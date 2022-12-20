«Металлург» — «Адмирал»: команда Воробьева оставит соперника без очков
21 декабря в КХЛ состоится матч между «Металлургом» и «Адмиралом». Он пройдет в Магнитогорске на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «KHL Prime». Старт трансляции в 16.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» 21 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Металлург» фаворитом встречи. На победу команды Ильи Воробьева в основное время можно поставить за 1.66, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех «Адмирала» идет за 5.30 (15%), ничья — за 4.00 (25%).
Считаете, что команда из Владивостока наконец продержится 60 минут против магнитогорцев? Вариант Х2 оценен в 2.22.
Еще более безопасная ставка на гостей — Ф2(+1.5) за 1.77.
Эксперты предполагают, что матч не получится очень результативным: тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.06, ТМ 4.5 — за 1.80.
На то, что каждая команда забьет минимум по два раза, котировка — 2.55.
Можете выбрать один из необычных рынков:
-
гол защитника предложено оформить за 1.65,
-
результативный бросок вратаря — за 1500;
-
хет-трик — за 15.0.
Успех «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.31, «Адмирала» — за 3.60.
«Металлург» — «Адмирал»: прогноз и анализ матча КХЛ 21 декабря 2022 года
Стоило «Металлургу» вплотную подобраться к лидеру «Востока» «Автомобилисту», как серия из поражений снова отбросила команду Ильи Воробьева. Сейчас магнитогорцы идут вторыми в пяти очках от «Авто», а снизу поджимают «Сибирь» и «Адмирал» (в четырех баллах позади).
Конец ноября получился для «Магнитки» шикарным: пять побед подряд, в том числе над ЦСКА и дважды над «Салаватом Юлаевым» — все в основное время. Однако в декабре один из фаворитов всего сезона проиграл уже три матча из четырех: 1:2 и 1:4 «Автомобилисту», 2:3 «Нефтехимику». Последняя игра завершилась успехом над занимающим место вне зоны плей-офф «Амуром» (3:1).
В этом месяце «Металлург» играет очень нерезультативно — забросил всего семь шайб (в среднем 1.75 за 60 минут). При этом в КХЛ он входит в топ-5 самых забивающих команд — выше только СКА, «Авто» и ЦСКА. В ворота соперников в среднем влетает 2.95 шайбы за матч. На ИТБ1 (2.5) коэффициент — 1.74.
«Адмирал» тоже неудачно начал декабрь: дважды уступил «Амуру» — 0:2 и 2:3 ОТ. Впрочем, коллективу Леонида Тамбиева удалось исправиться, причем успех случился сначала против все того же «Амура» (3:1), а затем — против «Автомобилиста» (3:2).
Удивителен тот факт, что команде из Владивостока — одной из двух самых осторожных в конференции (80 шайб за 41 матч) — удалось перебросать столь статусного соперника. Это был тот случай, когда количество помогло качеству и привело к сенсации.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Адмирал»
Хотя «Металлург» проиграл три матча из четырех, только одно поражение случилось у него дома. На родной арене магнитогорцы по-прежнему выступают достаточно сильно: с середины октября добились 11 побед в 13 поединках.
Против «Адмирала» команда Воробьева также обычно не испытывает проблем: четыре успеха в пяти матчах. Вероятно, новая битва команд снова завершится в пользу хозяев.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2