» усердно трудились. Рестарт Чемпионшипа случился 10 декабря, поэтому бордовые уже провели два матча — обыграли «КПР» (3:0) и «Мидлсбро» (3:1). Благодаря этим успехам команда Венсана Компани сохранила лидерство в турнире с отрывом в три очка от «Шеффилд Юнайтед».

Именно главный соперник нанес «Бернли» единственное поражение за 22 последних матча во всех соревнованиях. Но даже в той встрече бордовые отличились, а их голевая серия достигла уже 22 игр. На то, что в матче Кубка лиги клуб из Ланкашира обменяется голами с «МЮ», котировка — 1.84.

Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Бернли»

Манкунианцы пережили неприятное расставание с Роналду, и теперь в команде должна быть стерильная атмосфера, которая поможет добиваться результатов. Но не факт, что у «Красных дьяволов» получится достичь цели во встрече с «Бернли». Многие игроки основы только вернулись после тяжелого чемпионата мира и будут не в форме. Смешанному составу всегда нужно время, чтобы адаптироваться.

«Бернли» уже провел несколько игр и выглядел здорово — добился двух крупных побед. А еще есть один немаловажный фактор — мотивация. Бордовые будут заряжены обыграть топового соперника вне зависимости от престижности турнира. А вот «МЮ» будет тяжело настроиться на команду из Чемпионшипа, еще и в Кубке лиги.

Рекомендуемая ставка: «Бернли» победит с форой (+1.5) за 1.71.